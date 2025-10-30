Đánh đổi: Người trẻ ngủ 4 tiếng, chạy đua deadline và lướt TikTok đến 2 giờ sáng
GĐXH - Cuộc sống càng hiện đại, giới trẻ càng bị áp lực bởi học tập, công việc và ngày càng xoay quanh mạng xã hội. Khi giấc ngủ vốn là nhu cầu sinh học cơ bản đã và đang bị giới trẻ “hy sinh” nhiều hơn bao giờ hết. Với họ, dường như 24 giờ mỗi ngày là không đủ.
Khi giấc ngủ bị đánh đổi bằng deadline và mạng xã hội
Quỳnh Trang (21 tuổi) là một bạn trẻ sống tại Hà Nội, đã gần như đã quen với việc đi ngủ sau 1-2 giờ sáng. Theo Trang, lý do xuất phát từ việc “ngày không đủ thời gian”.
Trang chia sẻ: “Mình thường phải giải quyết nốt bài tập, tin bài, công việc cộng tác viên vào ban đêm khi xung quanh yên tĩnh hơn. Sau khi làm việc, mình lại dành thêm chút thời gian để giải trí hoặc nói chuyện với bạn bè”.
Thói quen ấy khiến Trang thường xuyên trong tình trạng thiếu ngủ, uể oải, đau đầu và xuống sắc rõ rệt. “Đôi khi, mình cảm thấy cực kỳ buồn ngủ và nhức đầu vào mỗi sáng thức dậy. Cảm giác cả ngày không có năng lượng. Thức khuya còn làm cho mắt thâm, tóc rụng, da sạm đi nữa.”
Dù ý thức được tác hại nhưng Trang cũng phải thừa nhận rằng đây là tình trạng rất khó thay đổi bởi lịch học và công việc thời gian linh hoạt khiến cô phải thường xuyên trực tin muộn. “Mình hiểu rõ đây là một thói quen không tốt và cũng từng cố gắng thay đổi nhưng tính chất học tập và công việc hiện tại khiến điều đó khá khó thực hiện. Các hoạt động nhóm, làm bài tập thường diễn ra vào buổi tối, còn công việc cộng tác viên cho báo đòi hỏi mình phải luôn sẵn sàng nhận, viết và gửi tin nhanh nên việc đi ngủ sớm gần như là điều bất khả thi”.
Câu chuyện của Trang phản ánh thực tế chung của nhiều bạn trẻ hiện nay: thức khuya vì không còn lựa chọn khác hay thức khuya chỉ để lướt Tiktok giải trí. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho những lần thức khuya ấy lại không hề nhỏ.
Sống kỷ luật - Bí quyết để không “đánh đổi sức khỏe lấy thời gian”
Trái ngược với Trang, Hoàng Anh Thư hiện đang là sinh viên năm ba Học viện Báo chí và Tuyên truyền lại là người duy trì được lối sống khoa học và giấc ngủ ổn định dù vừa học vừa làm ba công việc cùng lúc. Mỗi ngày, cô thức dậy vào khoảng 6-7 giờ sáng và luôn cố gắng đi ngủ trước 23 giờ.
Cô cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn mất ngủ kéo dài và hiểu rõ cảm giác “kiệt sức dù chưa làm gì”. Từ đó, Anh Thư tự đặt ra nguyên tắc: ngừng mọi hoạt động liên quan đến công việc trước 22h30, tắt laptop, bật chế độ “không làm phiền” và hạn chế dùng mạng xã hội. “Ngủ đủ khiến đầu óc minh mẫn hơn, làm việc hiệu quả hơn và tinh thần cũng thoải mái. Mình tin là nếu sức khỏe thể chất và tinh thần không ổn, ta chẳng thể làm tốt được điều gì cả”.
Theo Anh Thư, nguyên nhân khiến nhiều người trẻ dù biết thức khuya có hại nhưng vẫn duy trì thói quen này là do “chưa thấy hậu quả rõ ràng trước mắt”. “Thức khuya có thể khiến họ mệt mỏi, burn out, kiệt sức,... nhưng mọi thứ vẫn trong khả năng chịu được. Hiện tại mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhưng 5-10 năm nữa, mình tin cơ thể họ sẽ yếu dần đi trông thấy. Bên cạnh đó mình nghĩ người trẻ đã bình thường hóa điều này, khi xung quanh gần như ai cũng thức khuya; họ ngại thay đổi và cũng chưa đủ động lực để thay đổi”.
Cái giá phải trả khi giới trẻ thức khuya trong thời gian dài
Một nghiên cứu của ĐH California, Los Angeles đã chỉ ra rằng những người có thói quen thức khuya, ngủ muộn có tỷ lệ suy giảm trí nhớ cao gấp 5 lần so với người bình thường.
Bác sĩ Nguyễn Mai Hương - Phụ trách khoa Thần kinh, Bệnh viện Hữu Nghị cũng cảnh báo: “Người trưởng thành cần phải ngủ 7-8 giờ mỗi đêm, với thanh thiếu niên thì khoảng 10 tiếng. Nếu như thường xuyên thức khuya, hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hô hấp rất dễ bị rối loạn, đặc biệt là não bộ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Cụ thể là suy giảm trí nhớ, không tập trung, tinh thần uể oải vào ngày hôm sau”.
Việc thức khuya kéo dài có thể dẫn đến đau đầu, suy giảm trí nhớ
Giấc ngủ không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ chế tự phục hồi tự nhiên của cơ thể. Mất đi thói quen ấy cũng đồng nghĩa với việc đánh mất khả năng tái tạo năng lượng cho ngày mới. Bác sĩ Nguyễn Mai Hương chia sẻ rằng nếu bạn thức khuya thì thay vì tự sửa chữa, não bộ sẽ tiếp tục tiêu tốn năng lượng hoạt động và sinh ra thêm sản phẩm độc hại tích tụ lại trong não, từ đó dẫn đến việc não bộ bị quá tải, dễ tổn thương nặng.
Trong thời đại mà con người luôn bị cuốn vào công việc, mạng xã hội và những áp lực vô hình, việc ngủ sớm và đủ giấc không còn là điều đơn giản mà là một hành động ý thức, thể hiện sự trân trọng chính sức khỏe và tương lai của mình. Hơn hết, bạn không thể làm tốt mọi thứ nếu chính cơ thể bạn đang kiệt sức. Hãy thử ngủ sớm hơn 10 rồi 20 đến 30 phút mỗi ngày. Đó có thể là khởi đầu của một cuộc sống mới.
