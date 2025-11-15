Mới nhất
Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi?

Thứ bảy, 10:00 15/11/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Với những trường hợp gặp biến chứng khi bị cúm A, bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cao, khó thở, tím tái và nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến tử vong.

Gia tăng trẻ mắc cúm A nhập viện, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặngGia tăng trẻ mắc cúm A nhập viện, bác sĩ cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng

Thời tiết giao mùa là thời điểm gia tăng ca mắc cúm mùa ở trẻ nhỏ, trong đó có hai thể là cúm A và cúm B. Nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, sổ mũi, thậm chí xuất hiện biến chứng nặng.

Cúm A là gì?

Cúm A là do các chủng của virus cúm A gây ra, chẳng hạn như H1N1, H5N1, H7N9... Bệnh có thể dễ dàng lây từ người bệnh sang người khỏe qua đường hô hấp, nhất là khi người bệnh ho và hắt hơi. Ngoài ra, nếu tiếp xúc với những đồ vật có chứa virus, bạn cũng sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh. 

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cúm A có thể xảy ra ở mọi giới tính, mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, những trường hợp như trẻ dưới 5 tuổi, người già, mẹ bầu, người có bệnh nền, bị suy giảm miễn dịch,... thường dễ mắc bệnh hơn và có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn các nhóm đối tượng khác.

Khi bị cúm A, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như sốt, ngạt mũi, hắt hơi, chảy nước mũi, đau họng, đau đầu, ho, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy,... Với những trường hợp gặp biến chứng, bệnh nhân thường có biểu hiện sốt cao, khó thở, tím tái và nếu không điều trị sớm có thể dẫn đến tử vong. 

4 thực phẩm nên ăn khi bị cúm A

Đạm động vật

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi? - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Đạm động vật chứa nhiều protein tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng. Vì vậy, ăn đủ đạm sẽ giúp trẻ phòng bệnh tốt hơn, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu đạm như: Thịt bò (giàu đạm nhất trong các loại thịt), thịt lợn, thịt gà, tôm, cua, trứng… Những thực phẩm này cung cấp các acid amin thiết yếu, sắt và vitamin B12, giúp tăng cường khả năng phòng chống bệnh hô hấp, cúm mùa ở trẻ.

Thực phẩm giàu chất xơ

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi? - Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Chất xơ từ rau xanh, trái cây và các loại hạt tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch và chức năng phổi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tùy độ tuổi mà nhu cầu chất xơ khác nhau: Người lớn cần 20-22g/ngày, trẻ em chỉ cần khoảng một nửa lượng đó bằng cách chế biến đa dạng từ các nguồn thực phẩm khác nhau.

Thực phẩm giàu vitamin A

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi? - Ảnh 5.

Ảnh minh họa.

Vitamin A còn giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ nhiễm trùng, hạn chế sự xâm nhập của các loại virus gây bệnh đường hô hấp.

Vitamin A tăng cường tế bào biểu mô và tăng chất dịch nhầy của hệ hô hấp, ngăn ngừa sự tấn công của vi khuẩn, virus nên rất hiệu quả trong phòng ngừa bệnh hô hấp như cúm mùa.

Vitamin A có nhiều trong các loại rau màu xanh thẫm, quả màu đỏ, vàng như: Đu đủ, dưa hấu, quả hồng, bưởi, cam, quýt, cà rốt, bí đỏ, khoai lang, cà chua, rau dền đỏ… hoặc trong các thực phẩm như cá hồi, bơ, sữa chua, phô mai…

Thực phẩm giàu vitamin C

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi? - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng giúp duy trì sức khỏe tổng thể, cần thiết cho hoạt động của các tế bào miễn dịch, tăng cường hệ miễn dịch và đề kháng, ngăn ngừa cảm cúm.

Các loại trái cây giàu vitamin C gồm: Cam, quýt, bưởi, dưa hấu, ổi, chanh... Có thể cho trẻ ăn trực tiếp trái cây hoặc uống nước ép.

Người bệnh cúm A nên kiêng ăn gì?

Ngoài những thực phẩm nên bổ sung, bệnh nhân cần kiêng những thực phẩm dưới đây:

Cúm A nên ăn gì và không nên ăn gì để nhanh khỏi? - Ảnh 7.

Ảnh minh họa.

Kiêng thực phẩm chứa caffeine và cồn

 Nguyên nhân vì những loại đồ uống này có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể người bệnh dễ mất nước và ảnh hưởng xấu đến hệ thống miễn dịch.

Thực phẩm chế biến sẵn

Người bệnh nên kiêng ăn nhóm thực phẩm này vì chúng thường có chứa nhiều natri và chất béo bão hòa khiến cho tình trạng viêm trong cơ thể nghiêm trọng hơn.

Thức ăn dạng cứng

Khi cổ họng đang đau rát, những loại thực phẩm dạng cứng khiến người bệnh rất khó ăn uống và khiến cơn đau thêm trầm trọng. Do đó, bạn không nên cho bệnh nhân ăn dạng thực phẩm này. Thay vì đó, người bệnh chỉ nên ăn những món ăn mềm, dễ nuốt.

Bệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanhBệnh nhân cúm A và nhiễm RSV tăng nhanh

Tại Hà Nội, số trẻ mắc bệnh đường hô hấp tăng nhanh 2-3 tuần gần đây, trong đó khoảng 80% nhiễm virus cúm A

Minh Vũ (th)
Top