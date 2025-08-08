Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Uống smoothie buổi tối: Nguy cơ tăng đường huyết và cách uống an toàn

Thứ sáu, 14:31 08/08/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Smoothie buổi tối giúp bổ sung vitamin nhưng có thể làm tăng đường huyết, nhất là ở người tiểu đường. Đây là cách uống ngon và an toàn.

Uống smoothie buổi tối: Nguy cơ tăng đường huyết và cách uống an toàn - Ảnh 1.

Smoothie rau xanh kết hợp hạt giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết.

Uống smoothie buổi tối: Nguy cơ tăng đường huyết và cách uống an toàn - Ảnh 2.Smoothie detox & smoothie giảm cân không giống nhau - đừng nhầm kẻo phản tác dụng

GĐXH - Smoothie detox và smoothie giảm cân không giống nhau! Đừng uống sai mục đích nếu không muốn công sức tập luyện "đổ sông đổ bể".

Uống smoothie buổi tối: Nguy cơ tăng đường huyết và cách uống an toàn - Ảnh 3.Cứ tưởng smoothie chỉ là món 'uống cho vui', ai ngờ lợi đủ đường nếu dùng theo cách này mỗi ngày

GĐXH - Ngon miệng, no lâu, đẹp da, giảm cân... Smoothie (một loại thức uống dạng đặc làm từ trái cây xay và rau củ quả với đá, nước hay các chất làm ngọt) không chỉ là đồ uống mà là 'bí kíp' sống khoẻ Gen Z đang rỉ tai nhau mỗi sáng.

Uống smoothie buổi tối: Nguy cơ tăng đường huyết và cách uống an toàn - Ảnh 4.Bí mật đằng sau cơn sốt sinh tố detox 2 cốc/ngày: Giảm mỡ thật hay chiêu trò?

GĐXH - Trào lưu uống sinh tố detox 2 cốc/ngày đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội với lời hứa giúp giảm mỡ thần tốc. Thực hư trào lưu này ra sao?

 

Bảo An
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Smoothie detox & smoothie giảm cân không giống nhau - đừng nhầm kẻo phản tác dụng

Smoothie detox & smoothie giảm cân không giống nhau - đừng nhầm kẻo phản tác dụng

Cứ tưởng smoothie chỉ là món 'uống cho vui', ai ngờ lợi đủ đường nếu dùng theo cách này mỗi ngày

Cứ tưởng smoothie chỉ là món 'uống cho vui', ai ngờ lợi đủ đường nếu dùng theo cách này mỗi ngày

Bí mật đằng sau cơn sốt sinh tố detox 2 cốc/ngày: Giảm mỡ thật hay chiêu trò?

Bí mật đằng sau cơn sốt sinh tố detox 2 cốc/ngày: Giảm mỡ thật hay chiêu trò?

Đây là loại rau 'đắt cũng nên mua' mà Hà Tăng lẫn Minh Hằng đều 'mê mệt': Ăn sáng, ăn vặt lẫn xay sinh tố đều không thể thiếu

Đây là loại rau 'đắt cũng nên mua' mà Hà Tăng lẫn Minh Hằng đều 'mê mệt': Ăn sáng, ăn vặt lẫn xay sinh tố đều không thể thiếu

Bác sỹ nói gì về “cơn sốt” smoothie giảm cân, giữ dáng?

Bác sỹ nói gì về “cơn sốt” smoothie giảm cân, giữ dáng?

Cùng chuyên mục

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Người đàn ông suy thận mạn ngừng tim ngay trước giờ chờ chạy thận

Bệnh thường gặp - 1 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông suy thận ngừng tim ngay trước thời điểm vào lọc máu chu kỳ may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Bé 56 tháng tuổi bị dị tật bẩm sinh hiếm gặp

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chia sẻ từ gia đình, ngay từ khi sinh ra, bé đã có dị tật ở bàn chân, ngón V hai bên thừa và dính bất thường

Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Tăng huyết áp suốt 15 năm chữa mãi không khỏi, người đàn ông 55 tuổi đi khám phát hiện lý do bất ngờ

Bệnh thường gặp - 5 giờ trước

GĐXH - Sau 15 năm sống chung với tăng huyết áp, lần này ông T. đi khám phát hiện một bệnh lý hiếm gặp do khối u nhỏ ở vỏ tuyến thượng thận gây ra.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'

Y tế - 19 giờ trước

Trước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

LIVE: Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I

Y tế - 20 giờ trước

SKĐS - Đúng 20h00 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” lần thứ I. Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, được truyền hình trực tiếp trên VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam và hệ sinh thái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Người đàn ông 60 tuổi phát hiện ung thư tinh hoàn từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Bệnh thường gặp - 20 giờ trước

GĐXH - Sưng đau bìu trái, sờ thấy một khối cứng, ông Mạnh đến việm kiểm tra vì nghi mắc ung thư tinh hoàn.

Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I

Hé lộ danh sách 20 đơn vị được vinh danh tại Lễ trao giải 'Cuộc thi Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' Lần thứ I

Y tế - 20 giờ trước

Tại Lễ trao giải diễn ra vào tối 7/8/2025, Ban Tổ chức sẽ chính thức vinh danh 20 cơ sở y tế xuất sắc nhất toàn quốc, được lựa chọn từ 128 đơn vị vào vòng 2, trong tổng số hơn 2.000 đơn vị tham gia.

Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Đau bụng dữ dội, người phụ nữ 67 nhập viện phát hiện ung thư thận

Bệnh thường gặp - 23 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư thận nhập viện vì có dấu hiệu đau bụng, đau hông lưng trái dữ dội kèm buồn nôn, tiểu ra máu...

Bữa ăn sum họp gia đình bỗng thành thảm họa vì tai nạn này

Bữa ăn sum họp gia đình bỗng thành thảm họa vì tai nạn này

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Sau vụ nổ, bệnh nhân được sơ cứu và khâu vết thương tại cơ sở y tế địa phương rồi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương vùng kín có dấu hiệu phức tạp.

Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'

Những thói quen khiến đường huyết của bạn như 'tàu lượn siêu tốc'

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiệt độ mùa hè nóng nực có thể chỉ khiến người bình thường đổ mồ hôi nhiều hơn, nhưng với bệnh nhân tiểu đường, đó lại là một chuyến "tàu lượn siêu tốc" trong việc kiểm soát đường huyết.

Xem nhiều

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

5 dấu hiệu ở mắt cảnh báo nguy cơ đột quỵ mà nhiều người vẫn chưa biết

Bệnh thường gặp

GĐXH - Không chỉ là bệnh về mắt, những bất thường như đỏ mắt, mờ thoáng qua hay phù võng mạc có thể là “tín hiệu đỏ” cho thấy nguy cơ đột quỵ đang đến gần.

Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

Đột quỵ ở tuổi 25 không còn là chuyện lạ: Dấu hiệu cảnh báo và 6 thói quen cần bỏ gấp

Bệnh thường gặp
Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bé 13 tuổi suy thận nặng, bác sĩ tiết lộ thói quen ăn uống nhiều gia đình Việt đang mắc phải

Bệnh thường gặp
Chơi vật tay với bạn, thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội bị gãy xương

Chơi vật tay với bạn, thanh niên 18 tuổi ở Hà Nội bị gãy xương

Mẹ và bé
Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top