2 thói quen ăn tối tưởng vô hại nhưng âm thầm gây áp lực cho tim, nhiều người phạm phải

Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, cựu bác sĩ trưởng của các Đội tuyển Quốc gia và U23 Việt Nam, chia sẻ trên Ngôi sao, cho rằng bữa tối nên được xây dựng theo hướng vừa đủ, dễ tiêu hóa và hạn chế những thực phẩm quá nhiều muối, chất béo bão hòa.

Bữa tối quá mặn

Một trong những thói quen dễ bị bỏ qua nhất là ăn tối quá mặn. Thịt nguội, xúc xích, đồ hộp, dưa muối, đồ ăn chế biến sẵn hay những món được nêm đậm vị đều có thể khiến lượng natri trong khẩu phần tăng nhanh. Chưa kể nhiều gia đình còn có thêm nước mắm, nước tương hoặc các loại nước chấm trên bàn ăn.

VTC News dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA): Tiêu thụ quá nhiều natri có thể làm tăng huyết áp. Huyết áp cao kéo dài lại là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch và đột quỵ. Trang thông tin của Viện Tim Mạch Việt Nam đưa tin.

Điều đáng nói là cơ thể có thể thích nghi với vị mặn. Khi đã quen ăn đậm đà, những món được nêm nhạt ban đầu dễ bị đánh giá là "nhạt nhẽo", khiến người ăn tiếp tục cho thêm muối hoặc nước chấm.

Vì vậy, vấn đề không nằm ở một bữa ăn mặn mà ở thói quen ăn mặn kéo dài. Bởi vậy, bữa tối có thể bắt đầu bằng một thay đổi rất đơn giản: giảm dần lượng gia vị thay vì cố gắng bỏ hoàn toàn trong một ngày. Các món luộc, hấp, canh rau, cá hoặc thịt tươi ít chế biến cũng giúp người nội trợ dễ kiểm soát lượng natri hơn so với thực phẩm đóng gói.

Tối nào cũng thịt đỏ, đồ chiên rán

Một đĩa thịt nướng, vài miếng thịt ba chỉ chiên giòn hay món ăn ngập dầu có thể khiến bữa tối hấp dẫn hơn, nhưng nếu thường xuyên xuất hiện trên bàn ăn, đây lại không phải lựa chọn tốt cho sức khỏe tim mạch.

Các món nhiều mỡ thường cung cấp lượng chất béo bão hòa cao. Theo AHA, việc thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa có lợi hơn cho việc kiểm soát cholesterol LDL - thường được gọi là cholesterol "xấu". LDL tăng cao trong thời gian dài có thể góp phần hình thành mảng xơ vữa trong thành động mạch, từ đó làm tăng nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa phải loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ khỏi thực đơn. Thay vì tối nào cũng ăn thịt đỏ hoặc món chiên, gia đình có thể luân phiên cá, thịt gia cầm bỏ da, trứng, đậu phụ và các loại đậu. Khi chế biến, hấp, luộc, kho hoặc áp chảo với lượng dầu vừa phải thường là lựa chọn nhẹ nhàng hơn so với chiên ngập dầu.

Đặc biệt, một bữa tối có nhiều rau xanh, một phần đạm vừa đủ và lượng tinh bột phù hợp sẽ giúp khẩu phần cân đối hơn thay vì tập trung gần như toàn bộ vào thịt và các món nhiều dầu mỡ.

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