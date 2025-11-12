Nhịn ăn không giúp giảm mỡ, đây mới là cách vừa được ăn ngon mà không sợ tăng cân
GĐXH - Thức dậy buổi sáng mà vẫn băn khoăn không biết ăn gì vừa ngon vừa hỗ trợ giảm cân? Đừng lo! Dưới đây là những thực phẩm kết hợp giúp bạn tạo nên bữa sáng giàu dinh dưỡng, no lâu, nạp năng lượng cho ngày dài mà vẫn kiểm soát cân nặng hiệu quả.
Thói quen ăn sáng ảnh hưởng thế nào đến quá trình giảm cân của bạn?
Bữa sáng là khởi đầu quan trọng nhất của ngày mới. Một bữa sáng giàu dinh dưỡng giúp cơ thể nạp năng lượng, ổn định đường huyết và duy trì sự tập trung. Ăn sáng đúng cách không chỉ giúp bạn no lâu, tránh thèm ăn vặt, mà còn là bí quyết giảm cân, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả mà vẫn giữ tràn đầy năng lượng.
Thói quen ăn sáng lành mạnh kết hợp với lối sống cân bằng – ngủ đủ giấc, vận động nhẹ nhàng, uống đủ nước – sẽ tạo nền tảng vững chắc cho cơ thể. Khi bắt đầu ngày mới đúng cách, bạn sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt: Tinh thần tỉnh táo hơn, năng lượng dồi dào, và cân nặng được kiểm soát một cách tự nhiên, nhẹ nhàng.
(Theo Sức khoẻ & Đời sống)
Tập luyện như này sẽ làm hỏng mạch máu của bạn: Ba thói quen càng không nên áp dụng khi đã lớn tuổiSống khỏe - 2 giờ trước
Mạch máu càng khỏe, bạn càng sống lâu!
4 'thủ phạm' khiến người trung niên 'hít khí trời cũng béo'Sống khỏe - 14 giờ trước
GĐXH - Bạn có nhớ hồi trẻ, bạn có thể giảm cân bất cứ lúc nào mình muốn không? Tuy nhiên, một khi bạn bước vào tuổi trung niên, điều đó trở nên khó khăn hơn.
8 loại hạt giàu magie giúp ngủ ngon: Ăn đúng vài nắm, đêm sâu giấc thấy rõ!Sống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Thiếu magie là nguyên nhân thầm lặng khiến nhiều bạn trẻ mất ngủ, ngủ không sâu. Tin vui là magie có sẵn trong những loại hạt cực dễ tìm. Đây là 8 gợi ý giúp bạn cải thiện giấc ngủ tự nhiên, ngủ sâu và tỉnh táo hơn mỗi sáng.
Vinmec cứu sống người đàn ông dân tộc Dao bị vỡ tạng, cận kề cửa tửSống khỏe - 17 giờ trước
Nam bệnh nhân người dân tộc Dao được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế (BVĐKQT) Vinmec Smart City (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông. Dù không người thân đi cùng, không đủ chi phí điều trị nhưng anh đã được đội ngũ y bác sĩ dốc toàn lực cứu chữa, mang lại cơ hội sống tưởng chừng đã vụt tắt.
Người kiến tạo hành trình chữa lành toàn diện cho bệnh nhân ung thưSống khỏe - 17 giờ trước
Hơn 10 năm gắn bó với chuyên ngành ung bướu, ThS.BS Nông Ngọc Sơn không chỉ là người ra quyết định điều trị, mà còn cùng đồng nghiệp thiết kế quy trình chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Vinmec Central Park.
Thanh niên 17 tuổi nhập viện gấp vì thủng ruột, thừa nhận 2 sai lầm nhiều bạn trẻ Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - Nguyên nhân gây thủng tạng rỗng ngày càng trẻ hóa do thói quen thức khuya, ăn uống thất thường, sử dụng nhiều đồ cay nóng, thức ăn nhanh và căng thẳng kéo dài...
Ho kéo dài không khỏi, bé 20 tháng đi khám phát hiện viêm phổi không điển hìnhMẹ và bé - 19 giờ trước
GĐXH - Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh xác định trẻ mắc viêm phế quản phổi do Mycoplasma pneumoniae – một dạng viêm phổi không điển hình thường gặp ở trẻ nhỏ.
5 loại thực phẩm giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm: Bổ từ gốc, khoẻ từ bên trongBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Việc tóc bạc sớm không chỉ đến từ tuổi tác mà còn liên quan chặt chẽ đến thói quen ăn uống và tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng. Các chuyên gia cho biết, bổ sung đúng nhóm thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ làm chậm quá trình giảm sắc tố melanin, giúp mái tóc giữ được màu đen tự nhiên lâu hơn. Bài viết dưới đây giới thiệu 5 loại thực phẩm đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ bổ sung vào khẩu phần hằng ngày.
Thanh niên 27 tuổi thừa nhận sốc: Đi khám vì đau vai, bất ngờ phát hiện đột quỵBệnh thường gặp - 23 giờ trước
GĐXH - Anh K. khăng khăng nghĩ rằng mình chỉ bị tổn thương cơ - xương - khớp vùng vai. Tuy nhiên, kết quả chụp MSCT cho thấy anh bị đột quỵ nhồi máu não.
Sáng ngủ dậy uống mật ong pha thêm thứ này: Ngừa bệnh trào ngược dạ dày thực quản, viêm hô hấp rất hiệu quảSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Duy trì thói quen uống mật ong tỏi mỗi ngày không chỉ giúp tăng đề kháng, thanh lọc cơ thể mà còn mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho tim mạch, tiêu hóa...
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.