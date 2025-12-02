Xe máy điện giảm sốc còn 16,5 triệu đồng, cốp rộng, thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện thiết kế sang chảnh, pin Graphene đi 80 km/ lần sạc, chống trộm hiện đại

Yadea Odora S2 sở hữu phong cách mềm mại, tròn trịa mang hơi hướng châu Âu. Cụm đèn pha lục giác viền kim loại sáng bóng, gương chiếu hậu tròn cổ điển và toàn bộ hệ thống chiếu sáng dùng công nghệ LED giúp mẫu xe ghi điểm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cụm đồng hồ LCD 5,91 inch hiển thị rõ ràng tốc độ, pin và quãng đường. Các phím chức năng trên tay lái được bố trí khoa học, dễ thao tác ngay cả với người mới làm quen xe điện.

Odora S2 có kích thước 1.775 x 669 x 1.120 mm, chiều cao yên 780 mm và trọng lượng 99 kg. Khoảng sáng gầm 160 mm giúp xe vượt vỉa, tránh chạm gầm – điều hiếm gặp ở các mẫu xe điện giá rẻ.

Xe được trang bị an toàn tốt trong phân khúc





Thiết kế thân sau nở hậu mang dáng dấp xe ga châu Âu. Yên xe dày, rộng trợ lực tốt cho hai người ngồi. Sàn để chân phẳng, rộng rãi, phù hợp phụ nữ mặc váy.

Cốp 15 lít đủ chứa áo mưa, ví, khẩu trang cùng các vật dụng nhỏ. Xe còn có móc treo đồ tiện lợi khi đi chợ hoặc mua sắm.

Yadea Odora S2 được trang bị động cơ không chổi than Yadea GTR, công suất định danh 600W và tối đa 1.500W, cho tốc độ tối đa 46 km/h – phù hợp quy định dành cho người từ 16 tuổi mà không cần bằng lái.





Xe có hai chế độ lái ECO và SPORT, cho phép chọn giữa tiết kiệm điện hoặc tăng tốc mạnh mẽ hơn, chuyển đổi nhanh bằng nút bấm trên tay lái.

Mẫu xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR 60V22Ah, cho quãng đường tối đa 80 km sau mỗi lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển 2–3 ngày trong đô thị. Thời gian sạc 7–8 giờ, phù hợp cắm sạc qua đêm.

Theo nhà sản xuất, ắc quy Graphene có tuổi thọ khoảng 1.000 chu kỳ sạc – xả, vỏ ABS chịu nhiệt tốt, phù hợp điều kiện khí hậu Việt Nam.

Điểm nổi bật trong tầm giá là bộ điều khiển thu hồi năng lượng, cho phép "vừa đi vừa sạc", chuyển hóa động năng thành điện năng khi xe giảm tốc, giúp kéo dài quãng đường di chuyển – tính năng thường chỉ xuất hiện ở các mẫu xe cao cấp hơn.

Odora S2 sử dụng vành đúc 10 inch, lốp không săm và trang bị phanh đĩa trước – tang trống sau. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng phía trước và lò xo đôi phía sau giúp xe vận hành êm ái.

Xe còn có chìa khóa thông minh chống trộm, khóa/mở xe từ xa, phù hợp người dùng ở khu dân cư hoặc bãi gửi đông. Hệ thống bảo hành của Yadea cũng giúp người mua yên tâm hơn khi cần bảo trì hoặc thay thế linh kiện.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế sang chảnh, khả năng vận hành ổn định và trang bị thực dụng, Yadea Odora S2 đang trở thành lựa chọn đáng chú ý cho nhu cầu di chuyển hằng ngày của học sinh – sinh viên và dân văn phòng.

Giá xe máy điện Yadea Odora S2

Theo thông tin từ website chính hãng, Yadea Odora S2 hiện được giảm giá từ 18,49 triệu đồng xuống còn 16,5 triệu đồng. Mức giá này đã bao gồm VAT, ắc quy và bộ sạc, giúp người mua không phải phát sinh thêm chi phí ban đầu. Với tầm giá hơn 16 triệu đồng, Odora S2 trở thành một trong những mẫu xe điện cạnh tranh nhất thị trường phổ thông.

Xe ga điện giá rẻ trên thị trường Việt Nam

Hiện nay, các mẫu xe máy điện giá rẻ ngày càng nhiều, phù hợp với phong cách ưa hiện đại của giới học sinh, sinh viên. Trong đó, không ít mẫu xe máy điện giá rẻ dưới 20 triệu đồng có ưu điểm thiết kể trẻ trung, nhiều tiện ích và quãng đường được xa với một lần sạc đầy.

DK Roma SX: 19,99 triệu đồng

DK Roma SX là xe máy điện giá rẻ được lắp ráp tại Việt Nam. Điểm nhấn của mẫu xe này là kiểu dáng scooter vỏ liền khối giống như mẫu máy xăng Vespa Primavera S thế hệ trước, nhất là cụm đèn pha vuông Full LED.

Nhà sản xuất cho biết, bộ đèn này cũng giúp ánh sáng được tập trung và sáng hơn đến 20%. Bên cạnh đó, đồng hồ LCD điện tử size 5 inches trên xe hiển thị đầy đủ thông số vận hành: Số kilomet di chuyển, vận tốc, vạch năng lượng, tín hiệu xin hướng...

Xe máy điện DK Roma SX 2023 sở hữu động cơ công suất 1000W. Xe có thể vận hành với vận tốc tối đa 60km/h. Với 5 bình ắc quy 60V – 20Ah làm nguồn cấp điện thì DK Roma SX 2023 hoàn toàn di chuyển quãng đường hơn 80km trong một lần sạc đầy.

Với giá niêm yết ở mức chỉ 19,99 triệu đồng, mẫu xe này sẽ là lựa chọn hợp túi tiền của các bạn tân sinh viên.

Dibao Pansy S2: 19 triệu đồng

Nếu như DK Roma SX hao hao chiếc Vespa Primavera S dành cho tay lái nam, thì ngược lại, Dibao Pansy S2 cũng là mẫu xe điện được lắp ráp trong nước khá giống Vespa LX - thế hệ trước Vespa Primavera, nhất là ở cụm đèn tròn ngắn phía trên yếm.

Chiếc Dibao Pansy S2 sở hữu một màu đơn sắc bóng bẩy nhờ công nghệ sơn tĩnh điện tiên tiến trên vỏ nhựa ABS – PP cao cấp nhất hiện nay.

Hệ thống đèn xe là Full LED, sử dụng đồng hồ điện tử hiện đại, công suất của xe trung bình ở mức bình thường là 1.000W và đạt cực đại có thể lên đến 1.500W. Tải trọng của xe cũng khá lớn ở mức 220 kg, trong khi trọng lượng toàn bộ xe chỉ có trên dưới 70 kg.

Động cơ của Dibao Pansy SQ là loại 60V 20Ah với công suất đ lên đến 1500W. Xe có thể tăng tốc nhanh, với tốc độ tối đa là 55km/h. Giá niêm yết của nhà sản xuất là 19,2 triệu đồng, tuy nhiên, hiện nay tại các đại lý, mẫu xe này hiện được giảm giá khá sâu về mức 18,5 triệu đồng. Mẫu xe này có thể di chuyển khoảng 80km với mỗi lần sạc đầy, với tốc độ chỉ khoảng 55km/h.

Yadea VIGOR 2023 (16,9-17,9 triệu đồng)

Mẫu xe điện Yadea VIGOR sở hữu thiết kế lạ mắt và khác biệt so với những mẫu xe máy điện hiện có trên thị trường. Dải đèn LED độc đáo cùng thương hiệu xe nằm ngay giữa trên đầu xe là một trong những điểm nhấn của chiếc xe. Cùng với đó, đèn pha lớn full LED với kích thước lớn đặt tầm thấp chiếm gần trọn bề ngang mặt nạ trước.

Màn hình xe YADEA VIGOR được thiết kế theo kiểu tràn viền. Màn hình LCD với khả năng chống chói, chống nước tốt đem đến trải nghiệm tốt nhất cho người lái.

Xe máy điện YADEA VIGOR sở hữu cho mình động cơ GTR 3.0 độc quyền của hãng YADEA, công suất đạt 600W với tốc độ tối đa là 43km/h. Xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR với hành trình 71km/lần sạc, đáp ứng nhu cầu di chuyển đi học thường ngày. Ngoài ra, xe cũng được trang bị chìa khóa thông minh, có chức năng chống trộm và khóa bánh đảm bảo an toàn.

VinFast Evo 200 Lite (19,4 triệu đồng)

VinFast Evo 200 Lite có thiết kế hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên. Giá niêm yết trước đó của mẫu xe này ở mức 22 triệu đồng. Tuy nhiên, mới đây VinFast vừa giảm giá còn 19,4 triệu đồng.

Vinfast EVO 200 Lite được trang bị pin LFP với hành trình lên tới 205 km cho mỗi lần sạc, cực kỳ thoải mái cho nhu cầu đi học hàng ngày. Với nhu cầu đi học cách nhà tầm 10km thì có thể cả tuần các em học sinh mới cần phải sạc pin một lần. Bên cạnh đó, sức mạnh từ động cơ điện 1500W giúp xe đạt tốc độ từ 0-45 km/h chỉ sau 14 giây.

Một trong những tiện ích khiến mẫu xe này được ưa chuộng trên thị trường đó là tính năng kết nối và điều khiển xe thông minh qua ứng dụng VinFast e-Scooter, có thể định vị, chẩn đoán lỗi, kiểm tra trạng thái xe từ xa ngay trên điện thoại cá nhân, giúp phụ huynh yên tâm khi con em sử dụng mỗi ngày.