Sau Rằm tháng Chạp, trong bếp nên có đủ 3 gia vị này, để giữ lộc, giữ khí cho năm mới

Với người Việt, bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn là nơi giữ hơi ấm, giữ nhịp sinh hoạt và sự gắn kết của gia đình. Bởi vậy, sau Rằm tháng Chạp, ông bà xưa rất coi trọng việc xem lại bếp núc, trong đó có một chi tiết tưởng nhỏ nhưng được xem là “gốc rễ”: gia vị trong bếp.

Không phải những món cầu kỳ, đắt tiền, mà chính là ba gia vị quen thuộc dưới đây.

Muối – giữ nền, giữ sự ổn định

Trong đời sống dân gian, muối luôn gắn với ý nghĩa bền vững và giữ gìn. Người xưa tin rằng, vị mặn của muối giúp “neo” lại những điều tốt đẹp, tránh cho phúc khí bị tản mát.

Sau Rằm tháng Chạp, trong bếp nên có một hũ muối sạch, khô ráo, đặt ở vị trí gọn gàng. Không cần nhiều, nhưng không nên để bếp trống muối hoặc chỉ dùng gia vị pha sẵn thay thế hoàn toàn.

Ở góc độ đời sống, muối cũng chính là nền vị của bữa ăn. Một bữa cơm có vị mặn vừa phải tạo cảm giác đủ đầy, chắc chắn – điều rất cần thiết trong giai đoạn cuối năm, khi tâm lý con người thường dễ xao động vì công việc, tiền bạc và lo toan Tết nhất.

Gừng – tạo ấm, dẫn sinh khí mới

Nếu muối mang tính giữ, thì gừng lại được xem là gia vị có tác dụng “kích hoạt”. Gừng có tính ấm, thường xuất hiện nhiều hơn trong bữa ăn cuối năm, khi thời tiết lạnh và thực đơn nhiều món đạm, món nếp.

Theo quan niệm xưa, sau Rằm tháng Chạp là lúc cần đánh thức sinh khí mới cho gia đình. Bếp có gừng, không khí dễ ấm áp, ít trì trệ. Gừng được dùng vừa phải trong món kho, món canh, hoặc một tách trà gừng nhạt cũng đủ để tạo cảm giác dễ chịu, nhẹ người.

Xét ở khía cạnh sức khỏe, gừng giúp làm ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa – rất phù hợp với nhịp sinh hoạt dồn dập cuối năm. Khi cơ thể khỏe, tinh thần ổn định, mọi việc cũng hanh thông hơn.

Nước mắm – giữ sự kết nối, hòa khí gia đình

Trong bữa cơm Việt, nước mắm không chỉ là gia vị, mà là thứ “kết nối” các món ăn. Một chén nước mắm ngon khiến bữa cơm trở nên tròn vị, ấm cúng và dễ ngồi lại với nhau lâu hơn.

Theo quan niệm dân gian, sau Rằm tháng Chạp, bếp nên có một chai nước mắm ngon, trong, mùi dịu. Nước mắm tượng trưng cho sự hòa hợp và sum vầy – rất phù hợp với thời điểm gia đình mong cầu yên ấm để bước sang năm mới.

Không phải ngẫu nhiên mà trong những bữa cơm tất niên, nước mắm luôn hiện diện ở vị trí trung tâm. Đó là gia vị của sự chia sẻ, của việc cùng ăn, cùng ngồi, cùng giữ nhịp gia đình.

Gia vị hiện đại nhiều, nhưng không nên thiếu gia vị gốc

Gian bếp ngày nay có vô vàn loại gia vị tiện lợi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm dân gian, càng gần Tết càng nên quay về những gia vị nền tảng: muối – gừng – nước mắm.

Đây là những thứ không phô trương, không cầu kỳ, nhưng giúp bếp giữ được sự ổn định lâu dài. Quan trọng hơn cả là gia vị được giữ sạch sẽ, dùng đúng cách và nấu bằng sự để tâm.

Đón lộc từ những điều rất nhỏ

Sau Rằm tháng Chạp, việc bổ sung lại những gia vị quen thuộc trong bếp không chỉ để nấu ăn ngon hơn, mà còn là cách người Việt xưa chuẩn bị tinh thần cho năm mới.

Một gian bếp ấm, đủ gia vị gốc, bữa cơm tròn vị – đó chính là nền tảng của sự yên ổn. Và đôi khi, lộc không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ cách ta giữ gìn căn bếp và trân trọng từng bữa cơm trong gia đình.

