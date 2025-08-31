17 mâm cơm đãi gia đình dịp nghỉ Lễ của mẹ đảm ở Hà Nội khiến mọi người choáng váng

"Dịp Quốc Khánh năm nay, các anh chị sẽ đi du lịch ở đâu ạ? Nhà em con nhỏ 4 tuổi và 1 tuổi nên em không dám đi ngày lễ sợ đi đâu cũng đông, chạy theo hai ông con bở hơi tai. Vì vậy nghỉ lễ em toàn vào bếp thôi". Là một công chức, dù bận nhưng mỗi khi có thời gian chị Lan Anh (Hà Nội) lại vào bếp nấu những bữa ăn ngon cho gia đình.