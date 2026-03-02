Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025

Tháng 3/2026, Miss World Vietnam 2025 chính thức bước vào giai đoạn thứ hai trong hành trình tìm kiếm người kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Mới đây, BTC vừa công bố lịch trình cập nhật với một số điều chỉnh về thời gian tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất. Chung kết Miss World Vietnam 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 29/3/2026.

Tuy nhiên, ngay trước thềm giai đoạn 2, nữ giảng viên đến từ Thanh Hóa - Lê Hà Trang đã bất ngờ thông báo rời cuộc thi vì lý do cá nhân.

Lê Hà Trang.

Động thái này của Lê Hà Trang khiến fan sắc đẹp bất ngờ và tiếc nuối vì cô được coi là một trong những thí sinh tiềm năng của cuộc thi năm nay. Ngay từ vòng sơ khảo cô đã gây chú ý nhờ nhan sắc khả ái cùng nền tảng học vấn ấn tượng. Trong các vòng thi phụ cần bình chọn của khán giả, Lê Hà Trang đều nằm ở vị trí cao.

Lê Hà Trang sinh năm 2000 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế quốc dân (NEU), hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Cô từng đạt học sinh giỏi 12 năm liên tiếp và từng là Chủ tịch Câu lạc bộ tiếng Anh của Trường THPT Đào Duy Từ, sở hữu chứng chỉ quốc tế ngoại khóa tại ISCA Singapore.

Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tiếng Anh tại Trường đại học Kinh tế quốc dân, cô tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dự án, rủi ro và tài chính tại Anh. Sau đó, Lê Hà Trang về nước và hiện giữ vai trò giảng viên môn Quản trị rủi ro thuộc khoa Kinh tế của Học viện Chính sách và Phát triển.







