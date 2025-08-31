Mới nhất
17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng

Chủ nhật, 13:21 31/08/2025 | Ăn
GĐXH - Những mâm cơm của chị Lan Anh (Hà Nội) luôn làm mọi người thấy nể phục. Bởi đằng sau mỗi bữa ăn không chỉ là thời gian, công sức mà là cả rất nhiều tâm huyết dành cho người thân.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 1.

"Dịp Quốc Khánh năm nay, các anh chị sẽ đi du lịch ở đâu ạ? Nhà em con nhỏ 4 tuổi và 1 tuổi nên em không dám đi ngày lễ sợ đi đâu cũng đông, chạy theo hai ông con bở hơi tai. Vì vậy nghỉ lễ em toàn vào bếp thôi". Là một công chức, dù bận nhưng mỗi khi có thời gian chị Lan Anh (Hà Nội) lại vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho gia đình.

Dưới đây là những mâm cơm được chị Lan Anh chia sẻ như một gợi ý cho dịp sum họp gia đình ngày 2/9 này.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 2.

Mâm 1: Nem bề bề thịt cua, cánh gà chiên mắm, tôm bỏ lò, xôi cốm.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 3.

Mâm 2: Chè sen cốm, bún đậu, thịt luộc, tràng luộc, chả cốm và mắm tôm.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 4.

Mâm 3: Bít tết, sashimi cá hồi cá ngừ, khoai tây chiên và tôm bỏ lò.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 5.

Mâm 4: Miến xào cua, cua hấp, hàu nướng pho mai, hàu nướng mỡ hành, mực chiên, salat rong biển.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 6.

Mâm 5: chả cá lăng, phở cuốn, tokbokki, ngô chiên, canh măng với đầu cá.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 7.

Mâm 6: cơm gà, xôi xéo, thịt giả cày.


17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 8.

Mâm 7: Lẩu nướng (sườn, cá trứng, tôm, thịt bò, thịt lợn, mực), salat cá ngừ, các loại rau củ .

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 9.

Mâm 8: Nem công, chả phượng, gà luộc, giò, nem rán, tôm hấp, cá thu sốt cà chua, canh thập cẩm, xôi đậu xanh.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 10.

Mâm 9: Cá mú hấp xì dầu, bánh tôm Hồ Tây tự làm, cháo cá mú (nên có đĩa gồm nấm xào, hành khô, các loại rau, cá mú đã lọc và rim kỹ riêng cho vào cháo); chân giò hầm kiểu Đức, mực xào thập cẩm, salad.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 11.

Mâm 10: Bún ốc tóp mỡ hành xanh cũng chưng thơm mùi dấm bỗng.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 12.

Mâm 11: Cá hồi sốt cam, pizza tự làm, bánh chuối, salat, caramen tự làm.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 13.

Mâm 12: Chả cá, chả cốm chiên, chân gà rút xương, canh măng với xương cá lăng và tráng miệng sữa chua cốm (cốm lót dưới cốc).

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 14.

Mâm 13: Bánh mousse chanh dây tự làm, khoai tây nghiền, chân giò hầm kiểu Đức, tôm bỏ lò, salad.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 15.

Mâm 14: Canh măng khô với sườn, khoai tây nghiền, salat phomai Burrata, chân giò hầm kiểu Đức, khoai tây chiên.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 16.

Mâm 15: Salat cá ngừ, ốc hương chiên bơ tỏi, tôm hấp, hàu nướng mỡ hành, cua hấp, cháo ngao.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 17.

Mâm 16: Lẩu nướng, lòng cá ba sa xào dưa, lườn ngỗng áp chảo.

17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng- Ảnh 18.

Mâm 17: Mỳ vằn thắn gồm: gan luộc, thịt xá xíu, tôm luộc, trứng luộc, sủi cảo, há cảo. Nước dùng có đầu tôm, mực nướng, củ cải, cà rốt cho ngọt.

Cây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, nấu thành canh cực ngon và bổCây này thường bị nhầm là rau ngót, canxi gấp 4 lần sữa, hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, nấu thành canh cực ngon và bổ

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, nếu sử dụng hợp lý, loại rau này có thể hỗ trợ phòng bệnh dạ dày, bảo vệ xương khớp, giảm co giật và giúp hạ nguy cơ mắc ung thư.

Phương Nghi (t/h)
Top