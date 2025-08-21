Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền chia sẻ về tiết mục viral với nghệ sĩ Xuân Hinh

Con gái Thanh Thanh Hiền nhảy cùng Xuân Hinh GĐXH - Nghệ sĩ Xuân Hinh có màn kết hợp bất ngờ với Hoàng Thái Phương (con gái Thanh Thanh Hiền) trong chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945".





Chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Hoàng Thái Phương cho biết sau buổi trình diễn, số lượt chia sẻ bài hát khá lớn và khi nghe, đọc cảm xúc của khán giả, cô cũng hiểu bài xẩm này đã gây được ấn tượng tốt với công chúng.

"Xẩm, ca trù với tôi là một cảm giác gần gũi vì từ bé tôi đã được nghe, tiếp cận và được hát một số làn điệu… Có lẽ cũng nhờ những giai điệu âm hưởng này đã tạo nên một phần âm nhạc trong con người tôi. Được thả mình vào những giai điệu cổ truyền với bài 'Xẩm Hà Nội' tôi vẫn có những cảm giác quen thuộc từ ấu thơ. Song lại có phần đổi mới, cá tính và vui nhộn hơn mà vẫn giữ được những nét mộc mạc, gần gũi, chất phác riêng của xẩm. Cảm giác “vừa lạ vừa quen” ấy lại càng làm tôi vui và thích thú hơn để thoả mình vào sự sáng tạo của bài hát", Hoàng Thái Phương tiết lộ.

Nghệ sĩ Xuân Hinh "quẩy" tưng bừng cùng 2 ca sĩ trẻ: Hoàng Thái Phương, Đinh Quang Đạt trong tiết mục "Xẩm Hà Nội".

Trọn vẹn tiết mục "Xẩm Hà Nội".

Chia sẻ về hình ảnh vui nhộn "quẩy" cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Đinh Quang Đạt trong một tiết mục dân gian hiện đại của "Xẩm Hà Nội", con gái Thanh Thanh Hiền cho biết bộ ba đã có khâu chuẩn bị "chớp nhoáng".

"Chuẩn bị tiết mục này chắc chắn có nhiều kỷ niệm nhưng câu chuyện của bác Xuân Hinh và anh Đinh Quang Đạt sẽ nhiều hơn vì trong thời gian ấp ủ đó tôi lại vắng mặt, không có ở nhà. Tuy nhiên, trước khi ra sân khấu 3 bác cháu cùng suy nghĩ làm sao khi lên sóng sự kết hợp chuyển từ phần truyền thống sang hiện đại mượt và tự nhiên nhất để cả những khán giả lớn tuổi cũng đều thấy thích thú và những bạn trẻ cũng thấy ấn tượng", Hoàng Thái Phương kể.

Cũng theo nàng Tấm (tên ở nhà của Hoàng Thái Phương - PV), từ khi theo nghệ thuật cô đã có nhiều ấp ủ về sự kết hợp truyền thống và hiện đại, thậm chí sẽ cùng với những người bạn thành lập ban nhạc dân tộc - hiện đại. Vì thế, Hoàng Thái Phương không ngần ngại mỗi khi làm mới sản phẩm âm nhạc, ví dụ như pha trộn xẩm - rap như "Xẩm Hà Nội".

Hoàng Thái Phương chia sẻ: "Tôi vẫn đang nung nấu và mong chờ để tìm được đủ các yếu tố cũng như ý tưởng để song hành và cùng làm nên những sản phẩm ấn tượng.

"Để làm mới một thể loại âm nhạc đã rất quen thuộc gần gũi với người Việt Nam qua bề dày lịch sử mà vẫn giữ được đậm nét riêng của thể loại ấy và còn phải hay thực sự không dễ dàng. Từ người hoà âm, nhà sản xuất âm nhạc, người viết rap, người hát, người đàn biết nên giữ nét riêng nào, nên thêm bớt gì để khi ra mắt tới mọi độ tuổi khán giả có sự mới mẻ, thích thú, bắt tai nhưng vẫn giữ đậm nét của truyền thống.

Điển hình như tiết mục Xẩm Hà Nội lần này có sự sáng tạo của rap. Khi nghe lời viết của anh Đinh Quang Đạt tôi cũng khá bất ngờ vì lời viết không quá hoa mỹ khó hiểu, vẫn rất cuốn, gần gũi, mộc mạc đủ lơ thơ để khi nghe có thể nhớ tới ngay từng nét đẹp, dấu ấn văn hoá phố riêng của từng con phố cổ Hà Nội đã ghi sâu vào mỗi người.

Xẩm Hà Nội cũng làm tôi có nhiều sự thích thú, sáng tạo và có nhiều ý tưởng ấp ủ giữa sự kết hợp truyền thống và hiện đại. Tôi vẫn đang nung nấu và mong chờ để tìm được đủ các yếu tố cũng như ý tưởng để song hành và cùng làm nên những sản phẩm ấn tượng", giọng ca 10X chia sẻ.

Trong tiết mục "Xẩm Hà Nội", những hình ảnh đặc trưng của Thủ đô như 36 phố phường được tái hiện một cách sống động, hòa cùng không khí sôi động của cả nước đang hướng về sự kiện âm nhạc quan trọng A80.

Hoàng Thái Phương.

"Những ngày này, khi Hà Nội cùng cả nước chuẩn bị cho sự kiện A80 – dấu mốc quan trọng trong đời sống văn hóa nghệ thuật, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn từng góc phố, từng con đường của Thủ đô. Hà Nội trong tôi không chỉ là nơi chốn, mà còn là hơi thở, là nhịp sống và ký ức đong đầy cảm xúc. Buổi sáng, thành phố nhộn nhịp, tấp nập, tràn đầy sức sống; nhưng khi đêm về, Hà Nội lại mang vẻ đẹp bình yên, man mác, như một bản xẩm dịu dàng ru lòng người. Dù thời gian có đổi thay, công nghệ và xây dựng phát triển, vẫn còn đó những góc phố cổ kính, những di tích lịch sử như những chứng nhân thầm lặng của thời gian", nữ ca sĩ tâm sự.

Khi được hỏi về địa điểm yêu thích để tìm cảm hứng nghệ thuật, Hoàng Thái Phương cho biết: "Tôi rất thích ngồi bên những hồ nước quanh Hà Nội. Ở đó, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, thanh thản – một khoảng lặng giữa nhịp sống hối hả. Ngồi nhìn mặt hồ phẳng lặng, cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi qua, tôi như hòa vào dòng chảy của thời gian, tìm lại sự bình yên và nguồn cảm hứng sáng tạo".

Hoàng Thái Phương (tên ở nhà là bé Tấm) - là con gái thứ 2 của NSƯT Thanh Thanh Hiền và chồng đầu - nghệ sĩ đàn bầu Anh Tú. Theo truyền thống gia đình, từ năm 6 tuổi, Thái Phương đã được học ca trù. Năm 2016, Thái Phương giành giải nhất Liên hoan ca trù Hà Nội. Ngoài ca trù, cô bé có khả năng hát xẩm, nhạc dân gian và chơi được đàn bầu. Nghệ sĩ Hoàng Anh Tú từng nhận xét con gái út giống mẹ ở điểm nhiệt huyết và thể hiện đam mê rõ ràng. Hiện tại, ngoài đi học, đi diễn, cô còn là người đồng hành cùng mẹ Thanh Thanh Hiền.



