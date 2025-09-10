10 loại trái cây giàu nước giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng cường đề kháng
Ngoài vai trò quan trọng của nước lọc trong việc duy trì cân bằng dịch thể, nhiều loại trái cây giàu nước còn bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Nhờ vậy, chúng vừa bù nước hiệu quả, vừa hỗ trợ điều hòa huyết áp, cải thiện tuần hoàn và tăng cường hệ miễn dịch.
1. Dưa chuột, trái cây chứa phần lớn là nước
Dưa chuột là một loại trái cây có hàm lượng nước rất cao, lên đến 96%. Dưa chuột cũng cung cấp các chất dinh dưỡng cơ thể cần để duy trì cân bằng chất lỏng và ngăn ngừa mất nước. Ăn dưa chuột giúp bù nước, hỗ trợ chức năng tế bào và góp phần cung cấp nước tổng thể mà không cần thêm đường hoặc hóa chất như nhiều loại đồ uống khác.
Một cốc dưa chuột chứa 15 calo và chứa các chất dinh dưỡng như vitamin K , folate, canxi, polyphenol chống oxy hóa, flavonoid, kali, magiê, natri.
Dưa chuột là trái cây chứa đến 96% là nước.
2. Cà chua
Cà chua chứa khoảng 94% là nước và tiêu thụ cà chua là một cách tuyệt vời để tăng lượng nước nạp vào cơ thể, đồng thời góp phần vào các chức năng thiết yếu như tiêu hóa, lưu thông máu và điều hòa thân nhiệt.
Một cốc cà chua chứa 45 calo, cùng các vitamin và dưỡng chất sau: Vitamin A , K, C, kali, chất chống oxy hóa , chẳng hạn như lycopene , magiê, có thể giúp cơ bắp phục hồi sau hoạt động thể chất.
3. Dưa hấu
Dưa hấu là một trong những loại trái cây cung cấp nước rất tốt với hàm lượng nước khoảng 92%. Một miếng dưa hấu, hay khoảng 1/16 quả, chứa 85 calo và chất xơ, vitamin A, kali, lycopene, citrulline, một loại axit amin giúp thúc đẩy lưu thông máu khỏe mạnh khắp cơ thể.
Việc cung cấp đủ nước là điều cần thiết để cơ thể hoạt động bình thường và dưa hấu là một lựa chọn thay thế tự nhiên và sảng khoái cho đồ uống có đường, giúp duy trì mức năng lượng, hỗ trợ chức năng các cơ quan và cải thiện sức khỏe tổng thể.
Dưa hấu là trái cây cung cấp nhiều nước và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.
4. Dâu tây
Dâu tây có hàm lượng nước khoảng 92% và là một loại trái cây có chỉ số đường huyết khá thấp, vì vậy chúng ít có khả năng làm tăng lượng đường trong máu. Một khẩu phần dâu tây (một cốc) chứa 48 calo và vitamin C, folate, mangan, chất xơ, anthocyanin và flavonoid, là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ
5. Bưởi
Bưởi chứa khoảng 90% là nước. Lượng nước này góp phần cân bằng chất lỏng trong cơ thể, rất cần thiết cho hoạt động bình thường của tế bào, mô và cơ quan. Ăn bưởi, hoặc uống nước ép bưởi nguyên chất 100%, là một cách tốt để tăng lượng chất lỏng nạp vào cơ thể và giúp bạn duy trì đủ nước.
Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với rất nhiều loại thuốc nên nếu đang dùng bất kỳ loại thuốc theo toa nào thì người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Nửa quả bưởi chứa 53 calo, cùng với vitamin C, A, chất xơ, polyphenol, có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa
6. Dưa lưới
Hàm lượng nước của dưa lưới khoảng 90%, khiến loại trái cây này trở thành nguồn cung cấp nước hiệu quả cho cơ thể dưới dạng món ăn vặt hoặc dùng kèm trong các món salad mặn.
Một miếng dưa lưới cỡ vừa chứa 23 calo và các chất dinh dưỡng như chất xơ, vitamin A, beta-carotene.
7. Đào
Đào cũng giàu nước với khoảng 88%. Một cốc đào thái lát chứa 66 calo cùng với chất xơ, vitamin C, A, B, beta-carotene, kali.
8. Nam việt quất
Nam việt quất tươi chứa khoảng 87% là nước, được dùng kèm với sữa chua, salad hoặc ăn trực tiếp để cung cấp nước cho cơ thể. Một cốc nam việt quất tươi, sống có 11 calo và giàu các chất dinh dưỡng như chất xơ hòa tan và không hòa tan, vitamin E, vitamin K1 , đồng, mangan, proanthocyanidin, được nghiên cứu cho thấy có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, vỏ quả cũng chứa một số polyphenol chống oxy hóa
9. Quả dứa
Hàm lượng nước 87% của dứa có thể giúp cơ thể giữ nước. Bên cạnh hàm lượng nước, dứa là trái cây cung cấp các vitamin thiết yếu , khoáng chất như kali và magiê, cùng các enzyme có lợi như bromelain, góp phần cải thiện chức năng cơ thể và sức khỏe tổng thể.
Dứa được dùng dưới nhiều cách khác nhau, một lát dứa chứa 40 calo và các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin B6, đồng, magiê, kali, sắt.
Dứa cung cấp nhiều nước và chất dinh dưỡng cho cơ thể.
10. Quả mâm xôi
Với hàm lượng nước khoảng 87%. Một cốc quả mâm xôi chứa 62 calo và các chất dinh dưỡng như vitamin K, vitamin E, vitamin B, vitamin C, chất xơ, chất chống oxy hóa, magiê, phốt pho, kali, mangan.
Lê Mỹ Giang
