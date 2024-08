11 'cặp đôi' thực phẩm giúp giảm cân tốt hơn

Khi tìm kiếm các loại thực phẩm kết hợp để thúc đẩy quá trình giảm cân , đốt cháy mỡ bụng, tốt nhất là ăn các loại thực phẩm phù hợp với nhau.

Đa dạng các chất dinh dưỡng bổ sung có khả năng đốt cháy quá trình trao đổi chất. Do đó, để tăng hiệu quả giảm cân, hãy tham khảo chế độ ăn các loại thực phẩm phù hợp.

Dưới đây là 11 "cặp đôi" thực phẩm bổ dưỡng kết hợp giúp tăng cường sức khỏe và giảm cân.

1. Bơ và rau lá xanh giúp giảm cân tối ưu

Salad rau bina hoặc cải xoăn có ít calo và nhiều chất dinh dưỡng nhưng nó có thể khiến muốn ăn nhiều hơn. Để no bụng hơn mà không phải ăn quá nhiều, hãy phủ vài miếng quả bơ - loại quả có chứa một loại chất béo tốt (không bão hòa đơn) - giúp ngăn chặn cơn đói và giúp cơ thể hấp thụ nhiều chất chống oxy hóa ngăn ngừa bệnh tật.

Salad rau xanh phủ bơ là "cặp đôi" giúp giảm cân tốt.

2. Ức gà và ớt kết hợp giúp tăng cường đốt cháy calo



Ức gà là thực phẩm tốt cho việc giảm cân. Một miếng ức gà cung cấp 27g protein với ít hơn 150 calo. Protein mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và giúp no lâu hơn. Tăng thêm gia vị cho món ăn này bằng nước sốt làm từ ớt. Nó có thể tăng cường đốt cháy calo và khiến bớt đói hơn.

3. Bột yến mạch và quả óc chó

Bổ sung thêm chất xơ vào chế độ ăn uống tốt cho việc giảm cân. Đó là vì cơ thể không thể phân hủy chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và chiếm nhiều không gian trong dạ dày. Với 4g chất xơ mỗi cốc, bột yến mạch là một nguồn tốt. Quả óc chó có thể bổ sung thêm chất xơ và lượng protein.

4. Trứng và đậu đen

Theo nghiên cứu trên Tạp chí của Đại học Dinh dưỡng Hoa Kỳ, những người ăn trứng vào bữa sáng sẽ ăn ít hơn trong thời gian còn lại trong ngày so với những người chỉ ăn bánh mì. Đậu đen khiến bữa sáng trở nên no hơn nhờ lượng chất xơ gấp đôi, kết hợp ăn trứng với đậu đen giúp giảm cân hiệu quả.

5. Bít tết và bông cải xanh

Thịt bò rất giàu protein và sắt, những chất mà cơ thể sử dụng để tạo ra các tế bào hồng cầu. Chúng đưa oxy đến các cơ quan của cơ thể, do đó, việc thiếu oxy có thể làm tiêu hao năng lượng. Bông cải xanh giàu vitamin C giúp cơ thể hấp thụ chất sắt. Một nửa cốc rau này có 65% tổng lượng vitamin C cần trong một ngày.

6. Trà xanh và chanh

Trà xanh có thể giúp đốt cháy calo và chất béo và thêm chút chanh tốt cho giảm cân.

Trà xanh là đồ uống ít calo chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là catechin giúp đốt cháy nhiều calo và chất béo hơn. Một nghiên cứu cho thấy uống 4 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm cân và huyết áp. Để khỏe mạnh hơn, hãy thêm một chút chanh giúp cơ thể hấp thụ các chất này.

7. Cá hồi và khoai lang

Cá thường được gọi là "thức ăn bổ não" nhưng nó cũng rất tốt cho vòng eo. Chất béo omega-3 giúp giảm mỡ trong cơ thể và cá hồi là nguồn cung cấp hàng đầu. Ngoài ra, một miếng cá hồi 90g chứa 17g protein. Ăn kèm với khoai lang nướng để có một bữa ăn nhẹ nhàng nhưng no bụng. Một củ khoai lang khoảng 80g 5 có 4g chất xơ và chỉ có 112 calo.

8. Sữa chua không đường và quả mâm xôi

Sữa chua và quả mâm xôi.

Sữa chua không đường có thể giúp tăng cường đốt cháy chất béo. Nghiên cứu cho thấy rằng những người bổ sung nhiều canxi và vitamin D như một phần của kế hoạch giảm cân sẽ giảm mỡ nhiều hơn những người không dùng. Vì vậy, hãy tìm loại sữa chua tăng cường vitamin D, cung cấp khoảng 35% lượng canxi cần trong một ngày. Cho vào nửa cốc quả mâm xôi để có vị ngọt và 4g chất xơ.

9. Nấm và thịt bò xay

Nấm chứa nhiều chất vô cơ, vitamin, protein và các thành phần khác, là thực phẩm giúp giảm cân. Nấm là thực phẩm có hàm lượng calo thấp nên không cần lo lắng khi ăn quá nhiều. Nấm còn có tác dụng giải độc, giúp bài tiết các chất độc hại ra khỏi cơ thể, giúp cơ thể nhẹ nhàng và thon gọn.

Trong mỗi 100g thịt bò, có tới 20g protein, nhiều acid amin thiết yếu, hàm lượng chất béo và cholesterol lại tương đối thấp nên thích hợp cho cả người muốn giảm cân lấy lại vóc dáng.

Do đó, nấm và thịt bò kết hợp trở thành một món ăn có lợi, giúp hạn chế cảm giác thèm ăn và là lựa chọn tốt cho kế hoạch giảm cân.

10. Sô cô la đen và hạnh nhân

Sô cô la đen là một món tráng miệng an toàn cho việc giảm cân khi kết hợp với hạnh nhân giàu protein, giúp lượng đường trong máu ổn định và điều đó có thể khiến no lâu hơn.

11. Dầu ô liu và súp lơ

Chỉ với 27 calo một cốc, súp lơ là một loại thực phẩm thân thiện với chế độ ăn kiêng. Súp lơ có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Một nghiên cứu cho thấy các loại rau có chỉ số GI thấp giúp giảm cân tốt hơn so với các loại rau có nhiều tinh bột hơn, chẳng hạn như đậu Hà Lan và ngô. Súp lơ xắt nhỏ, cho chút dầu ô liu và nướng lên mang lại hương vị hấp dẫn, ngoài ra chất béo trong dầu ô liu giúp hạn chế sự thèm ăn bằng cách khiến cảm thấy no.