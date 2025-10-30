Mới nhất
Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Thứ năm, 15:54 30/10/2025 | Y tế
GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.

Ngày 30/10, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhân bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết. 

Theo đó, bệnh nhân nam C.V.T (25 tuổi, ở Bắc Ninh) được người nhà đưa đến trạm y tế cơ sở với chẩn đoán cúm B, được truyền dịch hạ sốt. Ngày hôm sau, các cơn đau đầu, đau bụng tăng lên, bệnh nhân đến khám tại cơ sở tư nhân và được cho là rối loạn tiêu hóa. 

Khi triệu chứng không cải thiện, bệnh nhân tiếp tục đến bệnh viện tỉnh. Kết quả xét nghiệm cho thấy tiểu cầu giảm, chụp CT phát hiện hình ảnh thâm nhiễm quanh đầu tụy, có dịch tự do trong ổ bụng. Xét nghiệm khẳng định bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue.

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Sau 3 ngày điều trị tại tuyến tỉnh, tình trạng bệnh không thuyên giảm, vùng cánh – cẳng tay trái của bệnh nhân xuất hiện sưng nề, đau tức, tụ máu và xuất huyết dưới da. Siêu âm phát hiện khối tụ máu trong cơ trên cẳng tay trái nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu, bác sĩ Lê Sơn Việt cho biết: Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách trái, tiểu cầu chỉ còn 18 x 10⁹/L. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, căng tức, đau nhức. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc sốt xuất huyết Dengue biến chứng hội chứng chèn ép khoang cánh tay trái.

Theo BSCKII Nguyễn Hồng Hà, chuyên gia cao cấp của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hội chứng chèn ép khoang là hiện tượng tăng áp lực mô mềm trong khoang kín, khiến máu không lưu thông được trong mô. Triệu chứng ban đầu thường là phù nề, sưng hoặc tụ máu. Nếu phù nề phát triển trong khoang kín, nơi có ít khoảng trống để phần mềm giãn nở, áp lực khoang sẽ tăng lên. Khi áp lực vượt quá áp lực mao mạch, khiến việc trao đổi tế bào chậm đi hoặc bị ngừng lại sẽ gây ra sự thiếu máu cục bộ, phù nề tăng thêm. 

Nếu chậm trễ điều trị, cơ có thể hoại tử dẫn đến hội chứng chèn ép khoang, gây tổn thương không hồi phục cho cơ và thần kinh, dẫn đến mất chức năng chi vĩnh viễn, như liệt vận động, mất cảm giác, hoặc phải cắt cụt chi.

Ngay sau khi được chẩn đoán, xác định mắc sốt xuất huyết Dengue có hội chứng chèn ép khoang ở cánh tay trái, bệnh nhân được điều trị tích cực, kiểm soát dịch truyền theo giờ, giảm áp lực chèn ép ở khoang cẳng cánh tay trái. Sau thời gian điều trị, hiện bệnh nhân đã hồi phục tốt.

Không chủ quan với sốt xuất huyết

BS Lê Sơn Việt cho biết, sốt xuất huyết Dengue có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm, không chỉ là sốc, xuất huyết nội tạng hay suy tạng mà còn có thể gây xuất huyết cơ, tụ máu, chèn ép khoang hoặc tổn thương thần kinh. Người bệnh tuyệt đối không nên tự truyền dịch hoặc điều trị tại nhà khi chưa được theo dõi y tế.

Khi có các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng, nôn nhiều, lừ đừ, chảy máu bất thường, tay chân sưng đau, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có năng lực điều trị sốt xuất huyết để được xử trí kịp thời.

Song song với việc điều trị, theo các chuyên gia, phòng bệnh vẫn là biện pháp quan trọng nhất. Người dân cần chủ động diệt muỗi, diệt loăng quăng, ngủ màn cả ban ngày lẫn ban đêm, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng quanh nhà. 

Cùng với đó, tiêm vaccine phòng sốt xuất huyết được khuyến cáo là biện pháp phòng ngừa chủ động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng.

Sau vài ngày sốt cao, nhiều người mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịchSau vài ngày sốt cao, nhiều người mắc sốt xuất huyết rơi vào nguy kịch

GĐXH - Theo các bác sĩ, chỉ sau vài ngày bị sốt, có những bệnh nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.

N.Mai
Top