Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng ở Việt Nam có khả năng kháng nước, trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, pin siêu khỏe, có chế độ lùi xịn chẳng kém dòng cao cấp, rẻ hơn cả Vision GĐXH - Xe máy điện phổ thông mới chạy tới 200 km/lần sạc, giá chỉ ngang xe ga xăng nhưng sở hữu trang bị nhiều công nghệ hiện đại như lùi xe, ga tự động và hỗ trợ leo dốc.

Xe máy điện ở Việt Nam có khả năng kháng nước, trang bị hiện đại, pin khỏe

Selex Camel 1

Theo công bố, xe máy điện Selex Camel 1 có thể chịu ngập nước sâu 1m trong 30 phút mà vẫn vận hành bình thường – một lợi thế lớn trong trong điều kiện mưa bão hay ngập lụt tại đô thị.

Không chỉ bền bỉ, Camel 1 còn được thiết kế tối ưu cho người Việt với chiều cao yên 750 mm và khoảng sáng gầm 130 mm, dễ điều khiển và linh hoạt trên mọi địa hình đô thị.

Xe hướng đến người dùng dịch vụ giao hàng, xe ôm công nghệ, với yên kéo dài có thể lắp thùng hàng hoặc ghế phụ chở khách. Selex còn cung cấp phụ kiện đa dạng như thùng lạnh, kệ chở hàng, ô dù che mưa, biến Camel 1 thành “công cụ kiếm cơm” thực thụ cho shipper – điều mà ít mẫu xe điện phổ thông làm được.

Camel 1 được trang bị động cơ inhub công suất danh định 1.500W

Camel 1 được trang bị động cơ inhub công suất danh định 1.500W, đạt tối đa 3.000W với mô-men xoắn 100 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 – 40 km/h chỉ trong 7,5 giây và đạt tốc độ tối đa 70 km/h.

Khả năng tải nặng tới 225 kg giúp Camel 1 dễ dàng chở thêm khách hoặc hàng hóa mà vẫn vận hành ổn định, êm ái. Đặc biệt, xe còn được trang bị chế độ số lùi – tính năng hiếm gặp trong phân khúc – giúp việc xoay trở ở không gian hẹp trở nên đơn giản hơn.

Selex Camel 1 sử dụng pin lithium tháo rời, hỗ trợ lắp tối đa 3 viên. Khi đầy pin, xe có thể di chuyển tới 150 km cho mỗi lần sạc, đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày của shipper.

Người dùng có thể sạc pin tại nhà hoặc đổi pin nhanh tại các trạm Selex, giúp xóa bỏ nỗi lo hết điện giữa đường – một điểm cộng lớn so với xe điện truyền thống.

Dù ở phân khúc phổ thông, Camel 1 vẫn được trang bị đèn LED toàn bộ, đồng hồ kỹ thuật số có thể kết nối smartphone qua ứng dụng, cổng sạc USB tiện lợi và cốp chứa đồ 11 lít.

Hệ thống phanh đĩa thủy lực hai bánh, giảm xóc ống lồng trước – lò xo kép sau giúp xe vận hành ổn định ngay cả khi chở nặng. Bộ lốp không săm 12 inch tăng khả năng bám đường và đảm bảo an toàn khi di chuyển trong đô thị.

Giá xe máy điện Selex Camel 1

Hiện Selex Camel 1 được niêm yết ở mức 27,8 triệu đồng (đã gồm VAT và bộ sạc), chưa tính chi phí thuê pin. Hãng áp dụng chính sách thuê pin linh hoạt, chỉ từ 135.000 đồng/tháng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu xe mà không phải đầu tư ban đầu quá lớn.

Với thiết kế trẻ trung, 6 lựa chọn màu sắc cùng hiệu năng bền bỉ, Selex Camel 1 không chỉ là lựa chọn lý tưởng cho shipper và xe ôm công nghệ, mà còn phù hợp với người dùng đô thị phổ thông muốn tìm kiếm một chiếc xe điện tiết kiệm, tiện lợi và chống nước tốt.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.