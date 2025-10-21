10 năm, người phụ nữ Hà Nội mổ đẻ đến 5 lần

Ngày 21/10, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một sản phụ sinh con lần 5, có biến chứng rau cài răng lược.

Theo đó, sản phụ B.T.D (36 tuổi, Hà Nội), có tiền sử từng phẫu thuật lấy thai 4 lần liên tiếp trong vòng chỉ 5 năm (2015, 2017, 2018, 2020). Trong lần mang thai thứ 5 này, sản phụ được phát hiện có biến chứng rau cài răng lược – rau tiền đạo, một tình huống đặc biệt nguy cơ cao trong sản khoa.

Các bác sĩ phẫu thuật cho sản phụ. Ảnh: BVCC.

Đến tuần thai thứ 31, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để làm hồ sơ sinh, chị D được các bác sĩ phát hiện rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược xâm lấn sâu vào tử cung, một tình trạng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt ở sản phụ có nhiều vết mổ cũ. Bệnh nhân lập tức được chuyển lên Khoa Sản bệnh A4 để theo dõi và điều trị sát sao trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ.

Trong tuần tiếp theo, dù được chăm sóc tích cực, tình trạng bám dính của bánh rau ngày càng phức tạp. Đến tuần thai thứ 36, bánh rau đã ăn sâu vào bàng quang và toàn bộ đoạn dưới tử cung, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Trước tình huống nguy cơ cao, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt – Trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng ekip bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh đã hội chẩn nhanh và nhận định đây là thời điểm thích hợp để phẫu thuật lấy thai, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Ca phẫu thuật diễn ra trong điều kiện hết sức khó khăn. Các mạch máu dưới tử cung tăng sinh mạnh, bánh rau dính chặt vào thành bụng trước và bàng quang ekip phải xử trí hết sức cẩn trọng. Để cầm máu và đảm bảo an toàn cho người bệnh, ekip đã quyết định cắt tử cung bán phần, giữ lại hai buồng trứng, giúp duy trì nội tiết tự nhiên cho sản phụ sau mổ.

Sau 1,5 giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bé trai nặng 2.900g chào đời khỏe mạnh. Người mẹ được truyền máu, hồi sức tích cực và hiện sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.