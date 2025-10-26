Xe máy điện giá 30 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision
GĐXH - Xe máy điện có giá bán hấp dẫn, cùng với thiết kế đẹp mắt khiến ngay cả Honda Vision và SH Mode cũng phải lu mờ.
Xe máy điện thiết kế đẹp mắt, trang bị sánh ngang SH Mode
Sau khi ra mắt mẫu xe tay ga điện Soloera Solo 1C (chỉ cho thuê), Blueshark – một hãng start-up chuyên sản xuất xe điện hiện đã tiếp tục cho trình làng ‘tân binh’ Soloera Solo 2.
Sức mạnh của Solo 2 đến từ 2 pin LPF 70,4 Volt 28 Ah, dẫn động động cơ moay-ơ bánh sau có công suất 4,0 kW. Tốc độ tối đa của Blueshark Soloera Solo 2 được công bố là 95 km/h với phạm vi hoạt động 140 km đã được thử nghiệm theo tiêu chuẩn NEC với người lái nặng 75 kg.
Solo 2 cũng có khả năng sạc trực tiếp bằng dòng điện gia dụng. Tuy nhiên, thời gian sạc cho bộ pin đôi của Solo 2 vẫn chưa được tiết lộ.
Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng thông thường ở phía trước với hành trình 65 mm, trong khi phía sau của Solo 2 được giữ cố định bằng bộ giảm xóc đôi có thể điều chỉnh tải trước. Trong khi các mẫu xe tay ga đắt tiền hơn như Honda Vision và SH Mode chỉ có phanh đĩa trước, còn phía sau vẫn dùng phanh tang trống, thì hệ thống phanh trên Blueshark Soloera Solo 2 sử dụng đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và sau, được hỗ trợ bởi hệ thống phanh kết hợp phân bổ lực phanh.
Solo 2 được nhà sản xuất trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình có kích thước tương đối lớn, hiển thị sắc nét và đầy đủ các thông tin vận hành quan trọng.
Trọng lượng của Solo 2 được công bố là 132 kg khi lắp cả 2 pin, chiều cao yên xe là 760 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 160 mm. Blueshark Soloera Solo 2 có 3 tùy chọn màu sắc gồm Xanh Stardust, Vàng Eclipse và Xám Orion. Mẫu xe tay ga chạy điện Blueshark Soloera Solo 2 mới sẽ được lắp ráp tại nhà máy của EP Manufacturing ở Shah Alam, Selangor.
Giá xe máy điện Solo 2
Giá của Blueshark Soloera Solo 2 được áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên đặt hàng là 5.599 RM (tương đương khoảng 30 triệu đồng). Sau đó, mẫu xe tay ga chạy điện này sẽ được điều chỉnh về mức giá chính thức là 6.399 RM (khoảng 34,7 triệu đồng).
Ngoài ra, khách hàng còn cần ký hợp đồng thuê pin kép 5 năm với giá 99 RM (khoảng 537.000 đồng) mỗi tháng, cộng với phí gói kết nối là 10 RM (khoảng 54.000 đồng) mỗi tháng. Mỗi chiếc Soloera Solo 2 đều được bảo hành không giới hạn trong suốt thời gian thuê.
Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam
Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.
DK Roma SX: 19,99 triệu đồng
DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.
Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...
Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.
Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.
Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng
Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.
Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.
Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.
Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.
Yadea VIGOR 2023 (16,9 - 17,9 triệu đồng)
Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.
Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.
Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.
VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)
VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.
Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.
Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.
