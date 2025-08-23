Mới nhất
10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình

Thứ bảy, 07:01 23/08/2025
GĐXH - Loại quả này được ví như chiếc “điều hòa thiên nhiên” và luôn góp mặt trong các bữa ăn mùa hè nhờ công dụng làm dịu cơ thể.

Tác dụng hỗ trợ thải độc từ bí đao

Khi nhắc đến những loại rau củ có khả năng thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể hiệu quả, bí đao chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Loại quả này được ví như chiếc “điều hòa thiên nhiên” và luôn góp mặt trong các bữa ăn mùa hè nhờ công dụng làm dịu cơ thể.

Bí đao chứa hàm lượng nước cao cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Các dưỡng chất này không chỉ giúp cơ thể duy trì lượng nước ổn định, mà còn hỗ trợ tim mạch hoạt động khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da, đồng thời cải thiện chức năng tiêu hóa và thúc đẩy quá trình bài tiết. Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong bí đao còn có tác dụng hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố một cách tự nhiên và hiệu quả.

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 1.

Cũng vì những lợi ích ấy mà trong Đông y Trung Hoa, bí đao được coi trọng như một loại “thần dược”, sánh ngang với nấm linh chi, và được xem là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe. Bí đao có thể chế biến đa dạng từ canh, hấp, cho đến ép lấy nước, đun nước uống hoặc ăn sống để giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng vốn có... 

Gợi ý 10 món ngon với bí đao

Canh bí đao nấu tôm

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 2.

Nấu canh bí đao nấu tôm là một trong những món canh hấp dẫn hàng đầu. Sự kết hợp của bí đao cắt miếng và tôm tươi lột vỏ, chỉ cần nấu khoảng 10 phút cho đến khi bí đao nổi lên và có màu sắc trong veo là bạn đã có ngay một nồi canh ngon lành.

Canh bí xanh nấu thịt heo

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 3.

Canh bí đao nấu thịt heo là một món ăn tuyệt vời, kết hợp thịt heo mềm mỏng với bí đao, tạo nên hương vị ngọt ngào, hấp dẫn. Thịt heo cắt miếng nấu cùng với nước để tạo nước dùng ngọt ngào, sau đó cho bí đao vào nấu thêm khoảng 5 phút, nêm nếm vừa ăn. Nước canh trong và ngọt nhẹ từ thịt heo kết hợp với bí đao giòn ngon sẽ giúp bữa cơm tròn vị.

Canh bí đao thịt bằm

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 4.

Nấu canh bí đao thịt bằm là lựa chọn tuyệt vời cho các bữa ăn gia đình, đặc biệt phù hợp khi có trẻ nhỏ. Thịt bằm mềm mịn kết hợp cùng với bí đao tạo nên hương vị ngọt tự nhiên và dễ ăn. Bạn chỉ cần nắn thịt bằm thành từng viên nhỏ, nêm chút gia vị, sau đó cho vào nước đang sôi. Hớt bọt để nước canh trong, rồi thêm bí đao cắt miếng và nấu thêm khoảng 5 phút nữa.

Canh bí đao nhồi thịt

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 5.

Đối với những quả bí đao đã già, bạn vẫn có thể tận dụng chúng để nấu món canh bí đao nhồi thịt, vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng. Cắt bí đao thành từng khoanh tròn dày khoảng 2-3 cm, dùng muỗng loại bỏ phần hạt già và xơ bên trong, sau đó nhồi thịt bằm đã nêm gia vị và nấm mèo cắt nhuyễn vào phần trung tâm của mỗi khoanh bí. Khi nước sôi, cho bí đao nhồi thịt vào nấu khoảng 10 phút, rồi rắc thêm tiêu và hành lá lên trên. Món canh này không chỉ hấp dẫn với phần bí đao giòn ngọt mà còn với sự kết hợp độc đáo của thịt bằm và nấm mèo, chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi thành viên trong gia đình.

Canh bí đao nấu mọc

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 6.

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn với hương vị thịt đặc biệt, nấu canh bí đao mọc chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng. Sự khác biệt giữa mọc và thịt bằm thông thường nằm ở độ dẻo dai của mọc. Mọc được làm từ thịt băm trộn với giò sống, nêm gia vị và nắn thành viên tròn. Bạn nên nấu mọc trước, chờ cho đến khi chúng nổi lên bề mặt nước thì vớt bọt, tiếp đến là thêm bí đao cắt mỏng vào và nấu thêm khoảng 3 phút, sau đó nêm nếm lại và múc ra tô. Sự kết hợp của mọc dẻo thơm với bí đao mềm tan trong miệng cùng nước dùng ngọt thanh tạo nên một món ăn cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt khi kết hợp cùng thịt kho tiêu.

Canh bí đao nấm rơm

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 7.

Canh bí đao nấm rơm là một món ăn lý tưởng cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, thanh đạm. Bạn không cần phải nấu canh với thịt hay tôm để có vị ngọt, bởi nấm rơm cũng đủ sức tạo nên hương vị ngọt tự nhiên. Bí đao cắt khúc dày khoảng 2 đốt tay và nấm rơm được rửa sạch, cắt làm đôi. Nấm rơm được xào sơ với ít dầu để giữ được độ săn và thơm, sau đó cho nước vào nấu. Khi nước sôi, thả bí đao vào, nêm gia vị cho vừa miệng và nấu nhanh trong khoảng 3-5 phút rồi tắt bếp. Canh bí đao nấm rơm không chỉ có vị ngọt thanh mà còn giữ được độ giòn của bí đao và độ dai của nấm, là món ăn lý tưởng cho những ai muốn duy trì chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe và lành mạnh.

Canh bí đao chay

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 8.

Nấu canh bí đao chay lý tưởng cho những ngày rằm hoặc đầu tháng. Món canh này không yêu cầu nhiều nguyên liệu hay gia vị phức tạp, chỉ cần một quả bí đao, ít tỏi và dầu ăn là đủ. Bí đao được rửa sạch, gọt vỏ, cắt thành miếng mỏng. Tỏi đập dập giữ nguyên vỏ để tăng hương thơm khi nấu. Xào tỏi với dầu cho đến khi tỏi thơm, sau đó cho nước vào và thả bí đao, nêm một chút muối và hạt nêm chay cho vừa vị. Nấu cho đến khi bí đao trở nên trong suốt, rồi tắt bếp ga.

Canh bí đao nấu sườn non

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 9.

Canh bí đao nấu sườn non không chỉ thơm ngon, đậm đà mà còn rất tốt cho sức khỏe. Sườn non cắt khúc vừa ăn, ngâm trong nước vo gạo để loại bỏ mùi hôi nhưng vẫn giữ được hương vị ngọt tự nhiên của thịt. Hầm sườn khoảng 30 phút, sau đó cho bí đao cắt khúc vào nấu thêm khoảng 5 phút. Cuối cùng, nêm thêm chút nước mắm, tiêu và vài lá hành lá trên cùng để tăng thêm hương vị.

Canh bí đao đậu phụ

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 10.

Thêm một cách nấu canh bí đao chay đặc sắc đó chính là canh bí đao đậu phụ. Đậu phụ thơm, mềm, béo ngậy kết hợp với bí đao thanh mát tạo nên sự hài hòa trong hương vị. Đậu phụ cắt thành miếng vuông vừa ăn, bí đao gọt vỏ cắt khúc. Một mẹo nhỏ là nấu bí đao trước, sau đó mới thêm đậu phụ vào, giúp đậu giữ được độ nguyên vẹn, không bị nát.

Canh gà bí đao

10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình- Ảnh 11.

Canh gà bí đao có vẻ khá mới mẻ so với những món canh truyền thống, nhưng hương vị thơm ngon và bổ dưỡng của nó chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Gà sau khi rửa sạch và chặt khúc, ướp với gia vị trong khoảng 10 phút để gia vị ngấm đều. Bí đao cắt xéo, miếng dày, kết hợp với cà rốt tỉa hoa không chỉ làm món canh đẹp mắt hơn, mà còn tăng thêm hương vị. Khi nấu gà, sau khi sôi thì vớt bọt, thêm cà rốt và bí đao vào, nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Hai món canh giúp &quot;thải độc phổi&quot;, ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè nàyHai món canh giúp 'thải độc phổi', ngọt thơm, thanh mát, dễ làm trong mùa hè này

GĐXH - Trong thời đại mà chất lượng không khí ngày càng bị đe dọa bởi khói bụi, ô nhiễm, thậm chí cả khói dầu trong bếp – lá phổi của chúng ta cần được bảo vệ hơn bao giờ hết.


Phương Nghi (t/h)
