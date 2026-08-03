3 chính sách mới về kinh doanh có hiệu lực từ tháng 8/2026, người dân cần lưu ý.

1. Quy định chi tiết về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh

Từ ngày 21/8/2026, Nghị định số 274/2026/NĐ-CP ngày 7/7/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh được Chính phủ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.

Thông qua nghị định này, các quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các trường hợp phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và các biện pháp triển khai thực hiện nhằm nâng cao tính minh bạch, cạnh tranh, hiệu quả trong hoạt động đấu thầu được quy định chặt chẽ. Cùng với đó, các dự án đầu tư có sử dụng đất thuộc diện phải đấu thầu, dự án đầu tư không sử dụng đất theo quy định của pháp luật chuyên ngành và các điều kiện về quỹ đất thực hiện dự án được quy định cụ thể. Đồng thời, Nghị định cũng xác định rõ các trường hợp không phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư.

Nghị định này còn bổ sung các quy định về bảo đảm cạnh tranh trong lựa chọn nhà đầu tư; chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; quy định về chi phí lựa chọn nhà đầu tư, quy trình công bố dự án, mời quan tâm, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và ký kết hợp đồng.

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2. Chính sách cho thuê tài chính và số hóa giao dịch tín dụng

Từ ngày 15/8/2026, Thông tư 31/2026/TT-NHNN quy định chi tiết hoạt động cho thuê tài chính của các công ty tài chính tổng hợp và công ty cho thuê tài chính được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực.

Thông qua đó, các "quyền tài sản" như phần mềm, dữ liệu, quyền khai thác và tài sản trí tuệ đã chính thức được đưa vào danh mục tài sản cho thuê tài chính. Thông qua Thông tư này, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn để đổi mới công nghệ, máy móc nhờ các quy trình thẩm định đơn giản với các văn bản định nghĩa cơ chế cho thuê tài chính bằng phương tiện điện tử, quy định gói cho thuê giá trị nhỏ dưới 400 triệu đồng. Chính sách này hứa hẹn thúc đẩy thị trường cho thuê tài chính phát triển, hỗ trợ tối ưu hóa dòng vốn lưu động và tài sản cố định cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số.

3. Quy định mới về kinh doanh hàng miễn thuế

Nghị định số 273/2026/NĐ-CP ngày 7/7/2026 về kinh doanh hàng miễn thuế, được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2026. Nghị định đã quy định chặt chẽ về quản lý hải quan, thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; áp dụng đối với người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Bên cạnh đó, các nguyên tắc quản lý hàng miễn thuế; điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế; địa điểm đặt cửa hàng, kho chứa hàng miễn thuế; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; quy định về nhập, xuất, lưu giữ, vận chuyển, tiêu hủy hàng hóa và chế độ quản lý, giám sát hải quan đối với hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế cũng được quy định rõ ràng.

Đồng thời trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan hải quan và các cơ quan liên quan trong việc quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đồng thời tăng cường kiểm soát, phòng, chống gian lận thương mại và thất thu ngân sách nhà nước cũng được làm rõ.

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