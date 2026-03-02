2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?

Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025 GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đến từ Thanh Hóa, bất ngờ rời Miss World Vietnam 2025 vì lý do cá nhân. Điều này khiến fan sắc đẹp tiếc nuối vì cô là thí sinh tiềm năng tại cuộc thi năm nay.

Ngày 1/3, các thí sinh Miss World Vietnam 2025 tập trung tại TP HCM, chính thức bước vào giai đoạn mới của cuộc thi. Trước đó, trong giai đoạn 1 diễn ra vào tháng 12/2025, Top 50 thí sinh đã chính thức ra mắt công chúng và truyền thông. Các cô gái tham gia những buổi đào tạo, tập luyện cùng Ban chuyên môn và có cơ hội trình diễn tại sự kiện thời trang tổ chức ở Vũng Tàu.

Tuy nhiên, trước thời điểm bước vào chặng hai, 2 ứng viên tiềm năng của cuộc thi năm nay là Lê Hà Trang và Huỳnh Bích Thoại bày tỏ nguyện vọng dừng thi với lý do riêng. Ban tổ chức cho biết tôn trọng quyết định của hai thí sinh và gửi lời chúc tốt đẹp đến họ trên chặng đường sắp tới. Như vậy, hành trình Miss World Vietnam 2025 tiếp tục với 48 thí sinh còn lại.

Sau khi 2 thí sinh rút lui, Miss World Vietnam 2025 là đường đua nhan sắc của 48 người đẹp.

Mới đây, BTC vừa công bố lịch trình cập nhật với một số điều chỉnh về thời gian tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng chuyên môn và tạo điều kiện để thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất.

Theo đó, sau buổi họp báo công bố vương miện Miss World Vietnam 2025 vào ngày 10/3 sắp tới, 48 thí sinh sẽ chính thức bước vào chuỗi vòng thi quan trọng gồm: Người đẹp Bản lĩnh (Head To Head Challenge), Người đẹp Tài năng, Người đẹp Thể thao, Người đẹp Nhân ái và Người đẹp Biển.

Theo format công bố, thí sinh chiến thắng các phần thi phụ này sẽ được đặc cách vào Top 20 chung cuộc. Riêng giải Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé thẳng vào Top 6.

BTC Miss World Vietnam 2025 công bố Top 5 được yêu thích đến thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, đáng chú ý, so với kế hoạch ban đầu, BTC cho biết đã quyết định bổ sung đêm Chung khảo vào lịch trình với mong muốn tạo thêm không gian đánh giá toàn diện, giúp thí sinh có cơ hội tỏa sáng nhiều hơn trước thềm Chung kết.

Chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 25/3 với phần thi Người đẹp Biển, kết hợp cùng đêm trình diễn "Dance Of Vietnam". Tại đây, thí sinh trình diễn trang phục của các nhà thiết kế trẻ, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt thông qua ngôn ngữ thời trang và những điệu nhảy.

Và đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 được mong chờ nhất dự kiến tổ chức vào ngày 29/3/2026 tại TP HCM. Tân hoa hậu sẽ nhận vương miện từ Huỳnh Trần Ý Nhi và tham dự Miss World lần thứ 74.



