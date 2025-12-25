Mới nhất
Y Concert: Giải mã "’cơn địa chấn’ giải trí cuối năm

Thứ năm, 10:44 25/12/2025 | Xem - nghe - đọc

GĐXH - Y Concert đã chính thức diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, thu hút hơn 60.000 khán giả cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hùng hậu.

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 1.

Sân khấu Y Concert trước thềm tổng duyệt (Ảnh: Gia Hân)

 "Cú bắt tay" lịch sử của những biểu tượng giải trí

Sức hút đầu tiên của Y Concert đến từ dàn line-up "độc nhất vô nhị". Lần đầu tiên, hơn 50 nghệ sĩ bước ra từ ba chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất hiện nay: “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và “Tân binh toàn năng” cùng đứng chung trên một sân khấu.

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 2.

Màn kết hợp mãn nhãn của các ‘anh tài’ và ‘chị đẹp’ (Ảnh: BTC)

Việc quy tụ đa dạng các thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội như NSND Tự Long, những biểu tượng văn hóa đại chúng mới như Soobin Hoàng Sơn, đến các nghệ sĩ trẻ năng động như Long Hoàng, Cường Bạch… Ban tổ chức chia sẻ mong muốn hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một "hệ sinh thái giải trí" - nơi mọi thế hệ khán giả có thể cùng tận hưởng trọn vẹn trong một không gian chương trình.

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 3.

Soobin Hoàng Sơn cùng dàn ‘tân binh’ trong tiết mục “Đã đến lúc x Người Việt” (Ảnh: BTC)

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 4.

Dàn ‘tân binh’ cháy hết mình trên sân khấu (Ảnh: Gia Hân)

Đáng chú ý, tinh thần cống hiến của các nghệ sĩ đã được thể hiện ngay từ những buổi tổng duyệt. Dù thiếu vắng ánh đèn sân khấu hay lớp hóa trang lộng lẫy, năng lượng làm việc nghiêm túc của dàn sao đã bảo chứng cho sự thành công của đêm diễn chính thức.

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 5.

Khoảnh khắc NSND Tự Long gần gũi và hỏi thăm các khán giả đến sớm ngày tổng duyệt (Ảnh: Gia Hân)

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 6.

Pha kĩ thuật khó của Trang Pháp trong tiết mục “Đi đu đưa đi” (Ảnh: Gia Hân)

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 7.

Quy mô dàn dựng công phu của Y Concert đem đến trải nghiệm thị giác ấn tượng (Ảnh: Gia Hân)

Kỷ lục về quy mô và hạ tầng kỹ thuật

Y Concert xác lập kỷ lục mới về hạ tầng biểu diễn tại Việt Nam với những thông số kỹ thuật ấn tượng. Chương trình diễn ra liên tục trong hơn 10 giờ đồng hồ trên tổng diện tích mặt bằng gần 65.000 m².

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 8.

Với chiều dài 240m và cao tương đương tòa nhà 4 tầng, sân khấu sử dụng hệ thống khung thép chịu lực (steel truss) và giáo đĩa (layer truss) có tổng tải trọng lên tới 160 tấn. (Ảnh: Gia Hân)

Điểm nhấn quan trọng nhất là hệ thống màn hình LED khổng lồ với tổng diện tích 2.160 m² – con số thuộc hàng top đầu khu vực Đông Nam Á. Thiết kế này cho phép hình ảnh hiển thị liền mạch, bao trùm không gian, giúp 60.000 khán giả dù ở vị trí xa nhất vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn từng chi tiết của màn trình diễn.

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 9.

(Ảnh: Gia Hân)

Sự vận hành chuyên nghiệp đằng sau ánh hào quang

Đằng sau sự hào nhoáng của sân khấu là sự vận hành nhịp nhàng của một bộ máy nhân sự khổng lồ. Dưới sự dẫn dắt của Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, đội ngũ ê-kíp đã làm việc không ngừng nghỉ để hiện thực hóa các ý tưởng dàn dựng phức tạp.

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 10.

Bộ phận kĩ thuật miệt mài làm việc không nghỉ đằng sau máy quay (Ảnh: Gia Hân)

Y Concert: Giải mã "cơn địa chấn" giải trí cuối năm - Ảnh 11.

(Ảnh: Gia Hân)

Thành công của Y Concert không chỉ nằm ở những con số "khủng" hay dàn sao hạng A, mà còn được dệt nên từ sự tận tâm của những nhân sự thầm lặng: từ đội ngũ kỹ thuật thức trắng đêm bên bàn điều khiển, lực lượng an ninh đảm bảo trật tự cho hàng chục nghìn người, đến nhân viên vệ sinh giữ gìn cảnh quan sau sự kiện.

Hoàng Lan
