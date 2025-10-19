Mới nhất
20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên

Chủ nhật, 15:47 19/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Ăn chay mà vẫn muốn chạy bền, dẻo dai như dân marathon? Đây là 20 loại thực phẩm giàu protein giúp bạn nạp đạm tự nhiên, phục hồi cơ nhanh mà không cần thịt cá.

Top 20 loại thực phẩm giàu protein nhất cho runner ăn chay

Bạn đang theo đuổi chế độ ăn chay, nhưng lại lo lắng không đủ sức bền và không đủ protein để xây dựng cơ bắp? Theo bác sĩ Phan Thị Hồng Diệu - Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: Trong vòng 2 giờ sau khi chạy, người tập nên ăn một bữa cung cấp nhiều protein và carbohydrate. Một số thực phẩm giàu protein bao gồm: Thịt bò, gà, cá, trứng, sữa, các loại đậu đỗ. Ngoài ra, cần tránh các món ăn nhiều chất béo, chiên, rán, nhiều dầu mỡ, giàu năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng.

Nhiều người vẫn nghĩ rằng, việc loại bỏ thịt khỏi chế độ ăn đồng nghĩa với mất đi nguồn protein dồi dào, làm giảm khả năng phục hồi sau những buổi tập luyện cường độ cao hay những chặng đường chạy dài. Nhưng quan điểm đó đã quá lỗi thời và cần được thay đổi. Thực tế, thế giới thực vật chính là một kho báu protein khổng lồ – nguồn năng lượng bền vững giúp các runner ăn chay vẫn đạt phong độ đỉnh cao. Hãy cùng khám phá top 20 thực phẩm giàu protein nhất từ thực vật, giúp bạn chạy khỏe hơn, nhanh hơn và phục hồi mạnh mẽ hơn sau mỗi buổi tập.

20 loại thực phẩm giàu protein giúp dân chạy bộ ăn chay vẫn 'đủ đạm, đủ lực', khỏe như vận động viên - Ảnh 1.Omega-3 không tự phát huy nếu thiếu nhóm thực phẩm này trong thực đơn

GĐXH - Uống Omega-3 mà không kết hợp đúng thực phẩm, khác nào “đổ tiền ra biển”! Vậy ăn thế nào để Omega-3 phát huy tối đa tác dụng?


Bảo An
