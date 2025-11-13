10 mẹo ăn uống thông minh giúp nam giới giảm mỡ bụng hiệu quả

Vì sao nam giới thường gặp mỡ bụng 'cứng đầu'

Mỡ bụng ở nam giới không chỉ là chuyện hình thể mà đó còn là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe. Khi chất béo nội tạng tích tụ quanh gan, ruột và cơ quan nội tạng, nó làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Nếu không giảm mỡ bụng thường sẽ mắc các bệnh gây hại cho sức khoẻ.

Nguyên nhân chính là : ăn dư calo, nhiều carbo tinh chế, bia rượu, ít vận động, stress kéo dài, nội tiết tố thay đổi… Khi những "thủ phạm" này hoạt động đồng thời, vòng eo "phát âm" theo cách riêng. Việc hiểu rõ lý do sẽ giúp bạn chọn đúng chiến lược từ ăn uống đến thói quen để xử lý mỡ bụng một cách có cơ sở.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)