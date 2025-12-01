Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Xe máy điện trang bị LED, chống trộm, pin khỏe

Powelldd Wegoo

Powelldd Wegoo là mẫu xe điện thuộc thương hiệu Powelldd – tên thương mại tại Việt Nam của hãng xe Aima nổi tiếng, một trong những nhà sản xuất xe điện hàng đầu Trung Quốc. Dòng sản phẩm này hướng đến người dùng trẻ yêu thích phong cách hiện đại, năng động nhưng vẫn cần một chiếc xe nhỏ gọn, dễ điều khiển trong phố.

Kiểu dáng của Wegoo được lấy cảm hứng từ các mẫu xe gogo châu Âu với đường nét bo tròn mềm mại kết hợp yếu tố tương lai. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn LED lớn tạo điểm nhấn công nghệ và tăng khả năng chiếu sáng. Tay lái nhỏ gọn, thiết kế thanh thoát mang lại tư thế cầm lái thoải mái, đặc biệt phù hợp với các bạn nữ và học sinh – sinh viên.

Kiểu dáng của Wegoo được lấy cảm hứng từ các mẫu xe gogo châu Âu

Xe có kích thước tổng thể 1.690 x 700 x 1.060 mm, chiều cao yên 760 mm và trọng lượng 93 kg giúp việc dắt xe, quay đầu hoặc di chuyển trong hẻm nhỏ trở nên dễ dàng. Tải trọng tối đa lên tới 180 kg cho phép chở thêm người hoặc đồ đạc mà vẫn đảm bảo độ ổn định.

Một điểm đáng chú ý là lớp sơn tĩnh điện công nghệ cao giúp màu sắc bền đẹp theo thời gian, chống bong tróc dưới thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Powelldd Wegoo có nhiều lựa chọn màu sắc như đỏ, xanh, trắng, đen và xám, phù hợp cá tính từng người dùng.

Ở tầm giá hơn 16 triệu đồng, Powelldd Wegoo sở hữu động cơ điện 3 pha công suất danh định 800W, tốc độ tối đa 45 km/h. Theo đánh giá của người dùng, xe tăng tốc khá tốt trong dải tốc độ 0–40 km/h, đủ linh hoạt khi vượt xe hoặc leo dốc nhẹ.

Powelldd Wegoo sở hữu động cơ điện 3 pha công suất

Điểm mạnh của động cơ Aima nằm ở khả năng tiết kiệm điện năng và độ bền cao. Nhờ cấu trúc tối ưu ma sát và hiệu suất truyền động, Wegoo vận hành ổn định ngay cả khi chở nặng hoặc di chuyển liên tục trong nhiều giờ. Mức tiêu thụ điện thấp giúp giảm chi phí sử dụng đáng kể, phù hợp người dùng có ngân sách hạn chế như học sinh, sinh viên.

Nguồn năng lượng của Wegoo đến từ ắc quy Thiên năng 60V – 22Ah, loại ắc quy phổ biến nhất trên thị trường xe máy điện hiện nay. Ưu điểm của loại ắc quy này là dễ thay thế, dễ sửa chữa; Chi phí bảo dưỡng thấp; Linh kiện sẵn có.

Với mỗi lần sạc đầy trong 8 – 10 giờ, Wegoo có thể di chuyển 60 – 70 km tùy điều kiện vận hành. Nhờ tính năng tự ngắt khi đầy, ắc quy được bảo vệ tốt hơn và có tuổi thọ cao hơn.

Quãng đường này đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm trong 2–3 ngày mà không cần sạc lại, đặc biệt phù hợp với người sử dụng không có điều kiện sạc tại nhà hằng ngày.

Điểm khiến Powelldd Wegoo thu hút người dùng là loạt trang bị hiếm thấy trong phân khúc xe điện giá rẻ. Xe sở hữu màn hình LCD tràn viền chống lóa, hiển thị rõ ràng dưới nắng; Hệ thống đèn LED toàn xe, chiếu sáng xa và rộng; Đèn định vị giúp tăng nhận diện khi chạy ban đêm; Phanh đĩa trước – phanh cơ sau đảm bảo an toàn; Giảm xóc thụt dầu và lò xo trụ thủy lực cho cảm giác êm ái; Lốp không săm chống thủng tốt và bánh thép đúc bền bỉ.

Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ chống trộm đi kèm giúp người dùng yên tâm hơn khi để xe tại bãi gửi hoặc khu vực công cộng. Phụ kiện tiêu chuẩn gồm gương, sạc và remote điều khiển.

Giá xe máy điện Powelldd Wegoo

Với giá bán niêm yết 16.400.000 đồng, Powelldd Wegoo đang nằm trong nhóm xe điện có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường. Chi phí vận hành thấp, linh kiện dễ thay thế và độ bền cao giúp Wegoo trở thành mẫu xe đáng cân nhắc trong phân khúc xe điện phổ thông.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.