Y Concert: Giải mã "’cơn địa chấn’ giải trí cuối năm
GĐXH - Y Concert đã chính thức diễn ra tại Vinhomes Ocean Park 3, thu hút hơn 60.000 khán giả cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hùng hậu.
"Cú bắt tay" lịch sử của những biểu tượng giải trí
Sức hút đầu tiên của Y Concert đến từ dàn line-up "độc nhất vô nhị". Lần đầu tiên, hơn 50 nghệ sĩ bước ra từ ba chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất hiện nay: “Anh trai vượt ngàn chông gai”, “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” và “Tân binh toàn năng” cùng đứng chung trên một sân khấu.
Việc quy tụ đa dạng các thế hệ nghệ sĩ, từ những tên tuổi gạo cội như NSND Tự Long, những biểu tượng văn hóa đại chúng mới như Soobin Hoàng Sơn, đến các nghệ sĩ trẻ năng động như Long Hoàng, Cường Bạch… Ban tổ chức chia sẻ mong muốn hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một "hệ sinh thái giải trí" - nơi mọi thế hệ khán giả có thể cùng tận hưởng trọn vẹn trong một không gian chương trình.
Đáng chú ý, tinh thần cống hiến của các nghệ sĩ đã được thể hiện ngay từ những buổi tổng duyệt. Dù thiếu vắng ánh đèn sân khấu hay lớp hóa trang lộng lẫy, năng lượng làm việc nghiêm túc của dàn sao đã bảo chứng cho sự thành công của đêm diễn chính thức.
Kỷ lục về quy mô và hạ tầng kỹ thuật
Y Concert xác lập kỷ lục mới về hạ tầng biểu diễn tại Việt Nam với những thông số kỹ thuật ấn tượng. Chương trình diễn ra liên tục trong hơn 10 giờ đồng hồ trên tổng diện tích mặt bằng gần 65.000 m².
Điểm nhấn quan trọng nhất là hệ thống màn hình LED khổng lồ với tổng diện tích 2.160 m² – con số thuộc hàng top đầu khu vực Đông Nam Á. Thiết kế này cho phép hình ảnh hiển thị liền mạch, bao trùm không gian, giúp 60.000 khán giả dù ở vị trí xa nhất vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn từng chi tiết của màn trình diễn.
Sự vận hành chuyên nghiệp đằng sau ánh hào quang
Đằng sau sự hào nhoáng của sân khấu là sự vận hành nhịp nhàng của một bộ máy nhân sự khổng lồ. Dưới sự dẫn dắt của Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, đội ngũ ê-kíp đã làm việc không ngừng nghỉ để hiện thực hóa các ý tưởng dàn dựng phức tạp.
Thành công của Y Concert không chỉ nằm ở những con số "khủng" hay dàn sao hạng A, mà còn được dệt nên từ sự tận tâm của những nhân sự thầm lặng: từ đội ngũ kỹ thuật thức trắng đêm bên bàn điều khiển, lực lượng an ninh đảm bảo trật tự cho hàng chục nghìn người, đến nhân viên vệ sinh giữ gìn cảnh quan sau sự kiện.
