Bà bầu đi đám ma nên mang theo gì?
GĐXH - Ở trong những trường hợp bất khả kháng, bà bầu đi đám ma nên mang theo gì để tránh hơi lạnh và để tốt cho con? Cùng xem giải đáp trong bài viết này.
Theo quan niệm dân gian, phụ nữ mang thai không nên đến gần nơi diễn ra tang ma. Nguyên nhân là không tốt cho mẹ và bé. Việc tới gần đám tang khiến mẹ nhiễm hơi lạnh; trẻ sinh ra thường khóc đêm dai dẳng…
Tuy chưa có tài liệu khoa học nào chứng minh quan niệm trên là đúng hay sai, nhưng từ xưa đến nay các mẹ bầu vẫn áp dụng với mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con trẻ.
Tuy lý do không nên đi đám ma khi mang bầu do con quấy khóc không có khoa học, nhưng việc người mang thai đến đám ma bị nhiễm hơi lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé là có cơ sở.
Việc cảm xúc không ổn định và không khí tang thương tại đám ma cũng ảnh hưởng không tốt đến bà bầu.
Tuy vậy, trong nhiều trường hợp bất khả kháng thì bà bầu vẫn phải đến đám ma. Trong trường hợp này bà bầu đi đám tang nên làm gì? Ngoài tiền phúng viếng, nhang đền, bà bầu nên mang theo những vật dụng, đồ dùng sau đây:
Mang theo lá trầu không: Theo quan niệm, lá trầu có tác dụng xua đuổi tà khí. Ngoài ra, lá trầu nóng, giúp bà bầu giữ ấm bụng, tránh hơi lạnh từ đám ma.
Tỏi: Trong quan niệm của người phương Đông, tỏi có tác dụng trừ tà. Tỏi cũng có tính ôn nên giúp bà bầu cân bằng hơi lạnh tại đám ma.
Mang theo dầu: Có thể chọn các loại dầu gió mang theo và thi thoảng bôi lên người giúp làm ấm cơ thể và tạo mùi hương dễ chịu khi đến đám ma cho mẹ bầu.
Một số kiêng cữ khi bà bầu đi đám ma
Ngoài việc nên phòng túi lá trầu không, tỏi tươi hoặc dầu gió, bà bầu đi đám ma phải làm gì? Để biết chi tiết, mẹ bầu xem những lưu ý sau:
Nếu không nằm trong trường hợp bất khả kháng mẹ bầu không nên đến đám ma, hoặc đến gần nơi đang tổ chức đám ma, nhất là ở 03 tháng đầu tiên và 03 tháng cuối của thai kỳ.
Nếu trong trường hợp bắt buộc phải đi viếng đám ma, mẹ bầu cần chọn khoảng thời gian viếng hợp lý. Là ban ngày, lúc trời nắng ấm. Nếu không đến viếng trong ngày mất, mẹ bầu có thể đến thắp nhang tưởng nhớ vào 49 ngày, hoặc 100 ngày mất của họ.
Cách tránh hơi lạnh đám ma cho bà bầu là trước khi đến nên ngậm một miếng gừng trong miệng giữ ấm thân mình.
Khi đến đám ma, bà bầu chỉ nên đưa tiễn ở xa, không nên lại gần linh cữu. Âm khí của người chết rất có hại cho thai nhi.
Nếu bản thân đang đau nhức, mệt mỏi hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến vấn đề sức khỏe thì mẹ cương quyết không được đến đám ma. Dẫu biết "nghĩa tử là nghĩa tận", nhưng sức khỏe của mẹ và bé lúc này là quan trọng nhất.
Sau khi đi đám tang về, người nhà nên chuẩn bị sẵn lửa than đốt bồ kết hoặc vỏ bưởi để bà bầu bước qua bước lại 3 lần. Sau đó, bà bầu cần nấu nước ngũ vị (lá bưởi, chanh, sả…) để hơ và tắm giúp thân nhiệt ấm lên, đồng thời còn có tác dụng xua đuổi tà khí.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
