Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ở nhà nội trợ làm 'bệ đỡ' cho vợ

Trong tập 12 "Gia đình trái dấu" đã được phát sóng, Dương (Quỳnh Trang) chơi đàn ở quán cà phê của Tuấn (Thái Vũ), được một vị khách tên Khải khen Dương đàn cảm xúc. Anh ta tặng bánh ngọt và muốn mời Dương tham gia nhóm nhạc với mình. Tuấn ngồi gần đó, nghe được cuộc trò chuyện này nên khuyên Dương "đừng có ai nói gì cũng tin".

Sau đó, Tuấn kể lại chuyện này với Quân, bởi Quân vừa là bạn của Khải, vừa là đồng sở hữu quán cà phê với Tuấn. Anh cũng chỉ có ý tốt muốn Quân nhắc nhở Dương phải cẩn thận, kẻo bị Khải dụ dỗ. Tuy nhiên, Dương lại cảm thấy khó chịu vì những lời khuyên này. Cô thẳng thắn trách Tuấn và đề nghị anh từ lần sau đừng xen vào chuyện của cô.

Càng tiếp xúc với Dương, Tuấn càng cho thấy mình đã "say nắng" cô nhân viên này, dù có thể chính bản thân anh và Dương đều không nhận ra điều đó.

Dương và Tuấn thường tỏ ra không ưa nhau trong mỗi lần gặp nhau. Ảnh VTV

Bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tâm sự với ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) rằng đang ấp ủ mở lớp dạy khiêu vũ, giống như thấy được ánh sáng ở cuối đường hầm. Ngay hôm sau, ông Phi cùng con trai và cháu họ triển khai lắp đặt phòng tập và chia nhau đi phát tờ rơi. Buổi tối trước ngày khai trương, cả nhà liên hoan để chúc mừng "Chủ tịch" Ánh. Nam dặn cô chú nếu ngày khai trương đông khách quá thì cứ gọi Nam đến phụ giúp.

Tuy nhiên, ngày khai trương, cả nhà bà Ánh chờ dài cổ cũng không có khách nào đến đăng ký lớp học. Bà Ánh thất vọng: "Học viên đâu hết rồi mà chỉ có 4 mống nhà mình thế này?".

Ngày khai trương phòng tập, gia đình bà Ánh thất vọng vì không có ai tới đăng ký. Ảnh VTV

Ông Phi sốt ruột không hiểu tại sao đã giảm giá 20% cộng với rải tờ rơi khắp khu vực này rồi mà không có khách nào. Đức và Dương tính cách quảng cáo phòng tập cho mẹ trên mạng xã hội để nhiều người biết đến hơn. Nhưng để quảng cáo thì cũng cần có học viên. Nghe vậy, bà Ánh chợt nảy ra ý tưởng mời các bà các chị ở gần đó ra học miễn phí 2 tuần. Được miễn phí, ai cũng hưởng ứng nhiệt tình.

Bà Ánh tặng miễn phí 2 tuần tập để thu hút học viên. Ảnh VTV

Ít ngày sau đó, Đức tìm thấy một cuộc thi giao lưu giữa các nhóm nhảy không chuyên. Đây là cơ hội để bà Ánh quảng bá trung tâm Ánh Dương. Lập tức, bà Ánh rủ các chị tham gia và tiếp tục được hưởng ứng nhiệt tình.

Thời gian này, bà Ánh bận đi làm ở đoàn, đi dạy ở trung tâm cả ngày, còn ông Phi ở nhà nội trợ vừa tìm kiếm việc làm. Buổi tối, ông Phi ngâm chân cho vợ. Bà Ánh tâm sự với chồng về việc ông Phi nghỉ hưu, ở góc độ nào đó, nó lại là cơ hội cho bà khám phá bản thân. Bây giờ, bà mới nhận ra mình cũng có thể trở thành một biên đạo có tham vọng, một người kinh doanh. Nghe lời bộc bạch của vợ, ông Phi sẵn sàng trở thành bệ đỡ cho vợ.

Ông Phi tạm thời ở nhà để bà Ánh có cơ hội phát triển bản thân. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, Đức và Vân vẫn say sưa với công việc bán quần áo online. Mỗi buổi livestream, cặp đôi đều phối hợp ăn ý nhưng gần đây, những mẫu bán chạy không đủ hàng bán. Bất ngờ, anh bạn của Đức gọi điện thông báo hàng đã về, khiến cả hai vui mừng muốn hét lên.

Thế nhưng, khi ô tô chở hàng đến, Đức và Vân chủ quan không kiểm tra hàng, mà thanh toán luôn. Đến khi xe rời đi, Đức mới tá hoả phát hiện quần áo ở các kiện hàng đều bị mốc do ngấm mưa.

Đức và Vân miệt mài bán hàng, nhưng mọi thứ đều không thuận lợi. Ảnh VTV

Sau thành công 'Mưa đỏ', 'soái ca màn ảnh' Hứa Vĩ Văn tái xuất với vai chiến sĩ tình báo GĐXH - Diễn viên Hứa Vĩ Văn sau thành công từ phim "Mưa đỏ", anh trở lại phim truyền hình với vai chiến sĩ tình báo trong phim lịch sử "Tận hiến".