Xe máy điện giá 17 triệu đồng của Honda đẹp cổ điển chất ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 35 triệu đồng ở Việt Nam cốp rộng, pin siêu khỏe, có chế độ lùi xịn chẳng kém dòng cao cấp, rẻ hơn cả Vision GĐXH - Xe máy điện phổ thông mới chạy tới 200 km/lần sạc, giá chỉ ngang xe ga xăng nhưng sở hữu trang bị nhiều công nghệ hiện đại như lùi xe, ga tự động và hỗ trợ leo dốc.

Xe máy điện của Honda đẹp long lanh chất ngang SH Mode





U-Be+.

Theo thông tin mới nhất, Wuyang-Honda đã chính thức ra mắt U-Be+.

Honda U-Be+ có sẵn trong phiên bản EV và EM, cả hai đều được trang bị bộ pin axit chì 72V23AH. Công suất động cơ tối đa lần lượt là 2200W và 2100W, với tốc độ tối đa lần lượt là 57km/h và 48km/h, cùng khả năng leo dốc lên đến 10 độ.

Honda U-Be+ có sẵn trong phiên bản EV và EM

U-Be+ kế thừa hoàn hảo ngôn ngữ thiết kế cổ điển của dòng xe này, với kiểu dáng tổng thể đơn giản nhưng mạnh mẽ. Logo "U-Be Plus" nổi bật ở phía sau làm nổi bật sự nâng cấp của xe. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1858 x 695 x 1096 mm, U-Be+ có thân xe nhỏ gọn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Lốp trước 90/90-12 và lốp sau 100/90-10 tạo nên dáng vẻ mạnh mẽ. Hệ thống phanh đĩa trước và tang trống sau là một lựa chọn thực dụng.





U-Be+ kế thừa hoàn hảo ngôn ngữ thiết kế cổ điển

Về tính năng, Honda U-Be+ được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ bằng nút bấm, hệ thống thu hồi năng lượng động học EBS, khóa tay lái điện tử, khởi động không cần chìa khóa đa chức năng và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS.

Honda U-Be+ được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình

Xe cũng có các cấu hình như máy tính thông minh trên xe, phanh đĩa trước và sau, đèn pha siêu sáng và hỗ trợ nhiều phương pháp mở khóa như NFC, Bluetooth, APP và mở khóa từ xa.





U-Be Plus tập trung vào việc cải thiện chức năng cốt lõi.

U-Be Plus tập trung vào việc cải thiện chức năng cốt lõi. Vừa đảm bảo tính thực dụng, xe vẫn giữ nguyên hệ thống phanh đĩa trước và phanh tang trống sau đáng tin cậy cùng thông số lốp đồng nhất, hướng đến sự cân bằng giữa giá cả, tính dễ sử dụng và khả năng nhận diện thương hiệu Honda cho người dùng mới.

Sự xuất hiện của U-Be Plus không chỉ là sự tiếp nối của mẫu xe U-Be cổ điển mà còn là sự nhắm mục tiêu chính xác đến người dùng đô thị hàng ngày theo đuổi sự ổn định, độ bền và danh tiếng thương hiệu với kích thước nhỏ gọn hơn và khả năng kết hợp công suất hoàn thiện, cho thấy Wuyang Honda đang tăng tốc trong lĩnh vực xe hai bánh điện.

Giá xe máy điện U-Be Plus

Giá khởi điểm là 5.399 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng). Honda U-Be+ sẽ là một biến thể cao cấp hơn của mẫu U-Be tiêu chuẩn.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.