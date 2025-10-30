Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng
GĐXH - Trong trường hợp viêm họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại... cần được khám bác sĩ để tìm nguyên nhân và điều trị dứt điểm.
Viêm họng khi nào cần đi khám bác sĩ?
Viêm họng được xem là một phản ứng của hệ miễn dịch trước tình trạng nhiễm trùng khiến lớp niêm mạc trong cổ họng bị sưng và viêm. Viêm họng thường là tình trạng lành tính không đáng lo ngại. Có tới 70-80% các trường hợp viêm họng là do virus, số còn lại là do vi khuẩn.
Viêm họng do nhiều nguyên nhân gây ra như: Vi khuẩn, virus, ô nhiễm môi trường, hóa chat... Triệu chứng của viêm họng là đau họng, sốt, đau người, mệt mỏi, ho, chảy nước mũi...
Tăng tiết dịch họng ban đầu dịch nhầy trọng, sau đó sẽ đặc và sẫm màu hơn. Ngoài ra còn khan tiếng, mất tiếng, khó nuốt, buồn nôn do họng mẫn cảm.
Trong trường hợp đau họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại, nổi hạch cổ, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, kèm mất giọng kéo dài... thì cần khám bác sĩ chuyên khoa để tìm ra căn nguyên và điều trị dứt điểm.
Biến chứng đáng sợ của bệnh viêm họng nếu không điều trị dứt điểm
Biến chứng tại họng: Viêm họng có thể gây áp-xe, viêm tấy quanh họng, viêm tấy amidan, áp-xe thành sau họng…
Biến chứng các cơ quan lân cận: Viêm họng có thể dẫn đến viêm mũi, viêm xoang, viêm tai giữa. Viêm tai giữa là biến chứng thường gặp xuất hiện sau viêm họng, nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến viêm tai xương chũm với triệu chứng sốt cao, hốc hác, đau tai, nghe kém, chảy mủ. Biến chứng nặng có thể gây tử vong.
Biến chứng phế quản và phổi: Viêm họng có thể lan xuống thanh quản gây viêm thanh quản, viêm khí quản hoặc viêm phế quản. Nhiều trường hợp người bệnh bị nhiễm lạnh, vi trùng có thể từ đường hô hấp trên nhanh chóng tiến vào phổi gây viêm phổi. Viêm phổi có thể gây ra tình trạng thiếu oxy, khó thở và nguy cơ tử vong cao.
Biến chứng tim, thận, khớp: Trong các tác nhân gây bệnh viêm họng thì liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A (Streptococcus nhóm A) khi xâm nhập vào họng có thể gây viêm cầu thận, viêm khớp và thấp tim.
Nguyên nhân vì vỏ của liên cầu khuẩn có cấu tạo giống cơ tim, thận và khớp. Cơ thể tạo ra kháng thể tấn công vi khuẩn, cũng đồng thời có thể phá hủy mô nội mạc tim. Điều này xảy ra tương tự ở thận và khớp. Thấp tim có thể dẫn đến viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, gây rối loạn nhịp tim, suy tim, đột quỵ và thậm chí là tử vong.
Ngoài ra, tình trạng viêm họng mạn tính có thể gây suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh do tình trạng ho nhiều, nhất là vào ban đêm. Nó thậm chí có thể diễn tiến thành ung thư vòm họng.
Cần làm gì khi bị viêm họng?
Theo các chuyên gia y tế, viêm họng cấp tính, thường do virus thường có thể thuyên giảm sau 3-5 ngày và khỏi hẳn trong vòng 10 ngày. Người bệnh uống thuốc hạ sốt, giảm đau, giảm viêm để điều trị triệu chứng.
Chỉ sử dụng kháng sinh trong trường hợp nhiễm khuẩn và có chỉ định của bác sĩ. Khi sử dụng kháng sinh thì cần uống đúng liều lượng, không tự ý ngưng hay bỏ thuốc để hạn chế tình trạng kháng kháng sinh.
Ngoài ra, cần uống nhiều nước, xúc họng ngày 3-4 lần, có thể ngậm viên ngậm trị đau họng.
Khi viêm họng cấp bệnh nặng hoặc có biến chứng thì cần điều trị tích cực theo hướng dẫn của bác sĩ.
Người đàn ông 59 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện bị đột quỵ thể nguy hiểm nhất từ dấu hiệu này!Bệnh thường gặp - 35 phút trước
GĐXH - Bệnh nhân đột quỵ nhập viện trong tình trạng suy giảm ý thức, thất ngôn (không nói được), liệt nửa người phải hoàn toàn...
Bí quyết bảo vệ đôi chân khỏi suy tĩnh mạch chi dướiBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Đôi chân nặng nề, đau mỏi, nổi gân xanh… có thể là dấu hiệu của suy tĩnh mạch chi dưới – căn bệnh âm thầm nhưng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen hằng ngày, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ đôi chân của mình, ngăn ngừa bệnh từ sớm.
Bị nghẹt mũi, chảy dịch nhiều năm, người đàn ông đi khám phát hiện lý do bất ngờBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Thường xuyên bị nghẹt mũi nặng, khó thở kéo dài, cụ ông đi khám được chẩn đoán u nhú đảo ngược hốc mũi trái.
Đồng hồ sinh học của cơ thể - ngủ, ăn, nghỉ đúng lúc để sống khỏe mỗi ngàyBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Từ 21h đến 9h sáng hôm sau là khoảng thời gian “vàng” để cơ thể tái tạo năng lượng và thải độc. Chỉ cần ngủ sớm, ăn sáng đúng giờ và để cơ thể vận hành theo đúng nhịp sinh học, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt trong sức khỏe mỗi ngày.
Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời, căn bệnh của ông mắc phải nguy hiểm ra sao?Bệnh thường gặp - 19 giờ trước
GĐXH - Trong trường hợp của Hứa Thiệu Hùng dù chưa rõ ông mắc loại ung thư nào, nhưng diễn tiến bệnh từ âm thầm đến khi suy đa tạng, phản ánh đúng quy luật phát triển nguy hiểm của ung thư.
Thanh niên 23 tuổi ở Hà Nội méo miệng, liệt dây thần kinh số 7 thừa nhận mắc sai lầm này khi tắm đêmBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Thanh niên 23 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 cho biết đã tắm đêm bằng nước lạnh và vào nằm điều hòa ngay.
Cảnh báo toàn cầu: Đột quỵ đang tăng nhanh và để lại hậu quả nặng nềBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Theo Bảng thông tin đột quỵ toàn cầu 2025 của Tổ chức Đột quỵ Thế giới, đột quỵ hiện là nguyên nhân tử vong đứng thứ hai toàn cầu và là gánh nặng kinh tế - xã hội ngày càng lớn.
Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleballBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.
Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện vì viêm gan cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị viêm gan cấp có tiền sử mắc nhiều bệnh. Trước khi nhập viện, bà cho biết đã tự ý đặt mua thuốc và thực phẩm chức năng trên mạng về dùng.
Đau bụng, sụt cân nhanh, người đàn ông phải cắt túi mật thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi tự dùng thuốc tan sỏi mật, anh Giang đã phải nhập viện phẫu thuật "2 trong 1", vừa lấy sỏi mật vừa cắt ống mật.
Nam diễn viên phim 'Lật mặt 7' bất ngờ đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleballBệnh thường gặp
GĐXH - Bác sĩ phát hiện gân gót của nam diễn viên Trương Minh Cường bị đứt ở vị trí dễ tổn thương nhất do vận động mạnh khi chơi pickleball.