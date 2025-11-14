Hạt vi nhựa tàn phá cơ thể ra sao? Đây là 4 nguy cơ đáng sợ
GĐXH - Hạt vi nhựa khi thâm nhập vào cơ thể có thể phá vỡ hormone và gây ra các bệnh mãn tính.
Hạt vi nhựa thâm nhập vào cơ thể bạn bằng cách nào?
Hạt vi nhựa là một loại hạt nhỏ với kích thước chỉ khoảng 5mm, chúng rất nhỏ và khó nhìn thấy bằng mắt thường. Điều này khiến chúng dễ bị trộn lẫn trong nhiều sản phẩm như thực phẩm, nước uống, muối ăn và nhiều thứ khác.
Theo các nghiên cứu về hạt vi nhựa, thành phần này có thể đi vào cơ thể con người theo nhiều cách. Khi các loài sinh vật ăn phải vi nhựa, chúng sẽ là vật trung gian tích tụ các loại hóa chất nguy hiểm. Điều này có thể dẫn đến việc lan truyền và tích lũy vi nhựa cũng như các chất ô nhiễm khác từ các sinh vật bậc thấp đến các sinh vật bậc cao và thậm chí là trong cơ thể con người thông qua chuỗi thức ăn.
Như vậy, khi chúng ta tiêu thụ các loài sinh vật này trong bữa ăn hàng ngày thì cũng có nghĩa là sẽ ăn trực tiếp vi nhựa vào cơ thể, dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe do vi nhựa và các chất ô nhiễm khác bám trên bề mặt nhựa gây ra.
Hạt vi nhựa tàn phá sức khỏe ra sao?
Hạt vi nhựa khi xâm nhập vào cơ thể gây ra nhiều phản ứng như sau:
1. Phá vỡ hormone: Nhiều hóa chất trong vi nhựa hoạt động như các hợp chất gây rối loạn nội tiết (ví dụ như BPA) như estrogen, testosterone và insulin. Chúng hoạt động như những hormone khi xâm nhập vào cơ thể, bắt chước và phá vỡ những chức năng tự nhiên của những hormone này, gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như sự phát triển của hội chứng buồng trứng đa nang, làm giảm lượng hormone thực hiện chức năng sức khỏe sinh sản.
2. Tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính: Tiếp xúc lâu dài với vi nhựa gây rối loạn nội tiết, tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.
3. Suy giảm sức khỏe miễn dịch: Vi nhựa cũng gây ra phản ứng viêm liên tục do các tế bào bạch cầu không thể phá vỡ chúng, do đó phản ứng viêm được kích hoạt liên tục dẫn đến các tác dụng phụ khác nhau như stress oxy hóa và giải phóng các cytokine gây ra phản ứng viêm.
4. Tình trạng viêm gia tăng dẫn đến sức khỏe đường ruột kém và do đó làm suy giảm khả năng miễn dịch. Ruột đóng một vai trò quan trọng trong khả năng miễn dịch với 70-80% các tế bào miễn dịch nằm trong ruột. Khi tiếp xúc vi nhựa lâu dài cũng làm mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, làm suy yếu vi khuẩn tốt và phát triển vi khuẩn "xấu", làm tổn thương thêm đưởng ruột và suy yếu sức khỏe miễn dịch.
Làm sao để hạn chế hạt vi nhựa trong thực phẩm
Thực tế là hạt vi nhựa tồn tại trong nhiều nguồn thực phẩm khác nhau, đặc biệt là trong cá và động vật có vỏ. Để cảm thấy an tâm hơn, bạn có thể lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng từ các nhà cung cấp uy tín.
Bạn không cần phải loại bỏ hoàn toàn các món ăn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm hạt vi nhựa, chỉ cần có một kế hoạch ăn uống hợp lý và duy trì lối sống lành mạnh để tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể.
Ngoài ra, các phân tử nhựa có thể "rò rỉ" từ bao bì và hộp nhựa một lần vào thực phẩm. Vì vậy, hạn chế việc sử dụng bao bì một lần sẽ giúp giảm lượng rác thải gây ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe trong tương lai.
