"Lazy job" hay còn gọi là xu hướng làm việc theo kiểu "lười biếng" với những công việc nhẹ nhàng, ít căng thẳng, đôi khi không cần đến văn phòng. Đây chính xu hướng sống nổi bật trong năm 2023 vừa qua được nhiều người trẻ lựa chọn.

"Lười biếng" ở đây những không có nghĩa là những người làm công việc thuộc nhóm này đều là những người không có động lực hoặc không làm việc chăm chỉ. Xu hướng này chỉ đơn giản là họ sẽ lựa chọn cho mình những công việc có mức thu nhập đủ chi tiêu cơ bản, có tính linh họat, cho phép người làm có nhiều thời gian rảnh rỗi cho bản thân thay vì một ngày 8 tiếng nơi công sở.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ (Ảnh: TL)

Theo báo cáo của Fiverr cho thấy thế hệ Z đang theo đuổi hoặc nghiêng về làm việc tự do, còn gọi là freelance. Hơn 10.000 người trong độ tuổi từ 16 - 26 đã tham gia khảo sát trên toàn thế giới. Một nửa số người được hỏi đang làm việc tại Mỹ.

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng hơn 70% số người được hỏi thuộc thế hệ Z, nhóm người này cho biết trong năm 2024, họ nghĩ nhiều hơn về công việc tự do so với 2023. Cuộc khảo sát cũng cho thấy nhiều gen Z nghĩ nhiều hơn về việc chuyển sang làm tự do.

Theo một nghiên cứu của Google trong năm 2023, cứ 10 người lao động trẻ ở Việt Nam thì có 5 người nói họ đang nỗ lực ít hơn mức tối đa. Người lao động thế hệ Gen Z đang có xu hướng tìm kiếm những công việc ít căng thẳng hơn mà vẫn được trả mức lương hợp lý. Vì họ ưu tiên sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.