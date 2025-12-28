Tế bào ung thư 'sợ' gì nhất trong mâm cơm nhà bạn: 3 loại rau đang bán rẻ đầy chợ, người Việt nên ăn nhiều hơn

Tế bào ung thư 'sợ' gì nhất trong chế độ ăn của bạn

Ung thư được xem như là một trong những căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Các chuyên gia y tế cho rằng, dinh dưỡng đóng góp 1 vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và ngăn ngừa phát triển của tế bào ung thư.

Có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất dinh dưỡng và chứa nhiều thực phẩm có khả năng chống ung thư không thay thế cho điều trị ung thư, nhưng có thể giúp giảm nguy cơ và cải thiện kết quả điều trị.

Trong đó, thực phẩm được chuyên gia Mỹ đánh giá là “ông hoàng" giúp hỗ trợ phòng ngừa ung thư có sự xuất hiện của 4 loại rau xanh, hiện đang vào vụ và được bán rẻ đầy ở chợ Việt Nam.

4 loại rau xanh nên ăn để ngăn ngừa phát triển tế bào ung thư

Bông cải xanh

Ảnh minh họa.

Mới đây các nhà nghiên cứu tại Đại học William Paterson ở New Jersey đã kiểm tra và so sánh 41 loại trái cây và rau quả. Trước sự ngạc nhiên của các nhà nghiên cứu, loại giàu chất dinh dưỡng nhất là bông cải xanh.

Bông cải xanh (rau súp lơ xanh) là một loại rau thuộc họ cải, rất giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxi hóa do đó có thể giúp ngăn ngừa các loại bệnh khác nhau.

Bông cải xanh được biết đến với hàm lượng sulforaphane cao. Nhiều nghiên cứu cho thấy hợp chất này có liên quan đến việc giảm nguy cơ một số loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư đại tràng và ung thư khoang miệng.

Bên cạnh đó, bông cải xanh còn cung cấp carotenoid, vitamin C – một chất chống oxy hóa mạnh – cùng glucosinolate, những hợp chất được cho là giúp cơ thể tăng cường khả năng bảo vệ trước các tác nhân gây ung thư.

Các isothiocyanate, có nhiều trong rau họ cải, cũng được ghi nhận có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ tái phát ung thư sau điều trị, theo một số nghiên cứu quan sát.

Rau cải xoong

Ảnh minh họa.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, rau cải xoong đã trở thành siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe và có công dụng phòng ngừa ung thư hàng đầu thế giới.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích cải xoong và cho điểm tổng thể là 100 về giá trị dinh dưỡng, đánh bại cả bắp cải Trung Quốc (91,99), củ cải Thụy Sĩ (89,27), củ cải đường (87,08) và rau bina (86,43).

Cải xoong rất giàu sulforaphane, có thể kích hoạt các enzyme giải độc trong cơ thể con người, và ngăn chặn hoạt động của enzyme HDAC tăng bất thường ở bệnh nhân ung thư.

Một nghiên cứu của Anh chỉ ra rằng, nếu những người hút thuốc ăn 85g cải xoong mỗi ngày trong tối đa 8 tuần, khi các gốc tự do tấn công các tế bào bạch cầu, mức độ tổn thương tế bào bạch cầu có thể giảm khoảng 23% và các yếu tố chống oxy hóa trong máu cũng tăng lên, giúp giảm khả năng tổn thương và nguy cơ ung thư.

Các chất chống oxy hóa có trong cải xoong có thể ngăn ngừa tổn thương DNA do các gốc tự do gây ra và thậm chí làm giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, cải xoong có tác dụng giải độc, thanh lọc máu.

Rau cải xoăn

Ảnh minh họa.

Cải xoăn là một loại rau họ cải nổi bật về hàm lượng vitamin và khoáng chất. Loại rau này chứa các hợp chất được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chống ung thư; khi tiêu hóa, chúng có thể chuyển hóa thành các chất như sulforaphane và indole-3-carbinol, liên quan đến việc ức chế sự phát triển của tế bào ung thư trong các nghiên cứu tiền lâm sàng.

Ngoài ra, cải xoăn còn giàu hợp chất phenolic – nhóm chất đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với đặc tính chống oxy hóa. Hàm lượng quercetin trong cải xoăn giúp trung hòa các gốc tự do, vốn được xem là yếu tố có thể gây tổn thương tế bào và ADN. Quercetin cũng được biết đến với đặc tính kháng viêm, yếu tố được cho là có lợi trong việc giảm nguy cơ ung thư.

Cải bó xôi

Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Gut Microbes của Đại học Texas A&M (Mỹ) cho thấy việc bổ sung cải bó xôi trong khẩu phần ăn có liên quan đến việc giảm hoạt động của khối u ở ruột già và ruột non trong mô hình nghiên cứu.

Kết quả phân tích cho thấy cải bó xôi có thể giúp tăng sự đa dạng của hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột và tác động đến một số gene liên quan đến cơ chế bảo vệ chống ung thư.

Cải bó xôi cũng là nguồn cung cấp phong phú vitamin K, A, C, axit folic, sắt và kali. Sự kết hợp giữa các vi chất này với những hợp chất có tính chống viêm được cho là hỗ trợ sức khỏe đường ruột, từ đó góp phần giảm nguy cơ ung thư.

Ngoài ra, lutein và zeaxanthin trong cải bó xôi có khả năng giúp cơ thể loại bỏ gốc tự do, liên quan đến việc phòng ngừa ung thư ở miệng, thực quản và dạ dày.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu rau là đủ?

- Theo Tổ chức y tế thế giới, một người trưởng thành hàng ngày nên tiêu thụ ít nhất từ 300 gam rau xanh và 100 – 200 gram hoa quả sẽ giúp phòng chống nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng.

- Trẻ em cũng cần được tập cho ăn rau dần với cách chế biến khác nhau và phù hợp. Tùy vào độ tuổi của trẻ sẽ cần tiêu thụ lượng rau củ quả khác nhau.

- Một khẩu phần ăn trái cây cho trẻ thích hợp sẽ bao gồm một miếng trái cây cỡ vừa, 2 miếng nhỏ hay một bát hoa quả được xắt nhỏ. Một phần ăn rau thích hợp cho trẻ khoảng bằng củ khoai tây kích cỡ trung bình, 60 gram rau được nấu chín.

- Chúng ra hoàn toàn có thể ăn lượng rau và hoa quả nhiều hơn nếu bản thân muốn, bởi nhóm rau củ quả giàu vitamin cũng như chất xơ, dễ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón.

- Những người bị thừa cân, béo phì, hay rối loạn đường huyết, đái tháo đường nên hạn chế ăn các loại quả chín ngọt và nhiều năng lượng như chuối, xoài, mít, vải,...

- Nếu có những thắc mắc về lựa chọn thực phẩm, rau củ ăn hàng ngày, hãy tham khảo ý kiến của của bác sĩ cũng như chuyên gia dinh dưỡng để có chế độ ăn uống khoa học, đầy đủ dinh dưỡng nhất.

Ảnh minh họa.

Cách chế biến rau củ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư

- Rửa sạch rau củ: Để loại bỏ khói bụi, hóa chất công nghiệp và các chất khử trùng có thể gây hại, bạn hãy rửa sạch các loại rau củ chống ung thư trước khi ăn. Tốt nhất, bạn nên cân nhắc tìm mua rau củ đạt tiêu chuẩn nuôi trồng hữu cơ (organic).

- Chế biến đúng cách: Chế biến đúng cách có thể giúp bảo tồn hàm lượng vi chất trong rau củ. Hãy ưu tiên các phương pháp hấp, luộc và nấu chín vừa phải thay vì chiên, xào hoặc nấu quá lâu, có thể làm mất đi nhiều chất dinh dưỡng chứa trong rau.

- Không dùng nhiều dầu mỡ: Khi chế biến ở nhiệt độ cao, việc dùng dầu mỡ quá nhiều không chỉ làm tăng calo mà còn có thể tạo ra các hợp chất amin dị vòng, có khả năng thúc đẩy ung thư tiến triển.

Trong trường hợp phải sử dụng dầu, bạn nên dùng dầu thực vật hoặc mỡ cá béo, hạn chế tối đa việc tiêu thụ dầu ăn công nghiệp (dầu cọ, dầu dừa và chất béo trung tính triglycerides,…).

- Ưu tiên chọn rau củ giàu chất oxy hóa làm gia vị: Ưu tiên sử dụng các loại rau củ chứa nhiều chất chống oxy hóa như củ nghệ, hành tỏi, gừng,… làm gia vị có thể giúp món ăn của bạn thêm phần hấp dẫn và tăng cường khả năng chống ung thư của cơ thể.

- Hạn chế muối và đường: Mặc dù muối và đường có thể làm tăng hương vị của món ăn, nhưng bạn không nên tiêu thụ quá 5g muối và 25g đường mỗi ngày để tránh làm tăng nguy cơ khởi phát nhiều biến chứng có thể kích thích tế bào ung thư tái phát, chẳng hạn như tiểu đường, tăng huyết áp, thừa cân – béo phì,…