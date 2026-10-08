Xử phạt người phụ nữ tự dựng video kêu gọi gom đất lúa để kiếm hoa hồng

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GĐXH - Đăng thông tin chưa kiểm chứng về quy hoạch đất trên không gian mạng, một phụ nữ ở Đồng Nai bị xử phạt 12,5 triệu đồng.

Theo trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai, bà Đ.T.T.H (SN 1982, quê Hòa Bình, trú tại khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều, TP Đồng Nai) vừa bị Công an phường Tân Triều xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định Nghị định 174/2026/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng đồng thời yêu cầu bà H gỡ bỏ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật đã chia sẻ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Tân Triều phối hợp Phòng Nghiệp vụ (Công an TP Đồng Nai) phát hiện bà H đăng tải trên tài khoản Facebook "Cô H. Bđs" một video với nội dung kêu gọi mua đất tại khu vực Tam An, Long Thành.

Xử phạt người phụ nữ tự dựng video kêu gọi gom đất lúa để kiếm hoa hồng - Ảnh 1.

Công an phường Tân Triều phối hợp Phòng nghiệp vụ làm việc với bà Đ.T.T.H. Ảnh: CACC

Trong video, bà H đưa thông tin công ty đang chỉ đạo thu gom đất lúa thuộc một số tờ bản đồ, đồng thời đề nghị người dân có đất tại khu vực này cung cấp thông tin để kết nối mua bán.

Làm việc với cơ quan Công an, bà H thừa nhận không được bất kỳ cá nhân, tổ chức nào giao nhiệm vụ thu mua đất; không biết chủ các thửa đất được đề cập và cũng không nắm thông tin chính thức về dự án Amata Long Thành, quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hay giá đất Nhà nước áp dụng tại khu vực.

Những nội dung đăng tải được bà H tự tìm hiểu qua các nhóm trên mạng xã hội và ứng dụng bản đồ quy hoạch, sau đó tự biên soạn, quay video, đăng Facebook nhằm thu hút sự quan tâm, tăng tương tác và phục vụ hoạt động môi giới bất động sản.

Bà H cho biết, nếu có người liên hệ gửi thông tin đất cần bán, bà sẽ chuyển thông tin cho nhóm môi giới để tìm người mua và hưởng hoa hồng. Người này cũng thừa nhận việc đăng tải nội dung khi chưa kiểm chứng có thể gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, tạo tâm lý và tác động đến thị trường bất động sản tại khu vực.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân, nhất là những người hoạt động trên mạng xã hội, không tự ý đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt đối với các nội dung liên quan quy hoạch, dự án, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và chính sách của Nhà nước. 

Việc sử dụng thông tin không chính xác để thu hút lượt xem, tăng tương tác hoặc phục vụ lợi ích cá nhân gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, phát triển kinh tế cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể phải gánh chịu những hậu quả pháp lý.

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