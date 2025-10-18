Xe máy điện giảm giá mạnh trên thị trường, rẻ nhất chỉ 11,99 triệu đồng, cơ hội hiếm cho khách có nhu cầu
GĐXH - Nhiều hãng xe máy điện như Honda, Yamaha và Yadea tung khuyến mãi "khủng" cho xe điện giảm giá tới 15 triệu,.
Xe máy điện Yamaha NEO's giảm giá "sốc" 15 triệu đồng
Yamaha Motor Việt Nam cũng góp phần "đốt nóng" cuộc đua bằng ưu đãi mạnh cho mẫu xe điện Yamaha NEO's.
Giá niêm yết của xe 49,09 triệu đồng (bao gồm pin và sạc) và sau khi khuyến mãi tháng 10/2025 sẽ giảm trực tiếp 15 triệu đồng đưa giá thực tế chỉ còn 34,09 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, nhiều đại lý Yamaha Town còn có thêm khuyến mãi riêng, như giảm thêm 1 – 2 triệu đồng hoặc tặng phụ kiện như nón bảo hiểm, gói bảo dưỡng.
Với mức giá mới, Yamaha NEO's trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng tìm kiếm một mẫu xe điện mang thương hiệu Nhật Bản, thiết kế trẻ trung và tính năng hiện đại.
Xe máy điện Honda ICON e: Khuyến mãi voucher 2 triệu, trả góp 0%
Đại diện đến từ Nhật Bản – Honda triển khai chương trình khuyến mãi riêng cho mẫu Honda ICON e: trong tháng 10/2025. Khách hàng mua ICON e: sẽ được lựa chọn một trong hai hình thức ưu đãi: Voucher phụ kiện trị giá 2 triệu đồng (áp dụng tại các HEAD); Gói trả góp 0% lãi suất, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe điện mà không chịu áp lực tài chính ngay từ đầu.
Honda ICON e: có giá bán từ 26,4 – 26,8 triệu đồng (chưa bao gồm pin). Người dùng có thể chọn thuê pin với chi phí khoảng 350.000 đồng/tháng, hoặc mua pin với giá gần 9,8 triệu đồng.
Ngoài ICON e:, Honda cũng đang thử nghiệm hình thức thuê xe cho dòng CUV e: với giá gần 1,5 triệu đồng/tháng, cho thấy hãng đang mở rộng mô hình sử dụng phương tiện xanh linh hoạt hơn.
Xe máy điện Yadea giảm giá tới 7 triệu đồng nhiều mẫu xe
Thương hiệu toàn cầu Yadea vốn nổi tiếng tại Việt Nam với các dòng xe điện phổ thông cũng tung khuyến mãi hàng loạt mẫu xe trong tháng 10/2025.
Với mức giảm trải dài từ 1 – 7 triệu đồng, Yadea tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc xe điện giá rẻ vốn được nhiều học sinh, sinh viên và khách hàng trẻ ưa chuộng. Hiện giá xe máy điện Yadea thấp nhất chỉ từ 11,99 triệu đồng sau ưu đãi.
Xe máy điện giảm giá mạnh mang tới cơ hội cho khách hàng có nhu cầu
Có thể nói, tháng 10/2025 đánh dấu cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn trong ngành xe điện. Yamaha tạo lợi thế bằng mức giảm trực tiếp 15 triệu đồng, biến NEO's thành một trong những mẫu xe điện Nhật Bản giá tốt nhất hiện tại.
Trong khi Honda giữ chiến lược tặng voucher phụ kiện và hỗ trợ trả góp lãi suất 0%, hướng tới nhóm khách hàng trẻ và nhân viên văn phòng, Yadea tập trung vào phân khúc phổ thông, với mức giảm ấn tượng, giúp xe điện tiếp cận dễ dàng hơn tới số đông người dùng.
Những chính sách mạnh tay này không chỉ thúc đẩy doanh số bán hàng trong quý cuối năm, mà còn góp phần mở rộng độ phủ của xe điện trên khắp thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng giờ đây có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết từ xe điện phổ thông giá rẻ cho học sinh, sinh viên, đến những dòng xe cao cấp phục vụ nhu cầu di chuyển xa.
Đây chính là cơ hội vàng để người tiêu dùng sở hữu phương tiện xanh với mức giá rẻ nhất trong năm, kèm nhiều lợi ích lâu dài về bảo hành, chi phí vận hành và sự an toàn.
MPV 7 chỗ giá 284 triệu: 3 động cơ, thiết kế hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, gây sốt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - MPV 7 chỗ giá rẻ nhất và hấp dẫn nhất Trung Quốc hiện nay thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ thiết kế hiện đại, trang bị thực dụng và giá bán dễ tiếp cận.
Giá bạc hôm nay ngày 17/10: Giá bạc quốc tế tăng giữa đêm, thị trường trong nước chạm mốc 57 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - Giá bạc quốc tế chốt phiên đêm qua (16/10, theo giờ Việt Nam) đã vượt mốc 54 USD/oz, kéo theo thị trường trong nước sáng nay (17/10) đồng loạt tăng mạnh, chính thức chạm vùng 57 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 17/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng nhẫn vọt lên 154 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC cũng sắp vượt 150 triệu đồng.
Giá iPhone 12, iPhone 13 giảm mạnh, chưa tới 10 triệu đồng, xứng danh 2 iPhone sở hữu màn OLED rẻ nhất thị trườngGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - iPhone 12 và iPhone 13 vẫn đang là những lựa chọn khá hấp dẫn bởi mức giá rẻ cho trang bị cực ngon vào năm 2025 như có màn OLED, camera chất lượng kèm hiệu năng ổn định vân mọi tác vụ.
Phố Hàng Mã nhộn nhịp 'thay màu' sau Trung thu, sẵn sàng đón HalloweenGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Vừa qua Trung Thu, phố Hàng Mã (Hà Nội) đã nhanh chóng khoác lên mình diện mạo mới – đậm các tông màu của mùa lễ hội Halloween. Từ gian hàng đến khách mua, tất cả đều hòa chung nhịp không khí sôi động, phản ánh sức sống linh hoạt của thị trường lễ hội cuối năm.
Xe ga Honda 125cc giá 37 triệu đồng đẹp hoài cổ, kiểu dáng đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ chỉ ngang VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 125cc giá rẻ mới vừa được Honda trình làng không chỉ là phương án thay thế cho Vision, mà còn "đe dọa" chiếm lĩnh cả thị phần của SH Mode.
Xe ô tô giá 340 triệu đồng thiết kế cá tính mui trần, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô điện giá rẻ chỉ từ 340 triệu đồng gây sốt nhờ thiết kế cá tính, 2 chỗ ngồi gọn gàng và khả năng chạy tới 280km/lần sạc.
Giá vàng hôm nay 16/10: Vàng SJC hơn 148 triệu đồng, nhẫn trơn chạm mốc 153 triệu đồng/lượngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC lên 148 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn vượt 152 triệu đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay ngày 16/10: Mở phiên trong nước 2,101 triệu đồng/lượng, các thương hiệu nhận đơn có giới hạnGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Mở phiên sáng nay (16/10), giá bạc trong nước chính thức ghi nhận mức giá mới là 54,346 và 56,026 triệu đồng/kg ở hai chiều tương ứng mua vào – bán ra, tương đương 2,038 và 2,101 triệu đồng/lượng. Từ hôm nay, các thương hiệu đồng loạt tiếp nhận đơn đặt trở lại nhưng giới hạn số lượng.
Xe ga 110cc giá 19 triệu đồng thiết kế đẹp ngang Lead, cốp rộng, trang bị chẳng kém Vision, rẻ hơn hẳn Wave AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga 110cc được dân tình săn đón bởi mức giá siêu rẻ chỉ 19 triệu đồng, thiết kế đẹp hơn cả Honda Vision và Lead.
Giá xe ô tô Kia giảm cực mạnh, thấp chưa từng có trong lịch sử, sedan hạng B còn rẻ hơn cả Kia MorningGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe ô tô Kia mới nhất giảm sốc lên tới 90 triệu đồng nhờ ưu đãi tới 100% phí trước bạ dành cho từng loại xe.