Viêm họng khi nào cần khám bác sĩ: Cảnh giác với biến chứng khó lường của bệnh viêm họng

Viêm họng khi nào cần đi khám bác sĩ?

Viêm họng được xem là một phản ứng của hệ miễn dịch trước tình trạng nhiễm trùng khiến lớp niêm mạc trong cổ họng bị sưng và viêm. Viêm họng thường là tình trạng lành tính không đáng lo ngại. Có tới 70-80% các trường hợp viêm họng là do virus, số còn lại là do vi khuẩn.

Ảnh minh họa.

Viêm họng do nhiều nguyên nhân gây ra như: Vi khuẩn, virus, ô nhiễm môi trường, hóa chat... Triệu chứng của viêm họng là đau họng, sốt, đau người, mệt mỏi, ho, chảy nước mũi...

Tăng tiết dịch họng ban đầu dịch nhầy trọng, sau đó sẽ đặc và sẫm màu hơn. Ngoài ra còn khan tiếng, mất tiếng, khó nuốt, buồn nôn do họng mẫn cảm.

Trong trường hợp đau họng đã điều trị kéo dài hơn một tuần nhưng không khỏi, kèm sốt cao kéo dài hoặc lặp lại, nổi hạch cổ, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân, kèm mất giọng kéo dài... thì cần khám bác sĩ chuyên khoa để tìm ra căn nguyên và điều trị dứt điểm.

Biến chứng đáng sợ của bệnh viêm họng nếu không điều trị dứt điểm

Biến chứng tại họng: Viêm họng có thể gây áp-xe, viêm tấy quanh họng, viêm tấy amidan, áp-xe thành sau họng…

Biến chứng các cơ quan lân cận: Viêm họng có thể dẫn đến viêm mũi, viêm xoang, viêm tai giữa. Viêm tai giữa là biến chứng thường gặp xuất hiện sau viêm họng, nếu không được điều trị đúng cách có thể dẫn đến viêm tai xương chũm với triệu chứng sốt cao, hốc hác, đau tai, nghe kém, chảy mủ. Biến chứng nặng có thể gây tử vong.

Ảnh minh họa.

Biến chứng phế quản và phổi: Viêm họng có thể lan xuống thanh quản gây viêm thanh quản, viêm khí quản hoặc viêm phế quản. Nhiều trường hợp người bệnh bị nhiễm lạnh, vi trùng có thể từ đường hô hấp trên nhanh chóng tiến vào phổi gây viêm phổi. Viêm phổi có thể gây ra tình trạng thiếu oxy, khó thở và nguy cơ tử vong cao.

Biến chứng tim, thận, khớp: Trong các tác nhân gây bệnh viêm họng thì liên cầu khuẩn tan huyết nhóm A (Streptococcus nhóm A) khi xâm nhập vào họng có thể gây viêm cầu thận, viêm khớp và thấp tim.

Nguyên nhân vì vỏ của liên cầu khuẩn có cấu tạo giống cơ tim, thận và khớp. Cơ thể tạo ra kháng thể tấn công vi khuẩn, cũng đồng thời có thể phá hủy mô nội mạc tim. Điều này xảy ra tương tự ở thận và khớp. Thấp tim có thể dẫn đến viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, gây rối loạn nhịp tim, suy tim, đột quỵ và thậm chí là tử vong.

Ngoài ra, tình trạng viêm họng mạn tính có thể gây suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh do tình trạng ho nhiều, nhất là vào ban đêm. Nó thậm chí có thể diễn tiến thành ung thư vòm họng.

Cần làm gì khi bị viêm họng?

Ảnh minh họa.

Theo các chuyên gia y tế, viêm họng cấp tính, thường do virus thường có thể thuyên giảm sau 3-5 ngày và khỏi hẳn trong vòng 10 ngày. Người bệnh uống thuốc hạ sốt, giảm đau, giảm viêm để điều trị triệu chứng.

Chỉ sử dụng kháng sinh trong trường hợp nhiễm khuẩn và có chỉ định của bác sĩ. Khi sử dụng kháng sinh thì cần uống đúng liều lượng, không tự ý ngưng hay bỏ thuốc để hạn chế tình trạng kháng kháng sinh.

Ngoài ra, cần uống nhiều nước, xúc họng ngày 3-4 lần, có thể ngậm viên ngậm trị đau họng.

Khi viêm họng cấp bệnh nặng hoặc có biến chứng thì cần điều trị tích cực theo hướng dẫn của bác sĩ.

Cách phòng ngừa bệnh viêm họng cấp lúc giao mùa đơn giản mà hiệu quả nhất GĐXH - Đối với bệnh viêm họng cấp, người có hệ miễn dịch tốt sẽ ít nguy cơ mắc bệnh, người yếu rất dễ bị viêm họng tái phát thường xuyên.



