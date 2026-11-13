6 loại cây cảnh vừa làm đẹp nhà vừa hạn chế các bệnh liên quan đến hệ hô hấp

Cây thường xuân

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, đây là một trong những loại cây khá phổ biến và quen thuộc với nhiều người có sở thích trồng cây cảnh.

Việc trồng một cây thường xuân và để chúng bám lên ban công hoặc mảng tường gần cửa sổ sẽ tạo ra không gian xanh thú vị cho gia đình bạn.

Về mặt khoa học, cây thường xuân sẽ có khả năng thanh lọc các khí độc trong không khí như benzene, toluene, formaldehyde hay xylene.

Để chăm sóc loài cây này thì bạn không cần bỏ quá nhiều công sức bởi chúng có sức sống cực kỳ mạnh mẽ bất chấp môi trường có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa.

Về mặt khoa học, cây thường xuân sẽ có khả năng thanh lọc các khí độc trong không khí như benzene, toluene, formaldehyde hay xylene.

Việc trồng những cây này trong gia đình bạn sẽ giúp cho không gian sinh hoạt chung của các thành viên được trong lành hơn, từ đó hạn chế các bệnh liên quan đến hệ hô hấp.

Hoa huệ hòa bình

Với những chiếc lá xanh đậm và hoa trắng, hoa loa kèn không chỉ đẹp mà còn được biết đến với đặc tính thanh lọc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại cây này có thể làm giảm đáng kể các chất ô nhiễm không khí độc hại và gây dị ứng.

Cây trầu bà

Thông tin trên VTC News, đây loại cây rất tốt trong việc lọc formaldehyde và phân hủy benzen phát ra từ máy photocopy và máy in, do đó là một máy lọc không khí tuyệt vời trong văn phòng. Dù trồng trong đất hay nước, cây trầu bà đều rất dễ trồng và nhân giống. Cây thích hợp để đặt trên tủ bếp hoặc bệ cửa sổ.

Về phong thủy, cây trầu bà mang ý nghĩa thịnh vượng, may mắn và sinh sôi nảy nở.

Về phong thủy, cây trầu bà mang ý nghĩa thịnh vượng, may mắn và sinh sôi nảy nở. Sức sống mãnh liệt, xanh tốt của cây được cho là giúp thu hút năng lượng tích cực, hóa giải điềm xấu, mang lại tài lộc và sự phát triển không ngừng trong cả gia đình lẫn sự nghiệp.

Cau cảnh

Cây cau cảnh có khả năng loại bỏ hiệu quả các chất độc hại dễ bay hơi như benzen, trichloroethylene và formaldehyde; thích hợp để đặt gần tủ quần áo và ghế sofa. Cây còn có khả năng hút hơi nước, giúp duy trì độ ẩm trong nhà.

Về phong thủy, với tốc độ sinh trưởng nhanh, tán cây xòe rộng, cành lá sum suê, xanh tốt, cây cau cảnh mang ý nghĩa sum vầy, may mắn, tài lộc, bình an và xua đuổi tà khí, giúp gia chủ thịnh vượng.

Hoa hồng hạc

Cũng theo Báo Đại đoàn kết, Cây hồng hạc với màu sắc ấn tượng được ứng dụng trồng cây để bàn trang trí các không gian nội thất, nhà hàng, quán cà phê, quầy kệ, decor các không gian, trồng trang trí các tiểu cảnh sân vườn. Ngoài ra, chậu cây hồng hạc cũng mang một vẻ thu hút riêng, xinh xắn, sang trọng và ý nghĩa.

Nó cũng có thể lọc amoniac trong không khí, một chất hóa học có thể gây ho, kích ứng mũi họng. Tuy nhiên, vì nhiều trường hợp dị ứng với loại cây này đã được báo cáo, hãy đảm bảo rằng nó an toàn để có thể trong nhà của bạn.

Cây dây nhện

Cây dây nhện được coi là một trong những loại cây dễ trồng nhất trong nhà của bạn, vì nó sống được trong hầu hết các điều kiện và ít gặp vấn đề.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loại cây này có hiệu quả trong việc giảm ô nhiễm không khí trong nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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