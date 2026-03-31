2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và tiện nhất để đi tảo mộ Thanh Minh 2026

Lần đầu đi lễ Thanh Minh của tôi

Tháng 3 âm lịch có một số ngày trời trong đến lạ. Nắng không gắt, gió không lạnh, chỉ vừa đủ để lòng người dịu lại – đó là tiết Thanh Minh – mùa để những người là con cháu quay về nối lại sợi dây cội nguồn mà nhiều người đã vô tình lãng quên.

Nhớ lần đầu tiên tôi theo bố mẹ về quê đi tảo mộ. Cụ trưởng họ bảo con cháu sắp xếp một bó nhang, ít trái cây và một chai nước sạch. Lúc đó, tôi ngạc nhiên vì đi tới nơi tâm linh mà lễ vật đơn giản vậy? Cụ Trưởng họ dường như hiểu suy nghĩ của con cháu, nên nói:

- Ông bà đâu cần mình giàu, chỉ cần con cháu mình nhớ. Chỉ cần một chút thành tâm, một chút lặng lại, và một lời nói "Con đã về" - chỉ vậy thôi đã đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.

Câu nói ấy của cụ Trưởng họ đến giờ vẫn khiến tôi lặng đi mỗi khi nghĩ lại.

Tiết Thanh minh 2026 có 2 ngày đẹp rơi vào Chủ nhật (5/4 và 12/4/2026), rất thuận lợi để các gia đình sắp xếp thời gian đi tảo mộ. Ảnh internet.

Ngày đẹp đi lễ Thanh Minh

Theo Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, theo lịch tiết khí thì chuyển tiết Thanh Minh bắt đầu từ 01:33 ngày chủ nhật 5/4/2026 (tức 18/2 âm lịch) - cũng là chính Tết Thanh Minh - ngày được nhiều người chọn vì là ngày đẹp – tiện – năng lượng cao.

Chuyên gia phong thủy Hà Thanh cũng chia sẻ, Tết Thanh Minh trời đất sáng trong, khí dương vượng - rất tốt để tảo mộ, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Theo quan niệm truyền thống, ngày này hội tụ đủ 3 yếu tố:

- Thời điểm chuyển mùa, không khí thanh sạch, dễ tụ khí lành.

- Thuận nhịp trời đất, phù hợp cho việc tưởng niệm, tri ân.

- Mang ý nghĩa trọn vẹn về lễ nghi và đạo hiếu.

Đi lễ Thanh Minh ngày này, nhiều người tin rằng sự kết nối giữa người sống và cội nguồn trở nên tròn đầy hơn, đẹp – tiện – năng lượng cao”

Sau Tết Thanh Minh 5/4 thì ngày đẹp - tiện - năng lượng cao nữa được chọn là ngày 12/4/2026 - cũng vào Chủ nhật.

Như vậy, tiết Thanh minh có 2 ngày đẹp rơi vào Chủ nhật (5/4 và 12/4/2026), rất thuận lợi để các gia đình sắp xếp thời gian đi tảo mộ, sum họp mà không ảnh hưởng đến công việc.

Đi lễ Thanh Minh ngày 5/4 là ngày đẹp – tiện – năng lượng cao. Ảnh internet

Giờ nào nên đi tảo mộ?

Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng lưu ý là thời điểm đi tảo mộ trong ngày Tết Thanh Minh.

Khung giờ tốt nhất: từ 7 - 11 giờ sáng.

Thời điểm này là lúc ánh sáng rõ ràng, không khí ấm dần lên, tạo cảm giác thanh sạch và an tâm.

Nên hạn chế

- Không nên đi Thanh Minh quá sớm khi trời còn tối, ẩm lạnh vì lúc đó năng lượng dương đang yếu.

- Không nên đi buổi chiều muộn, hoặc tối, khi không gian bắt đầu nặng nề.

Những hạn chế không phải mê tín, mà là chọn thời điểm giúp cơ thể con người cảm thấy dễ chịu và an ổn nhất.

Thanh minh không phải làm lễ lớn, không ép buộc chọn ngày "đại cát" - mà giản dị là đừng quên mình từ đâu ra, đừng quên gốc rễ của mình, và đừng quên một ngày nào đó chính mình sẽ được con cháu nhắc tên. Ảnh internet

Thanh Minh cần thành tâm để lòng lặng lại

Trở lại câu chuyện lần đầu đi lễ Thanh Minh của tôi. Sau khi thắp hương khấn vái một lúc, cụ Trưởng họ không quên bảo con cháu bắt đầu dọn cỏ, dọn dẹp các mộ phần. Vừa làm, cụ vừa ôn lại cho con cháu nghe những câu chuyện của ông bà, những tên tuổi rạng danh trong gia phả... và hỏi han mấy đứa cháu về việc học hành, công việc làm ăn đời thường, năm nay dự định gì...

Cụ Trưởng họ bảo, có người chuẩn bị mâm cao cỗ đầy đi lễ Thanh Minh. Nhưng tới mộ phần lại vội vàng, điện thoại liên tục, thắp nhang xong là về. Nhưng cụ rất vui, vì con cháu tới mộ phần tổ tiên đã biết thắp hương cho gia tiên, cho "xóm giềng", rồi cùng nhau dọn cỏ, lau bia... Xong xuôi, tất cả cùng cụ Trưởng họ trang nghiêm cúi đầu thành kính trước các hương linh. Cụ bảo mọi người hãy thành kính, để cho lòng lặng lại, và một lời nói rất khẽ trong lòng: "Con về rồi." Chỉ vậy thôi, là đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.

Lúc đó, tôi bỗng nhận ra không khí đi lễ Thanh Minh thật ấm áp, gần gũi. Đó là vì, việc tảo mộ không phải là đi thăm người đã mất, mà là cơ hội để người sống tìm lại chính mình. Giữa cuộc sống quá nhanh, quá nhiều áp lực, cả nhà, cả dòng họ lại có được một ngày dừng lại, cúi đầu trước tổ tiên. Tự nhiên, mọi người bỗng thấy lòng an yên, những lo toan, hơn thua ngoài đời có cảm giác không còn nặng nề như trước.

Người xưa không dạy con cháu phải làm lễ lớn, cũng không ép buộc phải chọn ngày "đại cát" - mà chỉ dạy giản dị: Đừng quên mình từ đâu mà có. Đừng quên những người đã lặng lẽ tạo nên gốc rễ cho mình. Và cũng đừng quên, một ngày nào đó chính mình sẽ được con cháu nhắc tên.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

