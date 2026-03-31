Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và tiện nhất để đi tảo mộ Thanh Minh 2026

Thứ ba, 14:26 31/03/2026 |
Ngọc Hà
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tiết Thanh Minh 2026 có 2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và rất tiện để đi Thanh Minh. Chỉ cần một chút thành tâm, một chút lặng lại, và một lời nói... đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.

Lần đầu đi lễ Thanh Minh của tôi

Tháng 3 âm lịch có một số ngày trời trong đến lạ. Nắng không gắt, gió không lạnh, chỉ vừa đủ để lòng người dịu lại – đó là tiết Thanh Minh – mùa để những người là con cháu quay về nối lại sợi dây cội nguồn mà nhiều người đã vô tình lãng quên.

Nhớ lần đầu tiên tôi theo bố mẹ về quê đi tảo mộ. Cụ trưởng họ bảo con cháu sắp xếp một bó nhang, ít trái cây và một chai nước sạch. Lúc đó, tôi ngạc nhiên vì đi tới nơi tâm linh mà lễ vật đơn giản vậy? Cụ Trưởng họ dường như hiểu suy nghĩ của con cháu, nên nói:

- Ông bà đâu cần mình giàu, chỉ cần con cháu mình nhớ. Chỉ cần một chút thành tâm, một chút lặng lại, và một lời nói "Con đã về" - chỉ vậy thôi đã đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.

Câu nói ấy của cụ Trưởng họ đến giờ vẫn khiến tôi lặng đi mỗi khi nghĩ lại.

2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và tiện nhất đi Thanh Minh 2026 - Ảnh 2.

Tiết Thanh minh 2026 có 2 ngày đẹp rơi vào Chủ nhật (5/4 và 12/4/2026), rất thuận lợi để các gia đình sắp xếp thời gian đi tảo mộ. Ảnh internet.

Ngày đẹp đi lễ Thanh Minh

Theo Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàng, theo lịch tiết khí thì chuyển tiết Thanh Minh bắt đầu từ 01:33 ngày chủ nhật 5/4/2026 (tức 18/2 âm lịch) - cũng là chính Tết Thanh Minh - ngày được nhiều người chọn vì là ngày đẹp – tiện – năng lượng cao. 

Chuyên gia phong thủy Hà Thanh cũng chia sẻ, Tết Thanh Minh trời đất sáng trong, khí dương vượng - rất tốt để tảo mộ, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên. Theo quan niệm truyền thống, ngày này hội tụ đủ 3 yếu tố:

- Thời điểm chuyển mùa, không khí thanh sạch, dễ tụ khí lành.

- Thuận nhịp trời đất, phù hợp cho việc tưởng niệm, tri ân.

- Mang ý nghĩa trọn vẹn về lễ nghi và đạo hiếu.

Đi lễ Thanh Minh ngày này, nhiều người tin rằng sự kết nối giữa người sống và cội nguồn trở nên tròn đầy hơn, đẹp – tiện – năng lượng cao”

Sau Tết Thanh Minh 5/4 thì ngày đẹp - tiện - năng lượng cao nữa được chọn là ngày 12/4/2026 - cũng vào Chủ nhật.

Như vậy, tiết Thanh minh có 2 ngày đẹp rơi vào Chủ nhật (5/4 và 12/4/2026), rất thuận lợi để các gia đình sắp xếp thời gian đi tảo mộ, sum họp mà không ảnh hưởng đến công việc.

2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và tiện nhất đi Thanh Minh 2026 - Ảnh 3.

Đi lễ Thanh Minh ngày 5/4 là ngày đẹp – tiện – năng lượng cao. Ảnh internet

Giờ nào nên đi tảo mộ?

Một chi tiết nhỏ nhưng rất đáng lưu ý là thời điểm đi tảo mộ trong ngày Tết Thanh Minh.

Khung giờ tốt nhất: từ 7 - 11 giờ sáng.

Thời điểm này là lúc ánh sáng rõ ràng, không khí ấm dần lên, tạo cảm giác thanh sạch và an tâm.

Nên hạn chế

- Không nên đi Thanh Minh quá sớm khi trời còn tối, ẩm lạnh vì lúc đó năng lượng dương đang yếu.

- Không nên đi buổi chiều muộn, hoặc tối, khi không gian bắt đầu nặng nề.

Những hạn chế không phải mê tín, mà là chọn thời điểm giúp cơ thể con người cảm thấy dễ chịu và an ổn nhất.

2 ngày đẹp nhất, năng lượng cao và tiện nhất đi Thanh Minh 2026 - Ảnh 4.

Thanh minh không phải làm lễ lớn, không ép buộc chọn ngày "đại cát" - mà giản dị là đừng quên mình từ đâu ra, đừng quên gốc rễ của mình, và đừng quên một ngày nào đó chính mình sẽ được con cháu nhắc tên. Ảnh internet

Thanh Minh cần thành tâm để lòng lặng lại

Trở lại câu chuyện lần đầu đi lễ Thanh Minh của tôi. Sau khi thắp hương khấn vái một lúc, cụ Trưởng họ không quên bảo con cháu bắt đầu dọn cỏ, dọn dẹp các mộ phần. Vừa làm, cụ vừa ôn lại cho con cháu nghe những câu chuyện của ông bà, những tên tuổi rạng danh trong gia phả... và hỏi han mấy đứa cháu về việc học hành, công việc làm ăn đời thường, năm nay dự định gì...

Cụ Trưởng họ bảo, có người chuẩn bị mâm cao cỗ đầy đi lễ Thanh Minh. Nhưng tới mộ phần lại vội vàng, điện thoại liên tục, thắp nhang xong là về. Nhưng cụ rất vui, vì con cháu tới mộ phần tổ tiên đã biết thắp hương cho gia tiên, cho "xóm giềng", rồi cùng nhau dọn cỏ, lau bia... Xong xuôi, tất cả cùng cụ Trưởng họ trang nghiêm cúi đầu thành kính trước các hương linh. Cụ bảo mọi người hãy thành kính, để cho lòng lặng lại, và một lời nói rất khẽ trong lòng: "Con về rồi." Chỉ vậy thôi, là đủ để một mùa Thanh Minh trở nên trọn vẹn.

Lúc đó, tôi bỗng nhận ra không khí đi lễ Thanh Minh thật ấm áp, gần gũi. Đó là vì, việc tảo mộ không phải là đi thăm người đã mất, mà là cơ hội để người sống tìm lại chính mình. Giữa cuộc sống quá nhanh, quá nhiều áp lực, cả nhà, cả dòng họ lại có được một ngày dừng lại, cúi đầu trước tổ tiên. Tự nhiên, mọi người bỗng thấy lòng an yên, những lo toan, hơn thua ngoài đời có cảm giác không còn nặng nề như trước.

Người xưa không dạy con cháu phải làm lễ lớn, cũng không ép buộc phải chọn ngày "đại cát" - mà chỉ dạy giản dị: Đừng quên mình từ đâu mà có. Đừng quên những người đã lặng lẽ tạo nên gốc rễ cho mình. Và cũng đừng quên, một ngày nào đó chính mình sẽ được con cháu nhắc tên.

 * Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top