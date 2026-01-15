Mới nhất
ZenLife Hành trình xây dựng thương hiệu sữa Việt với tầm nhìn vì sức khỏe cộng đồng

Thứ năm, 16:00 15/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ

Thời gian vừa qua, có rất nhiều biến động trong ngành sữa Việt liên quan đến chất lượng sản phẩm, khiến người dùng ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn sản phẩm cho sức khỏe.

Vì vậy, ZenLife ra đời mang thương hiệu sữa nội địa với định hướng minh bạch về nguồn gốc và sản phẩm chất lượng, chú trọng đến sức khỏe để phát triển bền vững.

PV: Ông có thể chia sẻ về động lực và lý do sản phẩm mang nhãn hiệu ZenLife ra đời giữa thời điểm người tiêu dùng có nhiều lựa chọn khắt khe với dòng sữa Việt hiện nay?

Ông Nguyễn Văn Trung: ZenLife ra đời không chỉ vì mục đích kinh doanh sữa, mà còn để giải quyết nhu cầu của người tiêu dùng tìm mua các sản phẩm nội địa chất lượng đa dạng ngoài những sản phẩm truyền thống đã có trên thị trường.

Hiện nay, rất nhiều sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu được thiết kế cho nhu cầu châu Âu hay Mỹ, trong khi thể trạng, enzyme tiêu hóa và thói quen ăn uống hoàn toàn khác biệt chưa phù hợp cơ địa của người Việt. Từ đó, chúng tôi muốn tạo ra công thức dựa trên dữ liệu sức khỏe thực tế ở các độ tuổi như của trẻ em và người trưởng thành, vừa đảm bảo dinh dưỡng vừa dễ hấp thu, đây cơ hội để xây dựng các chuẩn mực mới trong ngành sữa nội địa. Bắt đầu từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sản xuất đến kiểm nghiệm chất lượng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm.

ZenLife Hành trình xây dựng thương hiệu sữa Việt với tầm nhìn vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 1.


PV: Nhiều sản phẩm sữa nhập khẩu hiện nay không hoàn toàn phù hợp với cơ địa người Việt. Vậy ZenLife đã có sự khác biệt nào trong trong công thức sản xuất và định hướng sản phẩm?

Ông Nguyễn Văn Trung: Giữa thị trường cạnh tranh gay gắt, ZenLife sẽ lựa chọn hướng đi khác biệt đó là không chạy theo số lượng hay marketing ồn ào, mà tập trung vào giá trị thực của sản phẩm. Chúng tôi muốn trở thành thương hiệu đáng tin nhất, chứ không phải là lớn nhất, công thức sản phẩm phải khoa học, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sức đề kháng và mang lại lợi ích lâu dài cho sức khỏe người dùng. Chất lượng là nền tảng, niềm tin là tài sản.

ZenLife kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu nhập khẩu đạt chuẩn, áp dụng công nghệ hiện đại để giữ trọn dưỡng chất tự nhiên. Đây là hướng đi dài hạn, chúng tôi không đánh đổi chất lượng lấy tăng trưởng nhanh trong bối cảnh hiện nay.

PV: Trong bối cảnh các thương hiệu thường chạy theo thị phần hay marketing ồn ào, ZenLife chọn hướng đi "chất lượng và niềm tin". Ông có thể nói rõ hơn về triết lý này và cách triển khai trong thực tế?

Ông Nguyễn Văn Trung: Một trong những điểm khác biệt lớn nhất của ZenLife là chiến lược đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D). Trong khi nhiều doanh nghiệp tập trung vào marketing, ZenLife dành ngân sách đáng kể để hợp tác với các đơn vị có chuyên môn, chuyên gia trong và ngoài nước, kiểm nghiệm công thức và thử nghiệm lâm sàng. R&D là xương sống của mỗi thương hiệu.

Một công thức tốt có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hàng triệu người, lợi ích dài hạn luôn quan trọng hơn doanh thu ngắn hạn. Nhờ chiến lược này, mỗi sản phẩm ZenLife ra mắt đều được kiểm nghiệm kỹ lưỡng về khả năng hấp thu, tác động lên hệ tiêu hóa và tính ổn định khi sử dụng lâu dài, đồng thời minh bạch về thành phần và chỉ số dinh dưỡng.

PV: Ông có thể cho biết các sản phẩm của ZenLife sản suất ở đâu và đang có mặt hàng nào trên thị trường?

Ông Nguyễn Văn Trung: Các sản phẩm của ZenLife được sản xuất tại Nhà máy Thanh Hằng Milk, đơn vị có thương hiệu và uy tính 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, sữa bột. Nhà máy đạt chứng nhận GMP cho Thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Cục An toàn Thực phẩm – Bộ Y tế cấp phép, ISO 22000:2018. Nhà máy sở hữu hệ thống dây chuyền hiện đại, quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, tất cả các sản phẩm sữa khi xuất xưởng đều đáp ứng các tiêu chuẩn như đã công bố. Đây là nền tảng quan trọng góp phần minh chứng chất lượng, uy tín và tính minh bạch của ZenLife trên thị trường.

Sau một thời gian nghiên cứu sản phẩm, đánh giá chất lượng chúng tôi đã quyết định cho ra mắt trên thị trường trong nước với 6 sản phẩm chính là các thực phẩm bổ sung, phù hợp cho trẻ em, người cao tuổi và nhóm đối tượng có nhu cầu thể chất đặc thù: Zenmilk Pedia -IQ Z200: Dùng cho trẻ từ 3-15 tuổi, hỗ trợ giúp trẻ ăn ngon và phát triển trí não; Zenmilk Grow -IQ Z200+: Dùng cho trẻ từ 3-15 tuổi, hỗ trợ giúp trẻ tăng trưởng chiều cao và phát triển trí não; Zenmilk Canxinano Z500: Hỗ trợ Bổ sung canxi cho cả nhà; Zenmilk Sure Gold Z700: Sản phẩm hỗ trợ sức khỏe dùng cho người già yếu, mới ốm dậy; Zenmilk Glucare Z800: Dùng cho người tiểu đường, tiền tiểu đường, Zenmilk Gain Gold Z900: Dùng cho người lớn và trẻ nhỏ có nhu cầu hỗ trợ tăng cân và khoẻ mạnh.

Tất cả các sản phẩm khi sản xuất sẽ được kiểm định theo lô hàng, để khách hàng và chúng tôi dễ kiểm soát được sản phẩm

ZenLife Hành trình xây dựng thương hiệu sữa Việt với tầm nhìn vì sức khỏe cộng đồng - Ảnh 2.

Danh mục sản phẩm sữa ZenLife

PV: Nhiều chương trình hướng đến cộng đồng, từ dinh dưỡng trẻ em, giáo dục dinh dưỡng đến từ quỹ " ZenLife – đồng hành cùng sức khỏe Việt". Ông đánh giá tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội trong chiến lược phát triển ra sao?

Ông Nguyễn Văn Trung: Tại ZenLife chúng tôi chú trọng xây dựng giá trị xã hội bền vững. Ông Trung nhấn mạnh, đây không phải phong trào PR mà là phần cốt lõi trong chiến lược phát triển:

1. Sức khỏe trẻ em: Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ vùng khó khăn, giúp nâng cao tầm vóc và sức đề kháng.

2. Giáo dục dinh dưỡng: Tổ chức hội thảo, tư vấn để phụ huynh hiểu đúng về vi chất và nhu cầu dinh dưỡng.

3. Quỹ ZenLife – đồng hành cùng sức khỏe Việt: Quỹ được trích ra từ lợi nhuận bán hàng để làm từ thiện.

Đây là những điều cơ bản tạo ra hệ sinh thái dinh dưỡng bền vững, giúp ZenLife và toàn ngành sữa cùng phát triển.

PV: Nhìn về tương lai 5–10 năm tới, ZenLife hướng tới mục tiêu gì về thương hiệu, tầm vóc người Việt và mở rộng thị trường khu vực?

Ông Nguyễn Văn Trung: Trong tương lai và kế hoạch tầm nhìn 5–10 năm tới, chúng tôi tin tưởng rằng ZenLife không chỉ là thương hiệu sữa, mà là nhà cung cấp giải pháp dinh dưỡng toàn diện. Mục tiêu dài hạn bao gồm: Trở thành thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam tin cậy, dựa trên khoa học và minh bạch; Đóng góp vào chiến lược nâng cao tầm vóc quốc gia, thông qua dinh dưỡng học đường và giáo dục cộng đồng; Mở rộng ra thị trường khu vực, đưa sản phẩm Việt chất lượng cao đến các quốc gia có thể trạng tương đồng.

"Chúng tôi không chạy theo thị phần. Tầm nhìn của ZenLife là tạo ảnh hưởng tích cực lên sức khỏe người Việt, và đây là cam kết lâu dài của chúng tôi.

ZenLife chọn con đường của một thương hiệu tiên phong trong dinh dưỡng, với khát vọng đồng hành cùng hàng triệu gia đình xây dựng cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Mỗi sản phẩm không chỉ là dinh dưỡng, mà còn là sự gửi gắm của giá trị nhân văn và uy tín – điều ZenLife quyết tâm gìn giữ trên hành trình vì cộng đồng.

PV: Cảm ơn ông đã có những chia sẻ về những định hướng phát triển ZenLife.

Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần sữa và dinh dưỡng ZenLife

Văn phòng Hà Nội: Cổ Điển, Thanh Trì, Hà Nội

Hotline: 0899.27.37.37 - Web: Zenlife.vn

Website: https://zenlife.vn

Doanh nghiệp tự giới thiệu

