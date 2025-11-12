Nhịn ăn không giúp giảm mỡ, đây mới là cách vừa được ăn ngon mà không sợ tăng cân

Thói quen ăn sáng ảnh hưởng thế nào đến quá trình giảm cân của bạn?

Bữa sáng là khởi đầu quan trọng nhất của ngày mới. Một bữa sáng giàu dinh dưỡng giúp cơ thể nạp năng lượng, ổn định đường huyết và duy trì sự tập trung. Ăn sáng đúng cách không chỉ giúp bạn no lâu, tránh thèm ăn vặt, mà còn là bí quyết giảm cân, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả mà vẫn giữ tràn đầy năng lượng.

Thói quen ăn sáng lành mạnh kết hợp với lối sống cân bằng – ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng, uống đủ nước – sẽ tạo nền tảng vững chắc cho cơ thể. Khi bắt đầu ngày mới đúng cách, bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt: Tinh thần tỉnh táo hơn, năng lượng dồi dào, và cân nặng được kiểm soát một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

7 thực phẩm giàu protein giúp giảm cân nhanh mà vẫn khỏe tim - 'bí quyết' giữ dáng bền vững GĐXH - Không cần ăn kiêng cực đoan hay tập luyện quá sức, chỉ cần chọn đúng nguồn thực phẩm giàu protein, bạn vẫn có thể giảm cân hiệu quả và giữ cho trái tim luôn khỏe mạnh. Dưới đây là 7 thực phẩm “vàng” giúp cơ thể đốt mỡ, tăng cơ và duy trì vóc dáng lý tưởng...



