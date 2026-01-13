3 dòng sữa Nhật được mẹ Việt ưa chuộng, dù giá thành cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Hiện nay, nhiều mẹ Việt tin dùng sữa công thức có xuất sứ từ Nhật Bản .



1. Sữa Morinaga (Nhật Bản)

Morinaga là thương hiệu sữa và dinh dưỡng lâu đời đến từ Nhật Bản, thuộc tập đoàn Morinaga Milk Industry Co., Ltd. với lịch sử hơn 100 năm trong ngành dinh dưỡng. Các sản phẩm sữa bột Morinaga được nghiên cứu và sản xuất theo tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản, nhằm mô phỏng thành phần sữa mẹ, đặc biệt chú trọng hệ tiêu hóa của trẻ em châu Á.

Trên thị trường Việt Nam, Morinaga được phân phối rộng rãi qua các chuỗi cửa hàng mẹ và bé uy tín như Con Cưng, Bibo Mart, Kids Plaza, Chiaki.vn và các sàn thương mại điện tử lớn.

Ưu điểm nổi bật

Hầu hết sản phẩm Morinaga chứa Lactoferrin, một protein quan trọng có trong sữa non giúp hỗ trợ miễn dịch tốt hơn.

Bổ sung 2 loại Oligosaccharide (Lactulose & Raffinose) giúp tăng lợi khuẩn Bifidobacteria, hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón, yếu tố quan trọng với hệ tiêu hóa non nớt của trẻ.

Dòng sữa công thức được bổ sung DHA/ARA, giúp phát triển tế bào não bộ và võng mạc, hỗ trợ trí não và thị lực.

Công thức tích hợp nucleotide, vitamin & khoáng chất thiết yếu giúp tăng sức đề kháng cho bé.

Hương vị thanh nhẹ, "sữa mát", giúp bé dễ thích ứng và hạn chế bỏ bú hoặc dị ứng vị ngọt quá đậm.

Những nhược điểm cần lưu ý

Morinaga thiên về phát triển cân đối và toàn diện hơn là tăng cân vượt trội trong thời gian ngắn, nên với những bé cần tăng cân nhanh thì hiệu quả có thể không rõ rệt như một số dòng sữa Âu–Mỹ.

Giá sữa Morinaga ở nhóm tầm trung đến cao so với một số dòng phổ thông khác, do đó phụ huynh nên cân nhắc ngân sách khi sử dụng lâu dài.

Bé nào phù hợp với sữa Morinaga?

Sữa Morinaga thích hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 0–3 tuổi theo từng dòng sản phẩm. Đặc biệt là những bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ táo bón. Bé cần phát triển trí não, thị giác và miễn dịch. Phụ huynh ưu tiên sữa "mát", vị nhạt, dễ hấp thu.

Bên cạnh đó, sữa Morinaga cũng không phù hợp với những bé cần tăng cân nhanh chóng, phụ huynh ưu tiên sữa giàu năng lượng cao.

Giá bán tham khảo (Tháng 01/2026)

Hiện nay giá bán có thể khác nhau giữa các sàn thương mại điện tử và cửa hàng mẹ và bé (Con Cưng, Bibo Mart, Kids Plaza, Shopee, Lazada, Tiki v.v.). Giá tham khảo trên một số kênh bán hàng cụ thể như sau:

Morinaga số 0 (800g) có giá khoảng 490.000–520.000 VNĐ (tùy nơi bán).

Morinaga Hagukumi số 1 (320g) có giá khoảng 50.000–100.000 VNĐ (loại nhỏ).

Morinaga Chilmil số 2 (850g) có giá khoảng 225.000–500.000 VNĐ tùy sàn/bộ bán hàng.

Morinaga số 9 (800g) có giá khoảng 400.000–415.000 VNĐ.

Các phiên bản dạng thanh/khối lượng nhỏ có giá khoảng 90.000–250.000 VNĐ.

2. Sữa Snow brand

Sữa Snow brand/ Megmilk Snow Brand là thương hiệu sữa lâu đời đến từ Nhật Bản (thành lập từ 1925), nổi tiếng với công nghệ sản xuất sữa nghiêm ngặt và kinh nghiệm nghiên cứu từ sữa mẹ.

Sản phẩm của hãng nổi bật với công thức giàu dưỡng chất cho sự phát triển cân đối, hỗ trợ tiêu hóa và miễn dịch cho bé.

Ưu điểm nổi bật

Snow Brand bổ sung GOS (Galacto-oligosaccharides) hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, giúp bé tiêu hóa tốt hơn, hạn chế táo bón.

Acid Sialic – thành phần giúp bảo vệ niêm mạc đường ruột, hỗ trợ miễn dịch tự nhiên cho bé.

Một số dòng có DHA và các dưỡng chất như nucleotides, choline… hỗ trợ não bộ và thị giác.

Có vitamin D, canxi cùng khoáng chất thiết yếu giúp hỗ trợ phát triển thể chất toàn diện.

Công thức không thêm đường sucrose và hương liệu, vị sữa nhẹ, dễ hòa tan, phù hợp với trẻ mới làm quen sữa công thức.

Nhược điểm

Snow Brand không phải dòng "tăng cân nhanh", nếu bé cần tăng cân rõ rệt trong thời gian ngắn, hiệu quả có thể chậm hơn dòng giàu năng lượng.

Giá cao hơn một số sữa phổ thông khác, chi phí lâu dài cần cân nhắc.

Bé nào phù hợp với Snow Brand?

Theo nhiều đánh giá, sữa Snow Brand phù hợp với bé 0–36 tháng theo từng dòng sản phẩm tương ứng. Bé có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dễ táo bón hoặc rối loạn tiêu hóa. Gia đình ưu tiên sữa vị nhạt, dễ uống, gần với sữa mẹ. Mong muốn bé phát triển cân đối, trí não và thể chất ổn định.

Cha mẹ nên cân nhắc khi sử dụng với bé có nhu cầu năng lượng cao hơn bình thường.

Giá bán tham khảo (Tháng 1/2026)

Giá có thể thay đổi tùy theo sàn, chương trình khuyến mãi. Thông tin nhập từ nhiều sàn tại thời điểm tháng 1/2026, cụ thể

Megmilk Snow Brand Pure 1 (820g) – Dành cho bé từ 0–12 tháng, lon lớn phù hợp dùng thường xuyên có giá khoảng từ 510.000 –550.000 VNĐ/lon.

Megmilk Snow Brand Pure 130g, lon nhỏ gọn, thuận tiện thử trước khi mua lon lớn có giá khoảng 196.000 VNĐ/lon.

Sữa Snow Brand nội địa Nhật số 1 (820g) dành cho bé từ 0–12 tháng có giá khoảng 550.000 VNĐ/lon.

Sữa Snow Baby Nhật số 0 thanh (10 thanh) – Dạng thanh nhỏ gọn có giá khoảng 148 k/10 thanh, tiện mang theo, dùng thử cho bé mới.

Megmilk Snow Brand Touch phù hợp cho bé từ 9‑36 tháng có giá khoảng 440.000 VNĐ/lon.

3. Sữa Kazu Gain Gold

Kazu Gain Gold là dòng sữa công thức tăng cân thuộc thương hiệu Aiwado Nhật Bản. Sản phẩm được nghiên cứu đặc biệt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tăng cân chuẩn, với công thức tổng hợp giữa dưỡng chất Nhật và công nghệ tiệt trùng hiện đại. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y tế Nhật Bản, được nhiều mẹ bỉm đánh giá cao ở Việt Nam về tính "sữa mát tăng cân" cho trẻ.

Ưu điểm nổi bật

Hệ đạm chất lượng kết hợp MCT hỗ trợ hấp thu tốt, giúp bé tăng cân đều mà không áp lực với hệ tiêu hóa.

Công thức Synbiotics + lợi khuẩn Nhật tạo cảm giác dễ tiêu, phù hợp trẻ tiêu hóa kém.

Có DHA tảo, ARA, Taurine… hỗ trợ não bộ và mắt, không chỉ tập trung vào cân nặng.

Có dạng bột lon lớn (810 g / 350 g) theo độ tuổi, và dạng pha sẵn 110 ml tiện dùng khi đi chơi/học.

Nhược điểm cần lưu ý

Giá bán tương đối cao so với một số dòng phổ thông, nhất là lon lớn và dạng pha sẵn.

Sản phẩm thiên về cân đối dinh dưỡng hơn, không phải lựa chọn duy nhất nếu chỉ cần sữa tăng cân cực nhanh qua tăng lượng calorie lớn.

Giá thành tương đối cao, bố mẹ nên cân nhắc nếu dùng cho con trong thời gian dài.

Bé nào phù hợp với Kazu Gain Gold?

Kazu Gain là dòng sữa phù hợp với: Trẻ cần tăng cân chuẩn nhưng ổn định, không gây táo bón. Bé tiêu hóa kém, sữa khó tiêu, hay đầy hơi. Con cần dinh dưỡng toàn diện (não, thị lực, miễn dịch). Phụ huynh ưu tiên sữa "mát", dễ uống, vị nhẹ tự nhiên.

Kazu Gain không phù hợp với trẻ cần tăng cân cực nhanh trong thời gian ngắn (ví dụ suy dinh dưỡng nặng, cần can thiệp chuyên sâu), cần tư vấn bác sĩ.

Giá bán trên thị trường (Tham khảo tháng 01/2026)

Khảo sát trên nhiều kênh bán hàng, hiện nay, sữa bột Kazu Gain Gold 0+ (loại 350 g) dành cho trẻ từ 0 – 12 tháng có giá khoảng 219.000 VNĐ

Sữa bột Kazu Gain Gold 1+ (loại 350 g) dành cho trẻ từ 1 – 2 tuổi có giá khoảng 258.000 VNĐ

Sữa bột Aiwado Kazu Gain Gold 1+ (loại 810 g) dành cho trẻ từ 1 – 2 tuổi có giá khoảng 608.000 VNĐ

Sữa bột pha sẵn Kazu Gain Gold 110 ml (hộp) dành cho trẻ trên 1 tuổi có giá khoảng 44.000 VNĐ/hộp lẻ, thùng lớn gồm 48 hôp có giá dao động khoảng từ 450.000 – 495.000 VNĐ.

