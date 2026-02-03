Sau Rằm tháng Chạp, trong bếp nên có đủ 3 gia vị này, để giữ lộc, giữ khí cho năm mới
GĐXH - Rằm tháng Chạp được coi là thời điểm “chuyển giao” quan trọng của năm cũ. Sau mốc này, nhiều gia đình bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị tinh thần đón Tết. Nhưng có một không gian thường bị bỏ quên, dù theo quan niệm xưa lại giữ vai trò rất đặc biệt: gian bếp.
Với người Việt, bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn là nơi giữ hơi ấm, giữ nhịp sinh hoạt và sự gắn kết của gia đình. Bởi vậy, sau Rằm tháng Chạp, ông bà xưa rất coi trọng việc xem lại bếp núc, trong đó có một chi tiết tưởng nhỏ nhưng được xem là “gốc rễ”: gia vị trong bếp.
Không phải những món cầu kỳ, đắt tiền, mà chính là ba gia vị quen thuộc dưới đây.
Muối – giữ nền, giữ sự ổn định
Trong đời sống dân gian, muối luôn gắn với ý nghĩa bền vững và giữ gìn. Người xưa tin rằng, vị mặn của muối giúp “neo” lại những điều tốt đẹp, tránh cho phúc khí bị tản mát.
Sau Rằm tháng Chạp, trong bếp nên có một hũ muối sạch, khô ráo, đặt ở vị trí gọn gàng. Không cần nhiều, nhưng không nên để bếp trống muối hoặc chỉ dùng gia vị pha sẵn thay thế hoàn toàn.
Ở góc độ đời sống, muối cũng chính là nền vị của bữa ăn. Một bữa cơm có vị mặn vừa phải tạo cảm giác đủ đầy, chắc chắn – điều rất cần thiết trong giai đoạn cuối năm, khi tâm lý con người thường dễ xao động vì công việc, tiền bạc và lo toan Tết nhất.
Gừng – tạo ấm, dẫn sinh khí mới
Nếu muối mang tính giữ, thì gừng lại được xem là gia vị có tác dụng “kích hoạt”. Gừng có tính ấm, thường xuất hiện nhiều hơn trong bữa ăn cuối năm, khi thời tiết lạnh và thực đơn nhiều món đạm, món nếp.
Theo quan niệm xưa, sau Rằm tháng Chạp là lúc cần đánh thức sinh khí mới cho gia đình. Bếp có gừng, không khí dễ ấm áp, ít trì trệ. Gừng được dùng vừa phải trong món kho, món canh, hoặc một tách trà gừng nhạt cũng đủ để tạo cảm giác dễ chịu, nhẹ người.
Xét ở khía cạnh sức khỏe, gừng giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa – rất phù hợp với nhịp sinh hoạt dồn dập cuối năm. Khi cơ thể khỏe, tinh thần ổn định, mọi việc cũng hanh thông hơn.
Nước mắm – giữ sự kết nối, hòa khí gia đình
Trong bữa cơm Việt, nước mắm không chỉ là gia vị, mà là thứ “kết nối” các món ăn. Một chén nước mắm ngon khiến bữa cơm trở nên tròn vị, ấm cúng và dễ ngồi lại với nhau lâu hơn.
Theo quan niệm dân gian, sau Rằm tháng Chạp, bếp nên có một chai nước mắm ngon, trong, mùi dịu. Nước mắm tượng trưng cho sự hòa hợp và sum vầy – rất phù hợp với thời điểm gia đình mong cầu yên ấm để bước sang năm mới.
Không phải ngẫu nhiên mà trong những bữa cơm tất niên, nước mắm luôn hiện diện ở vị trí trung tâm. Đó là gia vị của sự chia sẻ, của việc cùng ăn, cùng ngồi, cùng giữ nhịp gia đình.
Gia vị hiện đại nhiều, nhưng không nên thiếu gia vị gốc
Gian bếp ngày nay có vô vàn loại gia vị tiện lợi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, càng gần Tết càng nên quay về những gia vị nền tảng: muối – gừng – nước mắm.
Đây là những thứ không phô trương, không cầu kỳ, nhưng giúp bếp giữ được sự ổn định lâu dài. Quan trọng hơn cả là gia vị được giữ sạch sẽ, dùng đúng cách và nấu bằng sự để tâm.
Đón lộc từ những điều rất nhỏ
Sau Rằm tháng Chạp, việc bổ sung lại những gia vị quen thuộc trong bếp không chỉ để nấu ăn ngon hơn, mà còn là cách người Việt xưa chuẩn bị tinh thần cho năm mới.
Một gian bếp ấm, đủ gia vị gốc, bữa cơm tròn vị – đó chính là nền tảng của sự yên ổn. Và đôi khi, lộc không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ cách ta giữ gìn căn bếp và trân trọng từng bữa cơm trong gia đình.
Xem giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới đến 8/2/2026 mang tài lộc cho gia chủỞ - 22 phút trước
GĐXH – Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới từ nay đến 8/2/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người tham khảo thông tin dưới đây.
Những cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo, tươi lâu chơi TếtỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Tưởng chừng như đơn giản nhưng cách cắm hoa cẩm tú cầu cũng được nhiều mẹ quan tâm, nhất là khi Tết đến xuân về. Bài viết sau sẽ bật mí cho các mẹ những cách cắm hoa cẩm tú cầu độc đáo.
Cuộc sống của Lê Phương sau biến cố hôn nhân đầu tiên: Tậu thêm nhà sau nhiều năm cố gắngỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng diễn viên Lê Phương - ca sĩ Trung Kiên được nhiều bạn bè, đồng nghiệp chúc mừng khi khoe nhà phố mới tậu ở TP HCM.
Mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu an toàn cho gia đìnhỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Ngày Tết nhà nào cũng dự trữ rất nhiều thực phẩm, từ đồ sống đến đồ nấu chín và thường để chung trong tủ lạnh. Điều này rất dễ gây hại cho người dùng. Bài viết sau sẽ mách bạn một vài mẹo bảo quản thực phẩm ngày Tết tươi lâu và an toàn.
Bát hương rơi vỡ có phải điềm xấu không?Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Bát hương là vật phẩm linh thiêng gắn kết con cháu với gia tiên tiền tổ. Việc bát hương rơi vỡ liệu có thể là điềm báo mà gia tiên muốn nói cho gia đình để tìm cách giải hạn? Cùng tìm hiểu thực hư trong bài viết sau.
Nên thắp hương quả xanh hay quả chín?Ở - 22 giờ trước
GĐXH - Trong các nghi lễ thờ cúng, nhiều người vẫn giữ thói quen chỉ chọn những quả đã chín, mềm ngọt để dâng lên ban thờ vì quan niệm "trần sao âm vậy".
Không khí Tết ấm cúng trong ngôi nhà của 'Út Ráng' Kim HiềnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Kim Hiền dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn tược, trưng một số hoa và cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Mỹ.
Đây mới là cách bài trí đủ đầy bộ thờ Thần tài ông Địa đón lộc về nhà năm mới 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Thần tài ông Địa là hai vị thần mang đến tài lộc, may mắn trong chuyện làm ăn. Cùng tìm hiểu ngay cách bài trí bộ thờ Thần tài ông Địa chuẩn phong thủy, rước tài lộc về nhà ngay sau đây.
Bát hương lụi tàn chứ không uốn cong là điềm báo gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Một số quan niệm cho rằng bát hương phải xoăn tàn mới gọi là có lộc. Vậy nên khi thấy bát hương lụi, nhiều người lo lắng đây báo hiệu việc gia đình đang bị tán lộc. Điều này có đúng hay không, hãy tham khảo bài viết sau đây.
Cách xử lý khi chuột phá bàn thờ Thần tàiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Bàn thờ Thần tài là chốn linh thiêng phù hộ độ trì cho con đường làm ăn buôn bán của gia chủ. Bàn thờ Thần tài đặt dưới đất nên hay gặp chuột phá. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách hạn chế vấn đề nhức nhối này.
Những ngày giờ đẹp cúng ông Công ông Táo và bao sái ban thờ đón Tết Bính Ngọ 2026Ở
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, nếu chúng ta chưa rút tỉa chân nhang trước Tết Lập Xuân 4/2 (17/12 âm) thì chúng ta chỉ được phép cúng ông Công ông Táo sớm nhất vào ngày 20/12 âm, sau đó thì bao sái dọn dẹp và rút tỉa chân nhang.