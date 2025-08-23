10 món canh từ loại quả được ví như 'nấm linh chi', có tác dụng thải độc, chợ Việt bán rất rẻ, giúp bạn đổi bữa cho gia đình
GĐXH - Loại quả này được ví như chiếc “điều hòa thiên nhiên” và luôn góp mặt trong các bữa ăn mùa hè nhờ công dụng làm dịu cơ thể.
Tác dụng hỗ trợ thải độc từ bí đao
Khi nhắc đến những loại rau củ có khả năng thanh nhiệt, giải độc, làm mát cơ thể hiệu quả, bí đao chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Loại quả này được ví như chiếc “điều hòa thiên nhiên” và luôn góp mặt trong các bữa ăn mùa hè nhờ công dụng làm dịu cơ thể.
Bí đao chứa hàm lượng nước cao cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Các dưỡng chất này không chỉ giúp cơ thể duy trì lượng nước ổn định, mà còn hỗ trợ tim mạch hoạt động khỏe mạnh, tăng cường hệ miễn dịch, làm đẹp da, đồng thời cải thiện chức năng tiêu hóa và thúc đẩy quá trình bài tiết. Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong bí đao còn có tác dụng hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố một cách tự nhiên và hiệu quả.
Cũng vì những lợi ích ấy mà trong Đông y Trung Hoa, bí đao được coi trọng như một loại “thần dược”, sánh ngang với nấm linh chi, và được xem là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe. Bí đao có thể chế biến đa dạng từ canh, hấp, cho đến ép lấy nước, đun nước uống hoặc ăn sống để giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng vốn có...
Gợi ý 10 món ngon với bí đao
Canh bí đao nấu tôm
Canh bí xanh nấu thịt heo
Canh bí đao thịt bằm
Canh bí đao nhồi thịt
Canh bí đao nấu mọc
Canh bí đao nấm rơm
Canh bí đao chay
Canh bí đao nấu sườn non
Canh bí đao đậu phụ
Canh gà bí đao
