3 loại thực phẩm mà tế bào ung thư 'ưa thích', hãy kiểm soát chế độ ăn uống của mình!

Mỗi khi nhắc đến ung thư, ai trong chúng ta cũng có một nỗi sợ vô hình. Đặc biệt là khi chứng kiến người thân mắc bệnh mà không hề hay biết, dường như tình trạng này có mối liên hệ mật thiết với thói quen ăn uống và lối sống của họ.

Những năm gần đây, các nghiên cứu y học ngày càng làm rõ nguyên nhân hình thành khối u. Rất nhiều trường hợp, khối u không phải là thứ gì bí ẩn, mà chính là hậu quả của thói quen ăn uống và lối sống không lành mạnh của chúng ta.

Ảnh minh họa

Thực tế, một số loại thực phẩm là "nguồn dinh dưỡng" mà tế bào ung thư đặc biệt "yêu thích".

Ba loại thực phẩm tưởng chừng bình thường - đồ chiên rán, đồ muối chua và thực phẩm bị nấm mốc - có thể chính là những "sát thủ" thầm lặng trên bàn ăn của chúng ta. Nếu sử dụng lâu dài, chúng không chỉ đẩy nhanh quá trình phát triển của tế bào ung thư mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

3 loại thực phẩm mà tế bào ung thư 'ưa thích'

1. Đồ chiên rán

Đồ chiên rán là một trong những món ăn phổ biến nhất hiện nay, từ gà rán, khoai tây chiên cho đến các loại đồ ăn nhanh khác. Mặc dù trông ngon miệng, chúng lại tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe lớn.

Rất nhiều người không biết rằng nhiều đồ chiên rán chứa các chất gây ung thư, đặc biệt là acrylamide và benzopyrene, hai yếu tố nguy cơ hàng đầu.

Nhiều đồ chiên rán chứa các chất gây ung thư. Ảnh minh họa

Nhiệt độ cao trong quá trình chiên rán còn làm oxy hóa dầu mỡ, tạo ra các chất oxy hóa axit béo. Những chất này cũng là "thủ phạm" gây ra ung thư.

Đặc biệt, ở người cao tuổi có mỡ bụng, chất béo sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ hormone và chức năng miễn dịch, khiến các tế bào ung thư dễ sinh sôi hơn. Do đó, tránh xa đồ chiên rán và lựa chọn các phương pháp chế biến lành mạnh hơn như hấp, nướng, hầm... chính là bước đầu tiên để phòng chống ung thư.

2. Đồ muối chua - nguy cơ lớn gây ung thư

Đồ muối chua có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là vào các dịp lễ tết. Tuy nhiên, các chất nitrit và nitrosamine có trong thực phẩm muối chua là những yếu tố nguy cơ lớn gây ung thư.

Nitrit là một chất bảo quản thường được dùng trong quá trình muối, giúp ức chế vi khuẩn và kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, khi vào cơ thể, nitrit sẽ phản ứng với các amin trong dạ dày để tạo thành một chất gọi là nitrosamine.

Các chất nitrit và nitrosamine có trong thực phẩm muối chua là những yếu tố nguy cơ lớn gây ung thư. Ảnh minh họa

Nghiên cứu chỉ ra rằng nitrosamine là một chất gây ung thư đã được công nhận, có thể gây ra các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư thực quản và ung thư dạ dày.

Ngoài ra, đồ muối chua thường chứa lượng muối quá cao. Tiêu thụ nhiều muối trong thời gian dài có thể gây mất cân bằng natri-kali trong cơ thể, làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Cao huyết áp cũng có mối liên hệ mật thiết với ung thư. Ở người cao tuổi, chế độ ăn nhiều muối thường kết hợp với các bệnh mãn tính khác, làm tăng thêm nguy cơ mắc bệnh.

Vì những nguy cơ trên, giảm thiểu tiêu thụ đồ muối chua, đặc biệt là các loại thịt và rau củ muối, là chìa khóa để phòng ngừa ung thư. Nếu vẫn muốn ăn, bạn có thể tự làm tại nhà, giảm bớt lượng muối hoặc sử dụng các phương pháp muối ít muối để giảm hàm lượng chất độc hại.

3. Thực phẩm bị nấm mốc

Thực phẩm bị nấm mốc là một mối nguy cho sức khỏe thường bị bỏ qua. Nhiều người cho rằng chỉ cần thực phẩm trông có vẻ ổn là có thể ăn được. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm bị mốc có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe.

Thực phẩm bị nấm mốc chứa một chất gọi là độc tố nấm mốc, được tạo ra khi nấm mốc phát triển. Phổ biến nhất là aflatoxin (độc tố Aflatoxin) và ochratoxin.

Trong đó, aflatoxin được xem là "sát thủ" gây ung thư hàng đầu. Chất này được sản sinh ra với số lượng lớn khi thực phẩm bị mốc, đặc biệt là trong các loại ngũ cốc, hạt khô, trái cây sấy khô và ngô.

Thực phẩm bị nấm mốc là một mối nguy cho sức khỏe thường bị bỏ qua. Ảnh minh họa

Nghiên cứu cho thấy aflatoxin được chuyển hóa qua gan, làm tổn hại DNA của tế bào gan, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư gan. Chất này cũng ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm giảm khả năng chống lại các bệnh tật khác của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư.

Để tránh những tác động tiêu cực của độc tố nấm mốc, bạn phải tuyệt đối không ăn thực phẩm đã bị mốc. Khi mua, nên chú ý kiểm tra hạn sử dụng và tránh để thực phẩm quá lâu. Ngoài ra, hãy bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, không ẩm ướt, và thường xuyên kiểm tra để loại bỏ kịp thời những sản phẩm đã bị hỏng.

Hãy làm chủ sức khỏe của bạn

Ung thư thường là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, trong đó thói quen ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Ba loại thực phẩm quen thuộc—đồ chiên rán, đồ muối chua và thực phẩm nấm mốc—có thể là những "mối nguy" tiềm ẩn trong cuộc sống. Chúng đẩy nhanh sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Để phòng ngừa ung thư, chế độ ăn uống lành mạnh là điều tối quan trọng. Tránh đồ chiên rán, thực phẩm nhiều chất béo và đường; giảm ăn đồ muối chuag, và tuyệt đối không ăn thực phẩm đã bị mốc. Hãy duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng, tăng cường rau củ quả và chất xơ.

Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề là chìa khóa để phòng chống ung thư.

Thay đổi thói quen ăn uống có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư, giữ gìn sức khỏe. Ăn uống có kiểm soát không chỉ giúp bạn tận hưởng niềm vui ẩm thực mà còn là cách hiệu quả để phòng tránh nhiều vấn đề sức khỏe, bảo vệ bản thân và gia đình. Thói quen ăn uống tốt và lối sống lành mạnh có thể giảm đáng kể khả năng mắc bệnh, nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ.

Theo Aboluowang