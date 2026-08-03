Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/8/2026

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Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 3/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/8/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/8/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 2/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/8/2026 - Ảnh 2.Trúng hơn 18 tỷ đồng Vietlott, người chơi 'tiết lộ' cách chọn dãy số mang may mắn về tay

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trị giá hơn 18 tỷ đồng cho người chơi may mắn đến từ TP. Huế

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 3/8/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 3/8/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 3/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/8/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 3/8/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 3/8/2026 có kết quả như sau:

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 3/8/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/8/2026 - Ảnh 3.Có tới 2 người cùng trúng Vietlott ngày cuối tuần

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/8/2026 - Ảnh 4.Giải Jackpot 1, 2 của Vietlott đều tìm về chủ trong một ngày, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 107 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 và 2 của xổ số Power 6/55.

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