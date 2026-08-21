Loại củ mọng nước, giòn mát không chỉ ăn vặt mà dễ chế biến nhiều món ngon giúp người tiểu đường kiểm soát đường huyết

4 món chay ngon từ đậu phụ trắng dễ làm, vừa ngon vừa đẹp mắt cho mâm cỗ chay Rằm tháng 7 âm lịch 2026 GĐXH – Đậu phụ trắng là nguyên liệu quen thuộc trong các bữa cơm gia đình. Các mẹ đảm có thể tham khảo cách chế biến món chay ngon từ đậu phụ dưới đây để đổi vị cho mâm cỗ chay Rằm tháng 7 âm lịch 2026, không chỉ đẹp mắt mà còn bổ dưỡng.

Củ đậu có phù hợp với người tiểu đường?

Củ đậu là loại thực phẩm quen thuộc, giá rẻ. Trên thị trường, củ đậu được bán ở nhiều chợ dân sinh với giá rẻ chỉ từ 10.000 đồng – 15.000 đồng, tùy nơi và chất lượng.

Củ đậu có vị ngọt tự nhiên nên nhiều người thích ăn trực tiếp sau khi gọt vỏ như một món ăn vặt. Nhưng nhiều người vẫn dùng để chế biến thành những món ăn gia đình đơn giản như các món canh, xào, kho…

Điểm đáng chú ý của củ đậu là thành phần có chứa inulin và các fructooligosaccharide. Dù có vị ngọt tự nhiên nhưng củ đậu có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Chất xơ và chất ngọt dạng inulin không chuyển hóa thành đường đơn ngay lập tức nên không làm gia tăng lượng đường trong máu đột ngột sau khi ăn. Với những người tiểu đường có thể đưa củ đậu vào thực đơn với lượng phù hợp, giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ người bệnh tiểu đường kiểm soát tốt chỉ số đường huyết.

Củ đậu giá rẻ, vừa ăn vặt vừa dùng làm nguyên liệu chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng. Ảnh HM

Trong củ đậu thành phần chủ yếu là nước (chiếm khoảng 86-90%) cùng đường tự nhiên, protein, vitamin C cùng các chất chống oxy hóa khác như vitamin E, selen và beta-carotene. Theo tư vấn của TS.BS Phạm Việt Hoàng - Nguyên PGĐ Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội), với hàm lượng nước cao, củ đậu giúp giải nhiệt tốt trong những ngày nóng bức. Bên cạnh đó, lượng vitamin và khoáng chất cao cũng giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Củ đậu cũng được đánh giá là thực phẩm an toàn, hầu như không chứa chất bảo quản. Đây là lý do mà nhiều người ưa thích chọn củ đậu làm món ăn vặt thay cho các loại đồ ăn chế biến sẵn.

Mặc dù củ đậu tốt, nhưng chuyên gia khuyến cáo, những người ăn củ đậu trực tiếp cần dùng lượng vừa phải thay vì ăn không kiểm soát chỉ vì loại củ này có vị thanh mát. Khi chế biến, ưu tiên các món luộc, canh hoặc xào với ít dầu; hạn chế thêm đường và các loại nước sốt nhiều đường. Đặc biệt, mọi người cần lưu ý không ăn phần hạt vì có chứa các hợp chất độc như rotenone…

2 món ngon dễ làm từ củ đậu

Canh củ đậu nấu sườn

Nguyên liệu: 1 củ đậu, 1 củ cà rốt, 50gr sườn. Nước mắm, gia vị vừa đủ.

Cách làm:

Củ đậu gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành những miếng vừa ăn. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và cắt khúc.

Sườn rửa sạch, chần qua nước sôi rồi rửa lại, cho vào nồi ninh tới khi thịt mềm vừa phải.

Khi sườn đã đạt độ mềm mong muốn, cho củ đậu và cà rốt vào nấu, nêm gia vị vừa đủ. Khi củ đậu và cà rốt chín nhưng vẫn giữ được độ chắc, tắt bếp.

Bát canh có vị ngọt tự nhiên từ sườn, củ đậu và cà rốt, thích hợp dùng nóng trong bữa cơm gia đình.

Thịt ba chỉ kho củ đậu

Nguyên liệu: 500gr thịt ba chỉ; 1-2 củ đậu; 1 quả dừa xiêm. Đường và gia vị

Cách làm:

Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Củ đậu gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng con chì.

Cho một lượng nhỏ đường vào chảo để làm nước màu. Khi đường chuyển sang màu cánh gián, thêm một chút nước để tạo màu kho.

Ướp thịt với gia vị và nước màu khoảng 15 phút cho thấm, cho thịt vào nồi đảo săn. Tiếp đó, thêm nước dừa và củ đậu, đậy vung và kho ở lửa nhỏ đến khi thịt mềm. Khi nước kho còn sền sệt, nêm lại cho vừa miệng rồi tắt bếp.

Củ đậu sau khi kho mềm, thấm vị từ thịt và nước kho, trong khi thịt ba chỉ béo mềm. Món này thích hợp ăn cùng cơm nóng.

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