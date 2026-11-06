Những đồ vật không nên đặt trong phòng khách nếu không muốn mãi nghèo

Tranh, tượng dữ dằn

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, không phải loại tranh, tượng động vật nào cũng phù hợp để trang hoàng cho không gian này. Các hình tượng sư tử, hổ báo, sói… đều chủ về các loại động vật hung dữ, bản thân đã mang sát khí lớn.

Treo hay bày các vật phẩm này trong nhà không khác gì một điềm hung khiến vượng khí, cát lành khó đến với chủ nhân, muôn phần bất lợi cho phong thủy và vận thế chủ nhân.

Đao, kiếm

Theo phong thủy, đao, kiếm có tác dụng trấn trạch. Tuy nhiên, nếu không đặt những vật này ở đúng vị trí, nó có thể gây ra tác dụng ngược lại.

Phòng khách được coi như trái tim của căn nhà. Do đó khi bạn trang trí không gian này cần tuân theo phong thủy.

Khi dùng đao, kiếm trấn trạch gia chủ không nên chọn chất liệu kim loại. Hãy chọn những vật phẩm làm bằng gỗ và tìm hiểu kỹ hướng đặt kiếm.

Đồ cổ không rõ lai lịch

Đồ cổ có thể dùng làm vật trang trí trong nhà. Tuy nhiên, những món đồ không rõ nguồn gốc, lai lịch có thể mang đến nguồn âm khí nặng, khiến tài vận của gia chủ kém may mắn.

Búp bê trang trí

Búp bê là một trong các vật phẩm đại kỵ khi bày nơi phòng khách dù không thể phủ nhận nét dễ thương từ các hình tượng búp bê này. Tuy nhiên, các vật phẩm này lại bị quan niệm rất dễ chiêu dụ nỗi phiền phức hay họa tiểu nhân không đáng có tới chủ nhân.

Không nên để cây giả ở phòng khách

Thông tin trên VTC News, phong thủy nhấn mạnh đến sinh khí. Do đó nên hạn chế tối đa việc trưng bày cây, hoa giả trong phòng khách. Vì là hàng giả, hoa giả tạo cảm giác thiếu sức sống và có thể tạo cảm giác thiếu chân thành, ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp và tài lộc.

Bạn nên trồng cây thật trong phòng khách. Chọn các loại cây lá rộng, lá to và bóng như cây thường xanh, cây kim tiền, trầu bà, quất... vì chúng sinh trưởng liên tục và tràn đầy sức sống. Cây xanh trưng bày ở phòng khách nên được trồng trong đất, không nên trồng thủy canh.

Nên hạn chế tối đa việc trưng bày cây, hoa giả trong phòng khách.

Tranh ảnh với nội dung nhạy cảm hay bạo lực

Có không ít gia chủ vì sở thích của cá nhân mình mà lựa chọn treo trong không gian phòng khách nhà mình những bức tranh hay các tấm ảnh có nội dung khá thiếu tệ nhị hay có hơi hướng bạo lực.

Tranh ảnh quá phản cảm, lộ liễu sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý, xa hơn là có thể tác động tiêu cực đến vận may của gia chủ.

Quá nhiều vật phẩm bằng đá

Không ít chủ nhân nhặt các hòn đá bên ngoài và trưng tại phòng khách như một vật trang trí. Tuy nhiên, điều này được xem là không nên.

Theo quan niệm phong thủy, đá chủ về Dương, bày quá nhiều tại không gian phòng khách là một điểm bất cập, có thể dễ khiến tài vận của chủ nhân vướng những ngáng trở phát sinh, vượng khí khó khai thông.

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