Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu

Thứ bảy, 07:03 18/10/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.

Xe máy điện giảm giá mạnh dưới 20 triệu đồng , cơ hội hiếm cho khách hàng - Ảnh 1.Xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế sang chảnh, công nghệ cao phù hợp đô thị

GĐXH - Xe máy điện ở Việt Nam đang trở nên sôi động khi các hãng liên tục tung ra sản phẩm mới với mức giá dưới 20 triệu đồng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giảm giá "sốc" 15 triệu đồng

Xe máy điện giảm giá mạnh dưới 20 triệu đồng , cơ hội hiếm cho khách hàng - Ảnh 2.

Yamaha NEO’s giảm giá "sốc" 15 triệu đồng.


Yamaha Motor Việt Nam cũng góp phần "đốt nóng" cuộc đua bằng ưu đãi mạnh cho mẫu xe điện Yamaha NEO's.

Giá niêm yết của xe 49,09 triệu đồng (bao gồm pin và sạc) và sau khi khuyến mãi tháng 10/2025 sẽ giảm trực tiếp 15 triệu đồng đưa giá thực tế chỉ còn 34,09 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, nhiều đại lý Yamaha Town còn có thêm khuyến mãi riêng, như giảm thêm 1 – 2 triệu đồng hoặc tặng phụ kiện như nón bảo hiểm, gói bảo dưỡng.

Với mức giá mới, Yamaha NEO's trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng tìm kiếm một mẫu xe điện mang thương hiệu Nhật Bản, thiết kế trẻ trung và tính năng hiện đại.

Xe máy điện Honda ICON e: Khuyến mãi voucher 2 triệu, trả góp 0%

Xe máy điện giảm giá mạnh dưới 20 triệu đồng , cơ hội hiếm cho khách hàng - Ảnh 3.

Honda ICON e: khuyến mãi voucher 2 triệu, trả góp 0%


Đại diện đến từ Nhật Bản – Honda triển khai chương trình khuyến mãi riêng cho mẫu Honda ICON e: trong tháng 10/2025. Khách hàng mua ICON e: sẽ được lựa chọn một trong hai hình thức ưu đãi: Voucher phụ kiện trị giá 2 triệu đồng (áp dụng tại các HEAD); Gói trả góp 0% lãi suất, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe điện mà không chịu áp lực tài chính ngay từ đầu.

Honda ICON e: có giá bán từ 26,4 – 26,8 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Người dùng có thể chọn thuê pin với chi phí khoảng 350.000 đồng/tháng, hoặc mua pin với giá gần 9,8 triệu đồng.

Ngoài ICON e:, Honda cũng đang thử nghiệm hình thức thuê xe cho dòng CUV e: với giá gần 1,5 triệu đồng/tháng, cho thấy hãng đang mở rộng mô hình sử dụng phương tiện xanh linh hoạt hơn.

Xe máy điện Yadea giảm giá tới 7 triệu đồng nhiều mẫu xe 

Xe máy điện giảm giá mạnh dưới 20 triệu đồng , cơ hội hiếm cho khách hàng - Ảnh 4.

Yadea giảm giá tới 7 triệu đồng nhiều mẫu xe điện


Thương hiệu toàn cầu Yadea vốn nổi tiếng tại Việt Nam với các dòng xe điện phổ thông cũng tung khuyến mãi hàng loạt mẫu xe trong tháng 10/2025.

Với mức giảm trải dài từ 1 – 7 triệu đồng, Yadea tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc xe điện giá rẻ vốn được nhiều học sinh, sinh viên và khách hàng trẻ ưa chuộng. Hiện giá xe máy điện Yadea thấp nhất chỉ từ 11,99 triệu đồng sau ưu đãi.

Xe máy điện giảm giá mạnh mang tới cơ hội cho khách hàng có nhu cầu 

Có thể nói, tháng 10/2025 đánh dấu cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn trong ngành xe điện. Yamaha tạo lợi thế bằng mức giảm trực tiếp 15 triệu đồng, biến NEO's thành một trong những mẫu xe điện Nhật Bản giá tốt nhất hiện tại.

Trong khi Honda giữ chiến lược tặng voucher phụ kiện và hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và nhân viên văn phòng, Yadea tập trung vào phân khúc phổ thông, với mức giảm ấn tượng, giúp xe điện tiếp cận dễ dàng hơn tới số đông người dùng.

Những chính sách mạnh tay này không chỉ thúc đẩy doanh số bán hàng trong quý cuối năm, mà còn góp phần mở rộng độ phủ của xe điện trên khắp thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng giờ đây có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết từ xe điện phổ thông giá rẻ cho học sinh, sinh viên, đến những dòng xe cao cấp phục vụ nhu cầu di chuyển xa.

Đây chính là cơ hội vàng để người tiêu dùng sở hữu phương tiện xanh với mức giá rẻ nhất trong năm, kèm nhiều lợi ích lâu dài về bảo hành, chi phí vận hành và sự an toàn.

K.N (th)
