Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Tĩnh: Cảnh sát dùng xe chuyên dụng dẫn đường giúp người dân đi cấp cứu

Thứ tư, 07:18 13/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thấy người dân ra tín hiệu cầu cứu, hai cảnh sát giao thông ở Hà Tĩnh dùng xe chuyên dụng mở đường giúp ô tô chở người phụ nữ bị thương nặng đến bệnh viện kịp thời.

Trước đó, sáng 12/8, bà N.T.T. (SN 1976, trú xã Hương Bình, tỉnh Hà Tĩnh) bị cây đổ trúng đầu khi đang đi làm, dẫn đến chấn thương nặng, bất tỉnh tại chỗ.

Hà Tĩnh: Cảnh sát dùng xe chuyên dụng dẫn đường giúp người dân đi cấp cứu- Ảnh 1.

CSGT hú còi, dẫn đường và hỗ trợ đưa người phụ nữ bị thương nặng vào viện cấp cứu kịp thời.

Ngay sau đó, người thân gọi ô tô chở bà T. đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, chiếc xe này di chuyển khó khăn trên đường mòn Hồ Chí Minh vì gặp ùn tắc giao thông. Người nhà nạn nhân sau đó ra tín hiệu cầu cứu.

Lúc này, hai chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 3 – Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh là trung tá Nguyễn Văn Tuấn và thiếu tá Đường Hoàng Long đang làm nhiệm vụ tuần tra đã kịp thời phát hiện sự việc.

Nhận thấy tính chất khẩn cấp, hai chiến sĩ CSGT lập tức dùng xe chuyên dụng mở đường, phát tín hiệu yêu cầu các phương tiện nhường lối để chiếc xe con kia chở bệnh nhân di chuyển nhanh nhất có thể đến bệnh viện.

Nhờ sự giúp đỡ này, bà T. đã được đến cấp cứu sớm nhất có thể để hi vọng kịp thời cứu chữa.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bệnh nhân T. nhập viện vào trưa 12/8 trong tình trạng choáng váng, được chẩn đoán theo dõi chấn thương sọ não. 

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị sưng nề phần mềm vùng đỉnh đầu. Bệnh nhân đang được dùng thuốc và tiếp tục điều trị.

Tiếp vụ xe trọng tải &quot;khủng&quot; náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Hung thần chạy rầm rộ, CSGT sẽ xử lý dứt điểmTiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Hung thần chạy rầm rộ, CSGT sẽ xử lý dứt điểm

GĐXH - Lực lượng CSGT đội số 15 tiếp tục xử lý tình trạng xe tải “khủng” náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội), nhiều phương tiện bị phạt.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Hung thần chạy rầm rộ, CSGT sẽ xử lý dứt điểm

Tiếp vụ xe trọng tải 'khủng' náo loạn đường Vân Trì (Hà Nội): Hung thần chạy rầm rộ, CSGT sẽ xử lý dứt điểm

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

Tin sáng 9/8: Hà Nội công bố số điện thoại của các đội trưởng CSGT; cô gái mất liên lạc sau khi rời nhà bằng xe ôm công nghệ

Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải ở đường Vân Trì sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Lực lượng CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải ở đường Vân Trì sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Từ nay đến 31/12/2025, người dân cần chú ý kẻo bị phạt khi CSGT sẽ tập trung xử lý những lỗi này

Từ nay đến 31/12/2025, người dân cần chú ý kẻo bị phạt khi CSGT sẽ tập trung xử lý những lỗi này

Cùng chuyên mục

Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lương

Thông tin giáo viên cần lưu ý để hưởng quyền lợi: Từ 2026, hai nhóm nhà giáo có thể được tăng mức hưởng phụ cấp 150% lương

Giáo dục - 23 phút trước

GĐXH - Theo đề xuất tại Dự thảo chính sách tiền lương nhà giáo về chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo, từ năm 2026, giáo viên có thể được hưởng mức phụ cấp là 150% mức lương.

Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Miền Bắc sắp hết nắng nóng?

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có nắng nóng, trong đó có khu vực Bắc Bộ. Dự báo từ ngày 15/8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kết thúc.

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Tin sáng 13/8: Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng; những trụ sở cơ quan nào phải di dời để phục vụ cải tạo khu vực Hồ Gươm?

Thời sự - 34 phút trước

GĐXH - Nhiều trụ sở cơ quan bên Hồ Gươm thu dọn đồ đạc, trang thiết bị để di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cải tạo không gian phía Đông Hồ Gươm; Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam năm 2025

Lịch công bố điểm chuẩn các trường đại học phía Nam năm 2025

Giáo dục - 49 phút trước

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 22/8.

Dàn dựng, đăng clip nhạy cảm trên không gian mạng, nhóm thanh niên ở Ninh Bình bị xử lý

Dàn dựng, đăng clip nhạy cảm trên không gian mạng, nhóm thanh niên ở Ninh Bình bị xử lý

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Tối ngày 12/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an phường Phủ Lý đã xác minh, làm rõ vụ việc 3 đối tượng dàn dựng, đăng clip sai sự thật trên không gian mạng.

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Công an Quảng Ngãi thông tin vụ anh cầm ghế đánh em gái tới tấp

Pháp luật - 9 giờ trước

Công an phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi thông tin kết quả xác minh ban đầu vụ người đàn ông cầm ghế đánh tới tấp em gái khiến dư luận phẫn nộ.

Sạt lở ở quán cà phê Đà Lạt, hai người bị vùi lấp tử vong

Sạt lở ở quán cà phê Đà Lạt, hai người bị vùi lấp tử vong

Thời sự - 11 giờ trước

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập. Bờ taluy quán cà phê sạt lở khiến 2 người bị vùi lấp, tử vong.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch

Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự báo tử vi tuần mới 12 con giáp tuần mới, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch.

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Bắc Ninh: Điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 12/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Ninh Xá đang điều tra làm rõ nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chém biển số xe, livestream tiktok.

Xem nhiều

Bí ẩn ngày sinh Âm lịch của những người dám mạo hiểm: Càng liều lĩnh, càng dễ phát tài

Bí ẩn ngày sinh Âm lịch của những người dám mạo hiểm: Càng liều lĩnh, càng dễ phát tài

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, một số ngày sinh Âm lịch đặc biệt mang trong mình "gen" liều lĩnh, dám đương đầu với thử thách và biến rủi ro thành cơ hội vàng.

Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch

Các con giáp Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi đón những điều bất ngờ từ nay đến 17/8 dương lịch

Đời sống
Tin sáng 12/8: Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng cao dịp 2/9; Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Tin sáng 12/8: Giá vé máy bay ra Hà Nội tăng cao dịp 2/9; Miền Bắc nắng nóng đến bao giờ?

Thời sự
Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Lịch tựu trường và khai giảng năm học 2025 - 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành trên cả nước

Giáo dục
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe ở Ninh Bình

Cơ quan chức năng vào cuộc vụ đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe ở Ninh Bình

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top