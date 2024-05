Xử lý các đối tượng bịa chuyện “Công an đánh dân” để câu view

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội đã phát hiện 1 tin được đăng tải trong nhóm "GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 24h" trên nền tảng Facebook bởi tài khoản mang tên "Duc An" với nội dung: "Cong an danh dan o Tu Lien"; kèm theo hình ảnh đông người tụ tập, trong đó có 1 đồng chí mặc sắc phục Cảnh sát nhân dân đang cùng người dân xung quanh khống chế một người đàn ông nằm dưới đất.



Công an quận Tây Hồ đã nhắc nhở, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp em N.Đ.A.

Tuy nhiên, theo Công an quận Tây Hồ, nội dung bài đăng trên là không đúng sự thật, đây là hình ảnh cán bộ Công an phường Tứ Liên đưa đối tượng có liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn tối 1/5. Do đối tượng trong tình trạng say xỉn và vừa thực hiện hành vi cố ý gây thương tích cần ngăn chặn, nên Công an phường đã khống chế đưa về trụ sở làm việc. Nội dung tài khoản "Duc An" đăng tải khi chưa xác minh, làm rõ, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.

Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ chỉ đạo Công an phường Tứ Liên tiến hành xác minh vụ việc. Qúa trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ chủ tài khoản là em N.Đ.A (SN 2008), trú tại địa bàn phường Tứ Liên. Em A người đã chụp và đăng bức ảnh trên với nội dung không đúng sự thật, với mục đích để tăng lượt theo dõi trên mạng xã hội.

Công an huyện Lạc Sơn đã tuyên truyền, giải thích hành vi vi phạm pháp luật của em N.T.D.

Tại địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đầu tháng 5, do bực tức với việc bị tổ CSGT, Công an huyện Lạc Sơn xử lý vi phạm về hành vi “Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên”, em N.T.D (SN 2007), trú tại xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã đăng tải video với tựa đề xúc phạm lực lượng CSGT trên mạng xã hội.

Công an huyện Lạc Sơn đã tiến hành xác minh, làm việc với cá nhân N.T.D (chủ tài khoản Facebook cá nhân) và người đại diện theo pháp luật là bố của N.T.D để xử lý hành vi đăng tải nội dung xúc phạm cơ quan, tổ chức. Tại buổi làm việc, em N.T.D đã thừa nhận hành vi trên, đồng thời phụ huynh em D đã nhận thấy rõ về hành vi sai phạm của con mình.

Qua 2 vụ việc trên, được cán bộ Công an giải thích, 2 em A và D cùng gia đình đã nhận thức hành vi trên là vi phạm pháp luật, tự gỡ bài đăng. Cơ quan Công an cũng đã hoàn thiện hồ sơ xử lý theo theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đối với các trường hợp này.