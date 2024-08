Xemesis - Xoài Non: Sau ly hôn, nhìn ai cũng hạnh phúc hơn!

Chuyện Xemesis nghi đã có tình mới sau Xoài Non vẫn là chủ đề hot nhất hôm nay. Dù đã lên tiếng đính chính song Xemesis cũng tuyên bố: "Trong trường hợp mình có quen hay tìm hiểu ai cũng là chuyện cá nhân của mình, chứ không lẽ mình sẽ sống cô đơn tới già".

Đúng là không ai có thể một mình quá lâu, nhất là người quảng giao như Xemesis. Đặc biệt, chuyện vợ cũ đã công khai hẹn hò Gil Lê cách đây 1 tháng thì không lý gì lại bắt Xemesis kín đáo chuyện tình cảm, không được tiến đến với ai!

Nhiều netizen cho rằng thay vì để lại những phản hồi tiêu cực, trách móc, hãy chúc mừng cho họ vì sau ly hôn, dường như cả Xemesis lẫn Xoài Non đều đang hạnh phúc hơn.

Nhìn họ mà xem, đã thật sự bước ra khỏi mối quan hệ cũ rồi, netizen đừng "luỵ" nữa!

Sau một cuộc tình tan vỡ, không phải lúc nào cũng ngập trong drama, oán trách và "phốt" thì mới "đúng quy trình". Có những người chấp nhận việc không thể bước tiếp với nhau và họ nhanh chóng tìm thấy những niềm vui khác. Chuyện đó chẳng có gì sai cả!

Lý do của việc Xemesis hay bị chỉ trích hay đánh giá khắt khe hơn Xoài Non, khi công khai cuộc sống hậu ly hôn, đến từ nhiều lý do.

Xemesis bị cho là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân với Xoài Non tan vỡ. Anh từng bị đồn sai sự thật rằng có người thứ 3, nghe lời mẹ bỏ vợ, tố vô tâm trong lúc cả hai kết hôn… Mặc dù Xoài Non đã lên tiếng bảo vệ Xemesis cho nhưng netizen vẫn liên tục tấn công nam streamer mỗi khi anh có động thái nào mới.

Những bình luận tiêu cực, nhắm vào Xemesis một cách vô lý đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Có thể thấy rõ ràng trước khi ly hôn, Xemesis ít khi đính chính những tin đồn liên quan đến mình. Nhưng sau khi ly hôn, Xemesis đã thường lên tiếng nhanh chóng để tránh bị vạ lây.

Xoài Non và Xemesis đã ly hôn nhưng vẫn liên tục bị réo tên khi đối phương có tin tức gì mới.

Sau khi ly hôn, Xoài Non và Xemesis đều có cuộc sống riêng.

Về phía Xoài Non, cô nàng trông cô vui hơn hẳn mỗi lần xuất hiện chung bên cạnh Gil Lê. Trong các phiên livestream cùng tình mới, cô nàng rất tươi tỉnh và rạng rỡ so với gương mặt uể oải trong mấy tháng trước. Xoài Non còn thoải mái xưng hô "vợ - chồng" hay sang nhà Gil Lê chơi. Nhiều người còn phải thốt lên Xoài Non đang quá đắm chìm trong tình yêu rồi!

Còn về phía Xemesis, anh chia sẻ hình ảnh cười tươi khi đi chơi với bạn, cùng dòng trạng thái "Good times with good people" (tạm dịch: Thời gian vui vẻ cùng những người tốt). Và mới đây nhất là cảnh được một cô gái chăm sóc lúc ở sân bay.

Thông qua những lời chia sẻ của Xoài Non thì cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau. Có thể thấy cả hai đang dần ổn định cuộc sống, và riêng Xoài Non còn hạnh phúc thấy rõ. Chia 2 mà được 3-4 người hạnh phúc thì cũng ổn ha!

Trong khi Xoài Non hạnh phúc bên tình mới thì Xemesis cũng đang rất vui vẻ với bạn bè.

Netizen đang kêu gọi ngừng bình luận tiêu cực với Xemesis. Rồi cả hai sẽ có người mới và xứng đáng được hạnh phúc.

Một số bình luận bênh vực cho Xemesis dưới tin đính chính gần nhất của anh:

- "Xoài Non cũng đã có người mới, Xemesis quen ai cũng là chuyện bình thường thôi. Sau ly hôn nhìn ai cũng hạnh phúc hơn, chỉ có dân mạng hay săm soi mới thấy cuộc sống của họ khó khăn quá thôi".

- "Không hiểu sao một người thì được chúc phúc, một người thì bị nói ra nói vào. Tiêu chuẩn kép quá".

- "Ý là bây giờ Xemesis phải xin phép cư dân mạng chứ không được quen hay tự nhiên giao tiếp với con gái nữa à. Khổ ghê".

- "Đúng là ở hiền gặp phiền mà. Ly hôn xong rồi thì quen ai mà chẳng được, không hiểu sao lại đi chê Xemesis tệ bạc".

Xemesis nhận về nhiều bình luận tiêu cực sau khi ly hôn Xoài Non.

Trước đó, Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) và Xoài Non (Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002) từng là cặp đôi nổi đình nổi đám trên MXH. Cả hai về chung nhà vào năm 2020, nhưng vẫn gặp nhiều vấn đề trong hôn nhân như khoảng cách tuổi tác, chuyện con cái…

Đến tháng 6/2024, cặp đôi chính thức ly hôn sau một thời gian dài rộ nghi vấn. Chỉ sau 1 tháng thông báo hôn nhân tan vỡ, Xoài Non bị bắt gặp ôm hôn tình tứ với Gil Lê trên sân pickleball.

Trong khi đó, Xemesis nhận về nhiều bình luận tiêu cực bởi cho rằng anh là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân tan vỡ. Song streamer giàu nhất Việt Nam không đính chính bất cứ nghi vấn nào.