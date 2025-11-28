Giá nhà phố thương mại tại quận Long Biên cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Việt Hưng, Bồ Đề hay Phúc Lợi?

Nhà phố thương mại xác lập mặt bằng giá mới tại 4 phường mới thuộc quận Long Biên cũ

Từ tháng 7 đến tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà, đặc biệt là phân khúc nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại khu vực 4 phường mới tại quận Long Biên cũ được đăng tải khá rầm rộ, nổi bật nhất là phường Việt Hưng.

Theo khảo sát, giá bán nhà phố thương mại tại phường Việt Hưng đang dao động phổ biến với mức giá từ 120 đến hơn 300 triệu đồng/m2. Cụ thể, một căn nhà phố thương mại thiết kế 5 tầng, rộng 81,5m2 tại dự án TSG Lotus Sài Đồng, 190, Phố Sài Đồng, Phường Việt Hưng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 25,5 tỷ đồng, tương đương 312,88 triệu đồng/m2.

Dù lượng giao dịch ít hơn, nhưng giá bán nhà phố thương mại tại 3 phường còn lại: Long Biên, Bồ Đề và Phúc Lợi cũng đã xác lập mặt bằng giá mới. Khi giá rao bán của các căn nhà phố thương mại tại các khu vực này đang dao động phổ biến từ 150-500 triệu đồng/m2, đối với những căn shophouse chân đế chung cư dao động từ 75 - 150 triệu đồng/m2.

Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà phố thương mại, rộng 135m2 tại dự án Long Biên Golf Villas, đường Cổ Linh, phường Long Biên hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 75 tỷ, tương đương 555,56 triệu đồng/m2.

Căn shophouse tại chân đế chung cư Anlan Berriver Jardin Long Biên, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề có diện tích rộng 110m2 hiện cũng đang được rao bán với giá 17 tỷ đồng, tương đương 154,54 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Ecohome Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, căn shophouse chân đế, sổ đỏ lâu dài, có diện tích 167,7m2 hiện đang được rao bán với giá 14,3 tỷ đồng, tương đương 85,27 triệu đồng/m2.

Có thể thấy, mặt bằng giá cao phản ánh kỳ vọng lớn của giới đầu tư vào tiềm năng phát triển khu vực Long Biên cũ sau sáp nhập, khi hạ tầng, quy hoạch và tiện ích dân sinh, thương mại được dự báo sẽ tiếp tục nâng cấp mạnh mẽ trong thời gian tới.

4 phường mới của quận Long Biên sau sáp nhập

1. Phường Long Biên

Phường Long Biên hiện nay được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cự Khối, Phúc Đồng, Thạch Bàn thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bát Tràng huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Biên, một phần diện tích tự nhiên của phường Bồ Đề và phường Gia Thụy quận Long Biên cũ.

2. Phường Bồ Đề

Phường Bồ Đề hiện nay được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Ngọc Lâm, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Đức Giang, Gia Thụy, Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Đồng, phần còn lại của phường Ngọc Thụy quận Long Biên cũ, phần còn lại của phường Bồ Đề và phần còn lại của phường Long Biên thuộc quận Long Biên cũ.

3. Phường Việt Hưng

Hiện nay, phường Việt Hưng được sắp xếp trên cơ sở một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Giang Biên, Phúc Đồng, Việt Hưng, một phần diện tích tự nhiên của phường Phúc Lợi, phần còn lại của phường Gia Thụy, phần còn lại của phường Đức Giang và phường Thượng Thanh thuộc quận Long Biên cũ.

4. Phường Phúc Lợi

Phường Phúc Lợi sau sáp nhập được hình thành trên cơ sở sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Cổ Bi huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của các phường Giang Biên, Việt Hưng, Phúc Lợi và phần còn lại của phường Phúc Đồng thuộc quận Long Biên cũ.

