8 loại hạt giàu magie giúp ngủ ngon: Ăn đúng vài nắm, đêm sâu giấc thấy rõ!
GĐXH - Thiếu magie là nguyên nhân thầm lặng khiến nhiều bạn trẻ mất ngủ, ngủ không sâu. Tin vui là magie có sẵn trong những loại hạt cực dễ tìm. Đây là 8 gợi ý giúp bạn cải thiện giấc ngủ tự nhiên, ngủ sâu và tỉnh táo hơn mỗi sáng.
Thiếu magie - 'thủ phạm' thầm lặng khiến bạn mất ngủ
Bạn có bao giờ nằm trằn trọc giữa đêm, mắt mở thao láo nhưng cơ thể lại rệu rã? Đừng vội đổ lỗi cho stress hay công việc, có thể cơ thể bạn đang thiếu magie – khoáng chất quan trọng giúp thư giãn cơ bắp, ổn định thần kinh và duy trì nhịp sinh học. Khi thiếu magie, hệ thần kinh dễ bị kích thích, cơ bắp không được thư giãn hoàn toàn, giấc ngủ trở nên chập chờn, khó đi vào giai đoạn sâu. Hậu quả là sáng hôm sau bạn tỉnh dậy với cảm giác mệt mỏi, uể oải, đầu óc không tập trung và tâm trạng thất thường. Magie, tuy nhỏ bé, lại là "người hùng thầm lặng" giúp bạn nghỉ ngơi đúng nghĩa mỗi đêm.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, magie là chất khoáng đa lượng có vai trò rất quan trọng với nhiều chuyển hóa trong cơ thể. Magie có thể thay thế canxi trong vận chuyển và quá trình khoáng hóa tạo xương, tích hợp các chất khoáng, định hình hoạt động của các hormone trong cơ thể. Việc bổ sung magie có thể giúp giảm stress và lo âu…
Để bổ sung magie an toàn và hiệu quả nhất, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người nên tăng cường các thực phẩm giàu magie trong chế độ ăn uống. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng, nhu cầu magie hằng ngày của người tuổi 20-69, nam giới cần đủ 340-379 mg/ngày; nữ giới cần 270 -290 mg/ngày.
Magie có nhiều trong các thực phẩm bao gồm: ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, các loại đậu, rau có lá màu xanh đậm và các loại hạt. Trong đó các loại hạt là nguồn cung cấp magie rất tốt đồng thời giàu các chất dinh dưỡng khác có lợi cho sức khỏe.
