Hà Tĩnh: Cảnh sát dùng xe chuyên dụng dẫn đường giúp người dân đi cấp cứu
GĐXH - Thấy người dân ra tín hiệu cầu cứu, hai cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh dùng xe chuyên dụng mở đường giúp ô tô chở người phụ nữ bị thương nặng đến bệnh viện kịp thời.
Trước đó, sáng 12/8, bà N.T.T. (SN 1976, trú xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) bị cây đổ trúng đầu khi đang đi làm, dẫn đến chấn thương nặng, bất tỉnh tại chỗ.
Ngay sau đó, người thân gọi ô tô chở bà T. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chiếc xe này di chuyển khó khăn trên đường mòn Hồ Chí Minh vì gặp ùn tắc giao thông. Người nhà nạn nhân sau đó ra tín hiệu cầu cứu.
Lúc này, hai chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh là trung tá Nguyễn Văn Tuấn và thiếu tá Đường Hoàng Long đang làm nhiệm vụ tuần tra đã kịp thời phát hiện sự việc.
Nhận thấy tính chất khẩn cấp, hai chiến sĩ CSGT lập tức dùng xe chuyên dụng mở đường, phát tín hiệu yêu cầu các phương tiện nhường lối để chiếc xe con kia chở bệnh nhân di chuyển nhanh nhất có thể đến bệnh viện.
Nhờ sự giúp đỡ này, bà T. đã được đến cấp cứu sớm nhất có thể để hi vọng kịp thời cứu chữa.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân T. nhập viện vào trưa 12/8 trong tình trạng choáng váng, được chẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị sưng nề phần mềm vùng đỉnh đầu. Bệnh nhân đang được dùng thuốc và tiếp tục điều trị.
