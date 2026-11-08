Biến ban công thành không gian xanh mát, tỏa hương thơm và đuổi các loại côn trùng

Chanh vàng

Theo tạp chí Việt Nam Hương Sắc, chanh vàng là loài cây đa công dụng, lá có tinh dầu rõ, chỉ cần chạm nhẹ là tỏa hương, đủ để muỗi và côn trùng tránh xa. Quả chanh giàu vitamin C, dùng được trong ăn uống và pha chế hằng ngày.

Ngoài ra, cây còn có giá trị cảnh quan cao với tán lá xanh mướt và chùm quả vàng tròn đầy, phù hợp trồng ở sân vườn, ban công hoặc góc phòng khách.

Về phong thủy, màu vàng của quả chanh thuộc hành Thổ, mang ý nghĩa ổn định, bền vững và tài lộc. Dáng quả tròn căng gợi hình ảnh viên mãn, sung túc. Hương thơm từ lá và quả còn được cho là giúp thanh lọc không gian, xua tan năng lượng tiêu cực và thu hút may mắn vào nhà.

Húng quế

Nhiều nghiên cứu cho thấy tinh dầu trong lá húng quế chứa những hợp chất tự nhiên có khả năng làm côn trùng mất phương hướng và tránh xa khu vực có cây mọc.

Có nhiều loài hoa sử dụng mùi hương của mình để đuổi các loại côn trùng.

Với đặc tính sinh trưởng nhanh, chỉ sau vài tuần gieo trồng, ban công của bạn sẽ được phủ xanh bởi những lá húng quế nhỏ xinh mang hương thơm dịu nhẹ.

Phong lữ thảo

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, phong lữ thảo có cái tên khá lạ nhưng nếu bạn chịu khó săn tìm ở các tiệm bán cây cảnh, bạn đều có thể "rước" ngay loài hoa này về nhà để vừa trưng bày làm đẹp, vừa có tác dụng đuổi muỗi hiệu quả.

Hoa phong lữ thảo có cánh mỏng manh, màu sắc phong phú từ tím, đỏ, đến vàng. Tinh dầu trong hoa có rất nhiều chất như a-pinene, citronellol, geraniolgeranyl acetate, geranyl butyratelimonene, linalool, menthone và myrcene... làm cho muỗi phải tránh xa. Thông thường, người ta thường treo chậu hoa phong lữ thảo trước ban công phòng ngủ.

Hoa ngũ sắc

Hoa ngũ sắc còn có tên là hoa tỉ muội, có nhiều màu sắc khác nhau, trên mỗi cành hoa đều có hai bông hoa với nhiều hoa nhỏ li ti nằm sóng đôi nhau.

Chanh vàng là loài cây đa công dụng, lá có tinh dầu rõ, chỉ cần chạm nhẹ là tỏa hương, đủ để muỗi và côn trùng tránh xa.

Hoa ngũ sắc có chứa nhóm hợp chất tự nhiên coumarin có tác dụng đuổi muỗi rất hiệu quả nên được sử dụng làm thành phần chính trong rất nhiều loại thuốc chống muỗi.

Tuy nhiên, không nên chà xát hoa ngũ sắc trực tiếp lên da vì nó có thể gây kích ứng da. Vì vậy, cách tốt nhất là tận dụng công dụng của nó bằng những cây tươi được trồng trong đất. Hoa ngũ sắc mọc thành chùm khá lớn, phát triển tốt trong các loại chậu, bồn hoa hoặc vườn đá trong nhà.

Cúc vạn thọ

Cũng theo VTC News, cúc vạn thọ nổi bật với màu vàng, cam bắt mắt, nở hoa khá bền và dễ chăm sóc. Loài hoa này chứa hợp chất pyrethrin - thành phần tự nhiên được sử dụng trong nhiều sản phẩm phòng chống côn trùng.

Hợp chất này có tác động trực tiếp lên hệ thần kinh của côn trùng, khiến chúng bị tê liệt. Là loại cây ưa sáng, cúc vạn thọ thích hợp trồng ở vị trí nhiều ánh nắng.

Dạ yến thảo

Hoa dạ yến thảo nở liên tục với nhiều gam màu bắt mắt. Mặc dù khả năng đuổi muỗi không mạnh bằng oải hương hay phong lữ thảo, nhưng loại cây này vẫn góp phần hạn chế một số loại côn trùng khi được trồng kết hợp với các cây có tinh dầu thơm. Dạ yến thảo phù hợp với các ban công nhỏ nhờ tán hoa rủ đẹp mắt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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