Nam Định: Bắt hai đối tượng sử dụng, tàng trữ ma túy, có cả vũ khí quân dụng

1 ngày trước

Ngày 24/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh đã truy xét bắt giữ thành công 2 đối tượng có liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.