3 loại thực phẩm mà tế bào ung thư 'ưa thích', hãy kiểm soát chế độ ăn uống của mình!
GĐXH - Nếu sử dụng lâu dài, chúng không chỉ đẩy nhanh quá trình phát triển của tế bào ung thư mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Mỗi khi nhắc đến ung thư, ai trong chúng ta cũng có một nỗi sợ vô hình. Đặc biệt là khi chứng kiến người thân mắc bệnh mà không hề hay biết, dường như tình trạng này có mối liên hệ mật thiết với thói quen ăn uống và lối sống của họ.
Những năm gần đây, các nghiên cứu y học ngày càng làm rõ nguyên nhân hình thành khối u. Rất nhiều trường hợp, khối u không phải là thứ gì bí ẩn, mà chính là hậu quả của thói quen ăn uống và lối sống không lành mạnh của chúng ta.
Thực tế, một số loại thực phẩm là "nguồn dinh dưỡng" mà tế bào ung thư đặc biệt "yêu thích".
Ba loại thực phẩm tưởng chừng bình thường - đồ chiên rán, đồ muối chua và thực phẩm bị nấm mốc - có thể chính là những "sát thủ" thầm lặng trên bàn ăn của chúng ta. Nếu sử dụng lâu dài, chúng không chỉ đẩy nhanh quá trình phát triển của tế bào ung thư mà còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
3 loại thực phẩm mà tế bào ung thư 'ưa thích'
1. Đồ chiên rán
Đồ chiên rán là một trong những món ăn phổ biến nhất hiện nay, từ gà rán, khoai tây chiên cho đến các loại đồ ăn nhanh khác. Mặc dù trông ngon miệng, chúng lại tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe lớn.
Rất nhiều người không biết rằng nhiều đồ chiên rán chứa các chất gây ung thư, đặc biệt là acrylamide và benzopyrene, hai yếu tố nguy cơ hàng đầu.
Nhiệt độ cao trong quá trình chiên rán còn làm oxy hóa dầu mỡ, tạo ra các chất oxy hóa axit béo. Những chất này cũng là "thủ phạm" gây ra ung thư.
Đặc biệt, ở người cao tuổi có mỡ bụng, chất béo sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến mức độ hormone và chức năng miễn dịch, khiến các tế bào ung thư dễ sinh sôi hơn. Do đó, tránh xa đồ chiên rán và lựa chọn các phương pháp chế biến lành mạnh hơn như hấp, nướng, hầm... chính là bước đầu tiên để phòng chống ung thư.
2. Đồ muối chua - nguy cơ lớn gây ung thư
Đồ muối chua có một vị trí quan trọng trong cuộc sống của nhiều người, đặc biệt là vào các dịp lễ tết. Tuy nhiên, các chất nitrit và nitrosamine có trong thực phẩm muối chua là những yếu tố nguy cơ lớn gây ung thư.
Nitrit là một chất bảo quản thường được dùng trong quá trình muối, giúp ức chế vi khuẩn và kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên, khi vào cơ thể, nitrit sẽ phản ứng với các amin trong dạ dày để tạo thành một chất gọi là nitrosamine.
Nghiên cứu chỉ ra rằng nitrosamine là một chất gây ung thư đã được công nhận, có thể gây ra các bệnh ung thư đường tiêu hóa như ung thư thực quản và ung thư dạ dày.
Ngoài ra, đồ muối chua thường chứa lượng muối quá cao. Tiêu thụ nhiều muối trong thời gian dài có thể gây mất cân bằng natri-kali trong cơ thể, làm tăng nguy cơ cao huyết áp. Cao huyết áp cũng có mối liên hệ mật thiết với ung thư. Ở người cao tuổi, chế độ ăn nhiều muối thường kết hợp với các bệnh mãn tính khác, làm tăng thêm nguy cơ mắc bệnh.
Vì những nguy cơ trên, giảm thiểu tiêu thụ đồ muối chua, đặc biệt là các loại thịt và rau củ muối, là chìa khóa để phòng ngừa ung thư. Nếu vẫn muốn ăn, bạn có thể tự làm tại nhà, giảm bớt lượng muối hoặc sử dụng các phương pháp muối ít muối để giảm hàm lượng chất độc hại.
3. Thực phẩm bị nấm mốc
Thực phẩm bị nấm mốc là một mối nguy cho sức khỏe thường bị bỏ qua. Nhiều người cho rằng chỉ cần thực phẩm trông có vẻ ổn là có thể ăn được. Tuy nhiên, một số loại thực phẩm bị mốc có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe.
Thực phẩm bị nấm mốc chứa một chất gọi là độc tố nấm mốc, được tạo ra khi nấm mốc phát triển. Phổ biến nhất là aflatoxin (độc tố Aflatoxin) và ochratoxin.
Trong đó, aflatoxin được xem là "sát thủ" gây ung thư hàng đầu. Chất này được sản sinh ra với số lượng lớn khi thực phẩm bị mốc, đặc biệt là trong các loại ngũ cốc, hạt khô, trái cây sấy khô và ngô.
Nghiên cứu cho thấy aflatoxin được chuyển hóa qua gan, làm tổn hại DNA của tế bào gan, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư gan. Chất này cũng ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, làm giảm khả năng chống lại các bệnh tật khác của cơ thể, thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư.
Để tránh những tác động tiêu cực của độc tố nấm mốc, bạn phải tuyệt đối không ăn thực phẩm đã bị mốc. Khi mua, nên chú ý kiểm tra hạn sử dụng và tránh để thực phẩm quá lâu. Ngoài ra, hãy bảo quản thực phẩm ở nơi khô ráo, không ẩm ướt, và thường xuyên kiểm tra để loại bỏ kịp thời những sản phẩm đã bị hỏng.
Hãy làm chủ sức khỏe của bạn
Ung thư thường là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, trong đó thói quen ăn uống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất. Ba loại thực phẩm quen thuộc—đồ chiên rán, đồ muối chua và thực phẩm nấm mốc—có thể là những "mối nguy" tiềm ẩn trong cuộc sống. Chúng đẩy nhanh sự phát triển của tế bào ung thư và làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
Để phòng ngừa ung thư, chế độ ăn uống lành mạnh là điều tối quan trọng. Tránh đồ chiên rán, thực phẩm nhiều chất béo và đường; giảm ăn đồ muối chuag, và tuyệt đối không ăn thực phẩm đã bị mốc. Hãy duy trì một chế độ dinh dưỡng cân bằng, tăng cường rau củ quả và chất xơ.
Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề là chìa khóa để phòng chống ung thư.
Thay đổi thói quen ăn uống có thể giúp bạn giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư, giữ gìn sức khỏe. Ăn uống có kiểm soát không chỉ giúp bạn tận hưởng niềm vui ẩm thực mà còn là cách hiệu quả để phòng tránh nhiều vấn đề sức khỏe, bảo vệ bản thân và gia đình. Thói quen ăn uống tốt và lối sống lành mạnh có thể giảm đáng kể khả năng mắc bệnh, nâng cao chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ.
Theo Aboluowang
7 kiểu mùi trên cơ thể đang ngầm cảnh báo bệnh tật, tiếc là hầu hết chúng ta đều bỏ qua!Bệnh thường gặp - 2 giờ trước
Có một sự thật là mùi cơ thể không chỉ phản ánh tình trạng vệ sinh cá nhân, thói quen ăn uống mà còn có thể cảnh báo bệnh tật. Thậm chí là các bệnh nguy hiểm tính mạng.
10 thói quen công nghệ âm thầm hủy hoại não bộ: Nghe quen thuộc nhưng cực nguy hiểmBệnh thường gặp - 3 giờ trước
GĐXH - Những thói quen tưởng chừng vô hại như lướt điện thoại trước khi ngủ, check thông báo liên tục đang âm thầm bào mòn trí nhớ, lão hóa não bộ.
Đau bụng âm ỉ, bé gái 15 tuổi ở Quảng Ninh đi khám phát hiện mắc loại ung thư sinh dục hiếm gặpBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhi mắc ung thư tế bào mầm buồng trứng - dạng ung thư sinh dục hiếm gặp ở tuổi vị thành niên.
8 thói quen là 'thủ phạm' hàng đầu đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể, nhiều người không ngờ tới!Sống khỏe - 6 giờ trước
Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao ở cùng độ tuổi nhưng có người già quá nhanh, có người lại trẻ rất lâu chưa? Thói quen hàng ngày chính là một trong những câu trả lời.
"1 đen, 1 tanh, 2 giảm" tưởng vô nghĩa nhưng lại là tín hiệu "chỉ điểm" ung thư dạ dàyBệnh thường gặp - 9 giờ trước
Ngoài đau bụng, ung thư dạ dày còn nhiều dấu hiệu khác. Chỉ tiếc là đôi khi nhiều người gặp suốt vẫn chủ quan, đến khi nhận ra thì đã muộn!
Người phụ nữ bị ung thư da từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - Người bệnh ung thư da từng phát hiện khối u bất thường vùng môi dưới nhưng không chú ý. Thấy u to lên, bắt đầu thấy đau, bệnh nhân mới đi khám.
Khi người già đột nhiên tính tình thay đổi lớn: Cần cảnh giác bệnh teo não, hãy làm ngay điều này để giảm nguy cơBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Nếu đột nhiên thấy người lớn tuổi trong nhà đột nhiên tính tình thay đổi lớn, trở nên vô lý, bạn cần cảnh giác vì có thể liên quan đến bệnh teo não.
Người đàn ông tử vong vì nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người'Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân không có yếu tố dịch tễ rõ ràng, cho thấy nguy cơ mắc Whitmore có thể xảy ra ở nhiều địa bàn trong tỉnh, đặc biệt vào mùa mưa.
Chăm sóc sức khỏe chủ động - Xu hướng tất yếuSống khỏe - 1 ngày trước
Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhịp độ nhanh và áp lực cao, việc tăng cường sức khỏe để phòng ngừa bệnh tật đang trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều gia đình Việt Nam. Thay vì chờ đến khi có vấn đề sức khỏe mới tìm cách khắc phục, người tiêu dùng thông minh ngày nay đã chủ động đầu tư vào việc duy trì và nâng cao thể trạng từ sớm.
Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trúY tế - 1 ngày trước
Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.
9 dấu hiệu thận gặp vấn đề mà 90% mọi người thường bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Thận suy yếu dễ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Đây là 9 triệu chứng cảnh báo bệnh thận, suy thận mà ai cũng cần biết để phòng ngừa.