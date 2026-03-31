2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và tiện nhất để đi tảo mộ Thanh Minh 2026
GĐXH - Tiết Thanh Minh 2026 có 2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và rất tiện để đi Thanh Minh. Chỉ cần một chút thành tâm, một chút lặng lại, và một lời nói... đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.
Lần đầu đi lễ Thanh Minh của tôi
Tháng 3 âm lịch có một số ngày trời trong đến lạ. Nắng không gắt, gió không lạnh, chỉ vừa đủ để lòng người dịu lại – đó là tiết Thanh Minh – mùa để những người là con cháu quay về nối lại sợi dây cội nguồn mà nhiều người đã vô tình lãng quên.
Nhớ lần đầu tiên tôi theo bố mẹ về quê đi tảo mộ. Cụ trưởng họ bảo con cháu sắp xếp một bó nhang, ít trái cây và một chai nước sạch. Lúc đó, tôi ngạc nhiên vì đi tới nơi tâm linh mà lễ vật đơn giản vậy? Cụ Trưởng họ dường như hiểu suy nghĩ của con cháu, nên nói:
- Ông bà đâu cần mình giàu, chỉ cần con cháu mình nhớ. Chỉ cần một chút thành tâm, một chút lặng lại, và một lời nói "Con đã về" - chỉ vậy thôi đã đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.
Câu nói ấy của cụ Trưởng họ đến giờ vẫn khiến tôi lặng đi mỗi khi nghĩ lại.
Ngày đẹp đi lễ Thanh Minh
Theo Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, theo lịch tiết khí thì chuyển tiết Thanh Minh bắt đầu từ 01:33 ngày chủ nhật 5/4/2026 (tức 18/2 âm lịch) - cũng là chính Tết Thanh Minh - ngày được nhiều người chọn vì là ngày đẹp – tiện – năng lượng cao.
Chuyên gia phong thủy Hà Thanh cũng chia sẻ, Tết Thanh Minh trời đất sáng trong, khí dương vượng - rất tốt để tảo mộ, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Theo quan niệm truyền thống, ngày này hội tụ đủ 3 yếu tố:
- Thời điểm chuyển mùa, không khí thanh sạch, dễ tụ khí lành.
- Thuận nhịp trời đất, phù hợp cho việc tưởng niệm, tri ân.
- Mang ý nghĩa trọn vẹn về lễ nghi và đạo hiếu.
Đi lễ Thanh Minh ngày này, nhiều người tin rằng sự kết nối giữa người sống và cội nguồn trở nên tròn đầy hơn, đẹp – tiện – năng lượng cao”
Sau Tết Thanh Minh 5/4 thì ngày đẹp - tiện - năng lượng cao nữa được chọn là ngày 12/4/2026 - cũng vào Chủ nhật.
Như vậy, tiết Thanh minh có 2 ngày đẹp rơi vào Chủ nhật (5/4 và 12/4/2026), rất thuận lợi để các gia đình sắp xếp thời gian đi tảo mộ, sum họp mà không ảnh hưởng đến công việc.
Giờ nào nên đi tảo mộ?
Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng lưu ý là thời điểm đi tảo mộ trong ngày Tết Thanh Minh.
Khung giờ tốt nhất: từ 7 - 11 giờ sáng.
Thời điểm này là lúc ánh sáng rõ ràng, không khí ấm dần lên, tạo cảm giác thanh sạch và an tâm.
Nên hạn chế
- Không nên đi Thanh Minh quá sớm khi trời còn tối, ẩm lạnh vì lúc đó năng lượng dương đang yếu.
- Không nên đi buổi chiều muộn, hoặc tối, khi không gian bắt đầu nặng nề.
Những hạn chế không phải mê tín, mà là chọn thời điểm giúp cơ thể con người cảm thấy dễ chịu và an ổn nhất.
Thanh Minh cần thành tâm để lòng lặng lại
Trở lại câu chuyện lần đầu đi lễ Thanh Minh của tôi. Sau khi thắp hương khấn vái một lúc, cụ Trưởng họ không quên bảo con cháu bắt đầu dọn cỏ, dọn dẹp các mộ phần. Vừa làm, cụ vừa ôn lại cho con cháu nghe những câu chuyện của ông bà, những tên tuổi rạng danh trong gia phả... và hỏi han mấy đứa cháu về việc học hành, công việc làm ăn đời thường, năm nay dự định gì...
Cụ Trưởng họ bảo, có người chuẩn bị mâm cao cỗ đầy đi lễ Thanh Minh. Nhưng tới mộ phần lại vội vàng, điện thoại liên tục, thắp nhang xong là về. Nhưng cụ rất vui, vì con cháu tới mộ phần tổ tiên đã biết thắp hương cho gia tiên, cho "xóm giềng", rồi cùng nhau dọn cỏ, lau bia... Xong xuôi, tất cả cùng cụ Trưởng họ trang nghiêm cúi đầu thành kính trước các hương linh. Cụ bảo mọi người hãy thành kính, để cho lòng lặng lại, và một lời nói rất khẽ trong lòng: "Con về rồi." Chỉ vậy thôi, là đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.
Lúc đó, tôi bỗng nhận ra không khí đi lễ Thanh Minh thật ấm áp, gần gũi. Đó là vì, việc tảo mộ không phải là đi thăm người đã mất, mà là cơ hội để người sống tìm lại chính mình. Giữa cuộc sống quá nhanh, quá nhiều áp lực, cả nhà, cả dòng họ lại có được một ngày dừng lại, cúi đầu trước tổ tiên. Tự nhiên, mọi người bỗng thấy lòng an yên, những lo toan, hơn thua ngoài đời có cảm giác không còn nặng nề như trước.
Người xưa không dạy con cháu phải làm lễ lớn, cũng không ép buộc phải chọn ngày "đại cát" - mà chỉ dạy giản dị: Đừng quên mình từ đâu mà có. Đừng quên những người đã lặng lẽ tạo nên gốc rễ cho mình. Và cũng đừng quên, một ngày nào đó chính mình sẽ được con cháu nhắc tên.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
MỜI ĐỌC THÊM:
Lỗi nhà vệ sinh trong phòng ngủ gây hao tài, hại sức khỏeỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Cách bố trí phong thủy nhà vệ sinh trong phòng ngủ như không sắp xếp đúng nguyên tắc âm – dương, phương vị và lưu thông khí, khu vực nghỉ ngơi, rất dễ bị ảnh hưởng bởi uế khí và độ ẩm tích tụ.
Cách sử dụng gỗ đào trừ tà đơn giản, hiệu quả tại nhàỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Không chỉ xuất hiện trong các truyền thuyết cổ xưa, vật phẩm làm từ gỗ đào còn được ứng dụng trong phong thủy nhà ở như một cách tăng dương khí và tạo cảm giác an tâm cho gia chủ.
Điều đặc biệt của Thanh minh 2026 và những ngày giờ đẹp nên đi tảo mộ để cầu bình an, may mắnỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, thời điểm Thanh minh có một số điểm khác biệt so với thường lệ mọi năm, khiến nhiều người băn khoăn nên đi tảo mộ vào ngày nào là phù hợp nhất.
Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộcỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.
Tại sao không nên sử dụng bàn thờ màu trắng?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn màu sắc và chất liệu cho bàn thờ không chỉ dựa trên sở thích cá nhân, mà còn phải cân nhắc đến yếu tố phong thủy, nhằm mang lại tài lộc và sự thịnh vượng cho gia đình.
Tại sao gia chủ gặp hạn xây nhà? Lý giải của dân gian và cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Câu nói "Xây nhà xong gặp hạn" lưu truyền trong dân gian từ lâu đã khiến nhiều gia chủ lo lắng dù đang đứng trước niềm vui hoàn thiện tổ ấm. Cũng theo quan niệm dân gian, nguyên nhân gặp hạn có thể xuất phát từ nhiều khía cạnh, trong đó có một số trường hợp sau.
Giải xui: Cách nhận diện vận xui và thu hút tài lộc 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Vận xui kéo dài, công việc trắc trở, tài chính khó khởi sắc thường bắt nguồn từ sự mất cân bằng trong trường khí. Nếu không sớm điều chỉnh, năng lượng tiêu cực có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tinh thần và cơ hội tài lộc.
Tết Thanh minh 2026 ngày nào? Lịch chi tiết và những việc cần làm để tưởng nhớ tổ tiên, cầu tài lộc, bình anỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Năm nay, Thanh minh 2026 trùng vào Chủ nhật, được xem là điều kiện thuận lợi về mặt thời gian để các gia đình thực hiện nghi lễ. Trong ngày này, các gia đình nên thực hiện những việc sau để tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong bình an, may mắn.
Hướng đặt bếp đầu năm cho từng mệnh gia chủ thu hút tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi gia chủ sẽ có những mệnh khác nhau, và trong phong thủy, hướng đặt bếp nên được chọn dựa vào mệnh ngũ hành. Dưới đây là những gợi ý về hướng đặt bếp khi di chuyển bếp đầu năm phù hợp với từng mệnh gia chủ.
1 năm động thổ 2 lần có phạm phong thủy hay ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình xây dựng, sửa chữa nhà cửa, nhiều gia chủ băn khoăn 1 năm động thổ 2 lần có ảnh hưởng đến long mạch và vận khí gia trạch không. Để có phương án xử lý, bạn cần xác định công trình động thổ thuộc trường hợp nào dưới đây.
Những điều kiêng kỵ trên bàn thờ cần lưu ý và cách hóa giảiỞ
GĐXH - Bàn thờ là nơi tâm linh nhất của gia đình, vậy nên phong thuỷ bàn thờ là điều gia chủ nào cũng quan tâm và tìm hiểu kỹ càng, tránh phạm đại kỵ.