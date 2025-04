Nhiều chương trình đặc sắc tại Lễ hội Làng Sen 2025

Ngày 11/4, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Lễ hội Làng Sen nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) được tổ chức quy mô cấp quốc gia, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 19/5 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc.

Lễ hội Làng Sen năm 2025 nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất và chào mừng Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, thông qua các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Nghệ An với nhân dân trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ về thăm quê”. Đây là công trình thể hiện tình cảm sâu nặng và sự kính trọng đặc biệt của lực lượng Công an nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bộ Công an trao tặng chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tượng đài “Bác Hồ về thăm quê” được đúc bằng đồng theo công nghệ ép thủy lực hiện đại, có chiều cao tổng thể hơn 10m, trong đó phần tượng cao 7,9m, bệ tượng cao 0,4m và chân đế đặt tượng cao 2,25m.

Tác phẩm được mô phỏng từ bức ảnh quý ghi lại khoảnh khắc Bác Hồ về thăm quê năm 1961 – một trong những lần trở về đầy xúc động của Người. Việc chuyển thể từ hình ảnh thật sang tượng đồng không chỉ là sự tri ân sâu sắc của nhân dân, của lực lượng Công an nhân dân, mà còn thể hiện tấm lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Tượng đài được đặt tại sân vận động Làng Sen – đúng vị trí từng ghi dấu hai lần Bác về thăm quê, gặp gỡ và nói chuyện với đồng bào quê hương. Đây sẽ là địa điểm để người dân và du khách chiêm bái, tưởng niệm, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Lễ rước ảnh Bác Hồ trong chương trình khai mạc Lễ hội Làng Sen. Ảnh: Từ Thành.

Phần hội của Lễ hội Làng Sen năm 2025 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc. Trong đó, các hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì bao gồm: cuộc thi Hoa hậu Du lịch “Sen” dự kiến tổ chức vào tháng 5/2025; Hội thi thể thao Lễ hội Làng Sen; không gian ẩm thực du lịch Sen; cùng các gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP tại phố đi bộ đường Hồ Tùng Mậu (TP Vinh) diễn ra từ ngày 16 đến 19/5.

Song song đó, UBND huyện Nam Đàn sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hội trại truyền thống trong không gian Sen, phiên chợ quê – kéo dài từ ngày 15 đến 19/5/2025. Một điểm nhấn quan trọng khác là lễ khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh) – công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với nguồn cội.

Đặc biệt, giải chạy “Hành trình theo chân Bác – Vì an ninh Tổ quốc” sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/5, với các cự ly 5km, 10km và 21km. Sáng 4/5 sẽ diễn ra các nội dung thi đấu chính thức và lễ trao giải. Các vận động viên sẽ xuất phát và về đích tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), đi qua các tuyến đường như Trường Thi, Lê Nin, Đại lộ Vinh – Cửa Lò, tạo nên một hành trình thể thao ý nghĩa gắn liền với dấu ấn quê hương và Bác Hồ kính yêu.