Nhiều người chạy bộ nhưng quên điều này sau mỗi buổi tập, bạn có như vậy không?

Thứ năm, 08:02 16/10/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Chạy xong không biết ăn gì? Bài viết gợi ý cách ăn nhẹ giúp phục hồi cơ bắp, nạp năng lượng và duy trì sức bền hiệu quả.

Vì sao bạn cần ăn nhẹ sau khi chạy bộ?

Nhiều người chạy bộ đều tập trung vào quãng đường, tốc độ hay thời gian, nhưng lại bỏ qua một bước quan trọng sau khi kết thúc buổi tập. Thực ra, cách bạn "hồi sức" sau chạy quyết định phần lớn hiệu quả phục hồi cơ bắp và năng lượng của cơ thể. Vậy bạn đã thực sự biết mình nên làm gì ngay sau khi chạy xong chưa?

Kelly Jones, MS, RD, CSSD - một chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận tại Newton, Pennsylvania (Hoa Kỳ) cho biết rằng mặc dù không nhất thiết phải bỏ qua bài tập giãn cơ để tìm một bữa ăn nhẹ nhưng theo khoa học, bạn nên ăn nhẹ trong vòng 30 - 60 phút sau khi chạy bộ xong. 

Việc chờ sau 2 giờ mới ăn tinh bột sau khi tập luyện có thể làm giảm lượng glycogen bổ sung tới 50%, khiến bạn có thể bị thiếu hụt năng lượng cho lần chạy tiếp theo.

Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu những món ăn nhẹ hiệu quả giúp phục hồi năng lượng và cơ bắp sau khi chạy bộ, để mỗi buổi tập của bạn luôn đạt hiệu quả tối ưu.

Có thể bạn chưa biết, sau khi chạy bộ, món ăn nhẹ nào ‘cứu’ cơ bắp? - Ảnh 1.7 thực phẩm ít calo, giàu protein giúp giảm cân 'thần tốc' mà vẫn đủ năng lượng sống khỏe mỗi ngày

GĐXH - Giảm cân không nhất thiết phải nhịn ăn! Đây là 7 thực phẩm vừa ít calo, vừa giàu protein giúp bạn đốt mỡ, giữ dáng mà vẫn tràn đầy năng lượng.


Bảo An
