Những cách bố trí ban công chung cư đơn giản, gọi Thần tài đến

Sắp xếp vị trí ban công hợp lý

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, ngày nay, ở các căn hộ chung cư và nhà ở hiện đại, một ban công chuẩn phong thủy rất được chú trọng. Ban công được bố trí đúng đắn sẽ giúp gia chủ nạp khí, nạp tài, giải trừ vận hạn.

Ngoài ra, ban công cũng là nơi để mọi người thư giãn, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một ban công thanh lịch, hợp phong thủy ngày càng trở nên quan trọng trong thiết kế nhà ở.

Vì ban công chủ yếu là mở nên dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài và tiếng ồn. Trước khi bố trí ban công, bạn nên chú ý đến hướng của ban công. Hướng tốt nhất để bố trí ban công là hướng Đông hoặc hướng Nam.

Trong phong thủy, hướng Đông thường là hướng mang về vượng khí. Ban công ở hướng Đông thường được Mặt Trời chiếu sáng vào sáng sớm khiến căn nhà sáng sủa, ấm áp, tinh thần của mọi người sống trong căn nhà cũng phấn chấn.

Ngoài ra, hướng Nam là hướng không bị mặt Trời chiếu trực tiếp nên ấm áp vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Ngày nay, ở các căn hộ chung cư và nhà ở hiện đại, một ban công chuẩn phong thủy rất được chú trọng. Ban công được bố trí đúng đắn sẽ giúp gia chủ nạp khí, nạp tài, giải trừ vận hạn.

Nếu ban công hướng về phía Bắc, nhược điểm lớn nhất là gió lạnh tràn vào phòng vào mùa đông, ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người. Ban công hướng về phía Tây cũng không phù hợp vì ban công bị mặt Trời chiếu thẳng vào, sức nóng còn lưu lại vào ban đêm làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra bạn cũng nên đặt một đôi tỳ hưu nhỏ hoặc chuông gió bằng đồng tại góc ban công giúp hóa giải sát khí từ bên ngoài. Âm thanh trong trẻo của chuông gió sẽ đánh thức những dòng chảy năng lượng đang trì trệ.

Đừng để ban công chìm trong bóng tối khi màn đêm buông xuống. Hãy bố trí đèn treo tường hoặc đèn led ánh sáng vàng, bởi đây là sắc màu của sự thịnh vượng và ấm cúng.

Một không gian bừa bộn là kẻ thù của vượng khí. Bạn hãy dọn dẹp những vật dụng cũ kỹ, không còn sử dụng để khí vận được lưu thông, tránh việc tích tụ uế khí làm ảnh hưởng đến sức khỏe gia đạo.

Tạo một khu vườn nhỏ

Theo VOV, thông thường, ban công sẽ là nơi được chọn lựa để trồng những loại cây, hoa hoặc thậm chí là trồng rau sạch cho gia đình. Đây là một lựa chọn rất hữu ích, bởi chúng tuy đem lại không quá nhiều giá trị vật chất, nhưng lại đem về giá trị tinh thần cao, nhất là trong thời buổi rau bẩn đang tràn lan trên thị trường như hiện nay.

Có nhiều lựa chọn để bày trí cây cảnh khác nhau, như cây treo, cây chậu nhỏ, chậu lớn... tùy theo sở thích và sự chăm sóc của chủ nhà.

Ngoài ra, bạn cũng có thể biến nơi đây trở thành một không gian xanh cho gia đình với những chậu cây nhỏ. Cách trang trí này không chỉ giúp điều hòa không khí mà còn tạo điểm nhấn đầy sức sống cho căn nhà.

Có nhiều lựa chọn để bày trí cây cảnh khác nhau, như cây treo, cây chậu nhỏ, chậu lớn... tùy theo sở thích và sự chăm sóc của chủ nhà.

Biến ban công thành nơi giải trí

Không gian ban công chung cư có thể hẹp, nhưng bạn hoàn toàn có thể biến nó thành một nơi giải trí cho cả gia đình. Cuối tuần, tụ tập bạn bè và cùng nhau uống cafe, uống bia, rượu... và tán gẫu mọi thứ về cuộc sống cũng là một điều vô cùng thú vị.

Đem màu sắc và những món đồ phụ kiện trang trí để tô điểm cho không gian đầy phong cách. Bạn có thể sử dụng một tấm thảm ngoài trời, kèm theo vài chiếc ghế lên nếu muốn và tất nhiên, bạn hãy lưu ý đến độ bền của chúng với thời tiết. Thêm điểm nhấn xanh với vài chậu cây nhỏ cũng là một ý tưởng không tồi.

Đối với gia đình có con nhỏ, hãy thúc đẩy sở thích khám phá những điều mới mẻ về thế giới bằng cách cho con được thử trồng cây, hay có những hoạt động bổ ích nhằm tăng tương tác giữa cha mẹ với trẻ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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